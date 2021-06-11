Порошенко в річницю безвізу з ЄС: Це символ прощання із "совком" і перемога всієї України
4 роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Ця подія, безперечно, стала історією успіху України, символом прощання з "совком" та важливим кроком на шляху повернення до об’єднаної європейської родини. Це — історія боротьби за нашу європейську ідентичність, за гідність, за демократію, за свободу та спільні цінності. Це — перемога всієї України!", – наголосив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", безвіз - це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювалися в ті роки.
"Багато хто як в Україні, так і за її межами не вірили, а подекуди і чинили спротив безвізу. Нам заявляли, що це неможливо, що нас "там" ніхто не чекає, але ми об’єднали зусилля та рішучими і наполегливими зусиллями зробили з неможливого можливе. Довели нашу відданість справі та здатність реалізовувати далекоглядні стратегічні проєкти на користь України", – додав Порошенко.
"Але переконаний, що і безвіз, і Угода про асоціацію, і Томос про автокефалію залишатимуться справжніми "легендарними" історіями успіху нашої держави, про які шостий президент Зеленський, на жаль, може поки лише мріяти", – додав Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" висловив сподівання, що скоро карантинні обмеження будуть зняті і українці зможуть вільно і безперешкодно подорожувати Європою.
Крім того, Порошенко закликав владу прискорити темпи вакцинації українських громадян якісними та міжнародно визнаними препаратами. "Вірю, що майбутнє України — в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить. І наша команда "Європейської Солідарності" зробить для цього все можливе і навіть неможливе. Бо у цій боротьбі нас підтримують і мільйони громадян України, і наші міжнародні друзі та партнери, зокрема з Європейської народної партії — найвпливовішої європейської політичної родини, яка завжди стояла у перших лавах проукраїнської міжнародної коаліції — коаліції на захист проєвропейських реформ та відсіч російській агресії. Разом ми переможемо!" - підсумував Порошенко.
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А вот мордорским совкам до безвиза в Европу, как свинье до солнца. Как говорится "Пустячок, а приятно".
...и все эти поездки, благодаря раянейру и виззейру не стоили сверх дорого как пишут зрадофилы. Так что спасибо порох за окно в Европу!
ЗЕ за 2 года добился очень многого - безвиз и евроинтерграция держатся уже на соплях и на честном слове.
К концу своей каденции ЗЕ вполне может вернуть Украину в исходное состояние - совок и объятия Роиси.
Как его получили сколько за это заплатили
Это вопрос ?
После януковича мы ждали безвиз еще три года
Почему никто не говорит почему Янукович
отказался подписать -- договор поинтересуйтесь сами
Разве пепел бигуса больше не стучит в ваши сердца?
Вы уже забыли, как Порошенко в Приднестровье убил Леонардо да Винчи, украл все его картины передал Путину через Липецкую Фабрику ???
Хорошо ли наличие безвиза с ЕС - конечно, хорошо.
Это какой-то национальный праздник, подтверждение европейского пути Украины - нет. Предоставление безвиза со стороны ЕС совсем не означает признание перспективы членства. Такой же безвиз с ЕС имеет Гондурас, Гватемала, Палау, Самоа, Вануату, Восточного Тимора ... и для них это обыденное событие, никто о признании частью европейской семьи не говорит.
Список стран, граждане которых должны иметь при себе визу при пересечении внешней границы Европейского союза.
АЗЕРБАЙДЖАН
АЛЖИР
АНГОЛА
АРМЕНИЯ
АФГАНИСТАН
БАНГЛАДЕШ
БАХРЕЙН
БЕЛАРУСЬ
БЕЛИЗ
БЕНИН
БИРМА/МЬЯНМА
БОЛИВИЯ
БОТСВАНА
БУРКИНА-ФАСО
БУРУНДИ
БУТАН
ВЬЕТНАМ
ГАБОН
ГАИТИ
ГАЙАНА
ГАМБИЯ
ГАНА
ГВИНЕЯ
ГВИНЕЯ-БИСАУ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
ДЖИБУТИ
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЕГИПЕТ
ЗАМБИЯ
ЗИМБАБВЕ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ИОРДАН
ИРАК
ИРАН
ЙЕМЕН
КАБО-ВЕРДЕ
КАЗАХСТАН
КАМБОДЖА
КАМЕРУН
КАТАР
КЕНИЯ
КИТАЙ
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
КОНГО
КОСОВО1
КОТ-Д' ИВУАР
КУБА
КУВЕЙТ
КЫРГЫЗСТАН
ЛАОС
ЛЕСОТО
ЛИБЕРИЯ
ЛИВАН
ЛИВИЯ
МАВРИТАНИЯ
МАДАГАСКАР
МАЛАВИ
МАЛИ
МАЛЬДИВЫ
МАРОККО
МОЗАМБИК
МОНГОЛИЯ
НАМИБИЯ
НАУРУ
НЕПАЛ
НИГЕР
НИГЕРИЯ
ОМАН
ПАКИСТАН
ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
РОССИЯ
РУАНДА
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СВАЗИЛЕНД
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
СЕНЕГАЛ
СИРИЯ
СОМАЛИ
СУДАН
СУРИНАМ
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ТАДЖИКИСТАН
ТАИЛАНД
ТАНЗАНИЯ
ТОГО
ТУНИС
ТУРКМЕНИСТАН
ТУРЦИЯ
УГАНДА
УЗБЕКИСТАН
ФИДЖИ
ФИЛИППИНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧАД
ШРИ-ЛАНКА
ЭКВАДОР
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
ЭРИТРЕЯ
ЭФИОПИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА
ЮЖНЫЙ СУДАН
ЯМАЙКА
Может меньше желки будет на губах
Вообще соблюдайте этикет
Ругань в Украине это слаботь интелекта
Хоть он и русский поучитесь интелигентности
В профессора Преображенского ''собачье сердце,,
«Команда Зеленського не має жодної ефективної стратегії для України на міжнародній арені, тож доводиться лише констатувати чергові втрати нашої країни у політичній та економічній площинах. Жахлива поразка Зеленського - це зняття американських санкцій і добудова російського "Північного потоку-2"» - сказав Порошенко. Він також зазначив, що неодноразово публічно закликав наших американських партнерів провести зустріч президента Байдена і президента Зеленського до переговорів з Путіним, бо це принципово важливо для України.
«На жаль, зустрічі не відбулося, і на жаль, я маю констатувати, що це поведінка українського керівника «як слон в посудній лавці», який не зміг добитися цієї зустрічі», - зауважив Петро Порошенко.
«Так само, як і на жаль, ми не отримали квиток - запрошення на саміт в НАТО, що 5 років під час моєї каденції було рутиною - ну як же без України. На жаль, це відбувається під час зупинки санкцій по «Північному потоку - 2» і де-факто завершення будівництва, що має величезні загрози для України», - наголосив п'ятий Президент України.
Петро Порошенко підкреслив, що в цих умовах владі треба зробити свої висновки. «Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову - вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів», - зауважив він.
«Не вмієте самі, спитайте інших. Вам перекладуть. Бо найбільш вірогідно, просто Зеленському потрібен перекладач. Не тільки з англійської, чи там французької чи німецької, я вже не знаю з якої, а і з дипломатичної», - додав він.
Петро Порошенко зазначив, що готовий чітко викласти Зеленському і його команді якою має бути зовнішня політика держави Україна.
«На зовнішньому фронті ми маємо бути Україною, а не розтягнутою по політичним таборам. І в першу чергу це треба зрозуміти Зеленському», - сказав лідер «Європейської Солідарності».
«Ми є свідками жахливих поразок України, вже не української дипломатії. Українська дипломатія до цього просто не була долучена, а жахливих поразок українського президента - і з точки зору НАТО, і з точки зору Плану дій щодо членства, і з точки зору «Північного потоку-2», - наголосив Петро Порошенко.
При цьому він додав, що у Зеленського намагаються знайти винних і перекласти відповідальність на когось, крім себе самих. «Всередині країни вже все напрацьовано, бо всередині країни будь-яка проблема - це Порошенко. Назовні нібито Порошенко незручно звинувачувати. І у нас, виявляється канцлер Німеччини Меркель - величезний друг України, лідер Європи, людина, яка зробила для України, вони навіть в книжках не читали, що Ангела зробила для України, - вона винна в агресії Росії проти України? Макрон, президент і Франція винні в агресії Росії проти України? Не Путін, а вони. І це договорилися Зеленський і люди, які його оточують. Після цього вони чекають, що ці державні діячі будуть підтримувати Україну?», - сказав Петро Порошенко.
«Україна має перестати бути токсичною і має бути success story як це було 5 років тому. І на сьогоднішній день, на жаль, ми розгубили це. Спроби зробити відповідальними не тільки Меркель, не тільки Макрона з Олландом, а і США, і президента США Джозефа Байдена, який «винен» в тому, що Україна не в НАТО, що Україна не отримала грошей, що Україна не захищена санкціями, і все таке інше. І це робиться прямо напередодні телефонної розмови», - додав лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко нагадав, що за своє каденції мав регулярні телефонні розмови та зустрічі з лідерами Євросоюзу та Сполучених Штатів.
Петро Порошенко зазначив, що для нас принципово важлива розмова Байдена з Путіним в Женеві: «Я знаю Байдена багато років. Я знаю, що це великий друг Україні, велика і компетентна людина, якій не треба розповідати виклики і загрози, які стоять перед Україною. І я твердо переконаний, що із поваги до України, а не з поваги перед Зеленським, який демонструє таку неповагу до США і її лідерів, тема України, питання України будуть одними з перших в порядку денному розмови Байдена з Путіним. Й інтереси України будуть захищені».
«У Байдена, на відміну від Зеленського, немає жодних ілюзій, що в очах Путіна він не побачить і миру. Саме тому він сказав правду, що Путін має розуміти, що світ його сприймає як вбивцю. Не тільки Україна», - також сказав Петро Порошенко.
Він зазначив, що «Північний потік-2» для Путіна - це питання не економічне, бо Кремль вкладав десятки мільярдів доларів, які ніколи не окупляться, і всі чітко це розуміють.
«В цих умовах Зеленському, і нашій дипломатичній службі, і нашому уряду треба робити все можливе з точки зору громадської думки, Сенату, конгресменів, неурядових організацій для того, щоб захиститися. Незважаючи на те, що Путін каже, що «Північний поток-2» добудований. Незважаючи на те, що в багатьох опустилися руки, битися треба до кінця», - наголосив Петро Порошенко.
Серед причин, які призвели до зняття санкцій, Петро Порошенко назвав порушення у проведені реформи корпоративного управління і багатьох інших законів. «Звичайно, це підірвало довіру. Якби була довіра, яка існувала під час моєї каденції, вирішувати це складне питання було б набагато легше», - переконаний він.