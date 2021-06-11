Порошенко в річницю безвізу з ЄС: Це символ прощання із "совком" і перемога всієї України

4 роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Ця подія, безперечно, стала історією успіху України, символом прощання з "совком" та важливим кроком на шляху повернення до об’єднаної європейської родини. Це — історія боротьби за нашу європейську ідентичність, за гідність, за демократію, за свободу та спільні цінності. Це — перемога всієї України!", – наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", безвіз - це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювалися в ті роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

"Багато хто як в Україні, так і за її межами не вірили, а подекуди і чинили спротив безвізу. Нам заявляли, що це неможливо, що нас "там" ніхто не чекає, але ми об’єднали зусилля та рішучими і наполегливими зусиллями зробили з неможливого можливе. Довели нашу відданість справі та здатність реалізовувати далекоглядні стратегічні проєкти на користь України", – додав Порошенко.

"Але переконаний, що і безвіз, і Угода про асоціацію, і Томос про автокефалію залишатимуться справжніми "легендарними" історіями успіху нашої держави, про які шостий президент Зеленський, на жаль, може поки лише мріяти", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" висловив сподівання, що скоро карантинні обмеження будуть зняті і українці зможуть вільно і безперешкодно подорожувати Європою.

Крім того, Порошенко закликав владу прискорити темпи вакцинації українських громадян якісними та міжнародно визнаними препаратами. "Вірю, що майбутнє України — в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить. І наша команда "Європейської Солідарності" зробить для цього все можливе і навіть неможливе. Бо у цій боротьбі нас підтримують і мільйони громадян України, і наші міжнародні друзі та партнери, зокрема з Європейської народної партії — найвпливовішої європейської політичної родини, яка завжди стояла у перших лавах проукраїнської міжнародної коаліції — коаліції на захист проєвропейських реформ та відсіч російській агресії. Разом ми переможемо!" - підсумував Порошенко.

Також читайте: Порошенко про "плівки Бігуса": Використовувати питання полонених у політичній боротьбі - це скотство