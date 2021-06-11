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Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Нідерландів

Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Нідерландів

Сьогодні, 11 червня, в Римі стартують матчі чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У матчі відкриття Євро-2020 на Олімпійському стадіоні о 22:00 за київським часом зійдуться представники квартету А збірні Туреччини та Італії.

На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).

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Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі проти національної команди Нідерландів. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.

Склад груп Євро-2020:

А - Туреччина, Італія, Вельс, Швейцарія;

В - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;

С - Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія;

D - Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;

Е - Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;

F - Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах. Починаючи з цієї стадії команди проводитимуть матчі на вибування.

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал Євро-2020 прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).

Також дивіться: Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга. ФОТО

Автор: 

футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+11
перепрошую, але думаю, що краще вболівати. без образ
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11.06.2021 09:51
+8
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4310775968967059?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
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11.06.2021 09:46
+8
Ще до гри вони посадили мокшан на пляшку.
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11.06.2021 09:52
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Будем болеть.....
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11.06.2021 09:46 Відповісти
перепрошую, але думаю, що краще вболівати. без образ
показати весь коментар
11.06.2021 09:51 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 1048"
показати весь коментар
11.06.2021 09:54 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/4310775968967059?__cft__[0]=AZWX2Q9RGNcUNlMunmUXh91OwKxwjZwyatt5_pkXhPha2SkKQh23JpyAD3a2XfA0aJ3Hfokr3dqgcILZz2D5q8CklKf9c9-UAnYRLbCmzJICzb_bboRzwL50M-KK0Qzai3z9YIWvEKlflM0xkNQH2sCv&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
показати весь коментар
11.06.2021 09:46 Відповісти
А без Нероев они победят?
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11.06.2021 09:47 Відповісти
Ще до гри вони посадили мокшан на пляшку.
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11.06.2021 09:52 Відповісти
як садять на пляшку феєрверки
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 4909"
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11.06.2021 09:55 Відповісти
Как вам группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия?
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11.06.2021 09:56 Відповісти
3 команды выходят, для Венгрии это группа смерти
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11.06.2021 11:51 Відповісти
Раша теж може мати гарні написи на своїй формі
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 9128
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11.06.2021 10:04 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 193
показати весь коментар
11.06.2021 10:04 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 7836
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11.06.2021 10:05 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 8552
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11.06.2021 10:05 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 6855
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11.06.2021 10:06 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 2737
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11.06.2021 10:06 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 3535
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11.06.2021 10:07 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 722
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11.06.2021 10:07 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 7410
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11.06.2021 10:08 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 519
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11.06.2021 10:08 Відповісти
Яка Голандія? З першого січня цього року, вони прийняли рішення використовувати лише одну назву, Нідерланди.
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11.06.2021 10:16 Відповісти
Тупят редактора
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11.06.2021 10:23 Відповісти
Голандию называют в большинстве кацапи наперекор всем,как им не обьясняй,как НА Украине а не В,как Беларуссия вместо Белорусь,как Молдавия вместо Молдова,и это на всех федеральных каналах
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Голландії - Цензор.НЕТ 4664
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11.06.2021 10:20 Відповісти
Возмутила позиция ведущего 4-го канала по поводу футболок. Он вообще обвинил Павелко в коррупции и осуждал карту с Крымом на футболках, типа того украинской сборной по футболу, что "не надо провоцировать Россию".
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11.06.2021 10:52 Відповісти
Заради матчу форму поміняють...
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11.06.2021 11:08 Відповісти
схема-сетка Мондиалей 1986 1990 1994 в Мексике Италии и США соответственно
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11.06.2021 11:49 Відповісти
Нашій збірній перемог!
А нашій мафії олігархічній - щоб вона здохла! Напевно вперше в історії усі трансляції міжнародного чемпіонату за участі національної збірної України монополізовані одним приватним медіахолдингом. Суспільні мовники не транслюватимуть навіть наших і вирішальні матчі!
І ще одне - заради примусу глядачів до переходу на онлайн платформи Ахметова і друзів, його медіахолдинг безпосередньо напередодні ЧЄ2020 достроково розірвав угоди з провайдерами, які створюють їм конкуренцію.
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11.06.2021 11:53 Відповісти
Матчи сборной - на ТК Украина. Если тебя интересуют игры мокшей - переходи на платный канал
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11.06.2021 14:05 Відповісти
ТК Украина безплатний? Медіахолдинг Ахметова достроково розірвав договір з кабельним провайдером, на якому в нас більша частина міста сидить. Тепер з його каналів тут лише Україна-24, на якому футболу нема.
Між іншим, це той провайдер, який ще за часів попереднього президента канали Медведчука вимкнув з величезним галасом з їхнього боку. Скоріш за все, це така отвєточка за побратимів нашому провайдеру прилетіла від Ріната Леонідовича.
Але головне сьогодні - повна відсутність трансляцій ЧЄ на державному суспільному мовнику! Держава дозволяє олігархам узурповувати право на трансляції матчів національної збірної і водночас гнобити незалежних від них провайдерів на користь підконтрольних. А розповідає про боротьбу з олігархами.
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11.06.2021 18:37 Відповісти
 
 