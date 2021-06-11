Посол США в РФ Салліван повернеться в Москву у найближчі тижні, - Прайс

США планують в найближчі тижні відправити назад в Москву посла Джона Саллівана, відкликаного на консультації до Вашингтона у квітні.

Про це повідомив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"У нас є очікування того, що він повернеться в Москву в найближчі тижні", - сказав він.

Прайс також додав, що посол візьме участь у майбутній зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена.

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Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Салливану вирушити "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів. 21 квітня МЗС РФ офіційно оголосив "persona non grata" 10 співробітників посольства США в Москві.