Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу: Збірна України проведе перший матч 13 червня проти Нідерландів
Сьогодні, 11 червня, в Римі стартують матчі чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
У матчі відкриття Євро-2020 на Олімпійському стадіоні о 22:00 за київським часом зійдуться представники квартету А збірні Туреччини та Італії.
На груповій стадії турніру візьмуть участь 24 команди, розділені на шість квартетів. Це перший чемпіонат Європи, який пройде на аренах 10 держав континенту (11 національних асоціацій УЄФА).
Збірна України виступить у групі С і перший матч проведе 13 червня на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі проти національної команди Нідерландів. 17 і 21 червня на Національному стадіоні у Бухаресті (Румунія) підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з футболістами Північної Македонії та Австрії відповідно.
Склад груп Євро-2020:
А - Туреччина, Італія, Вельс, Швейцарія;
В - Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія;
С - Нідерланди, Україна, Австрія, Північна Македонія;
D - Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія;
Е - Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина;
F - Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.
У плей-офф чемпіонату Європи вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах. Починаючи з цієї стадії команди проводитимуть матчі на вибування.
Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.
Фінал Євро-2020 прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).
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Збірній Україні пропоную гарну ідею...
Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!
І шоб видно було!!!
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А нашій мафії олігархічній - щоб вона здохла! Напевно вперше в історії усі трансляції міжнародного чемпіонату за участі національної збірної України монополізовані одним приватним медіахолдингом. Суспільні мовники не транслюватимуть навіть наших і вирішальні матчі!
І ще одне - заради примусу глядачів до переходу на онлайн платформи Ахметова і друзів, його медіахолдинг безпосередньо напередодні ЧЄ2020 достроково розірвав угоди з провайдерами, які створюють їм конкуренцію.
Між іншим, це той провайдер, який ще за часів попереднього президента канали Медведчука вимкнув з величезним галасом з їхнього боку. Скоріш за все, це така отвєточка за побратимів нашому провайдеру прилетіла від Ріната Леонідовича.
Але головне сьогодні - повна відсутність трансляцій ЧЄ на державному суспільному мовнику! Держава дозволяє олігархам узурповувати право на трансляції матчів національної збірної і водночас гнобити незалежних від них провайдерів на користь підконтрольних. А розповідає про боротьбу з олігархами.