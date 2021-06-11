Скандал у Португалії: Мер Лісабона Медина вибачився за "злив" посольству РФ даних про організаторів мітингу на підтримку Навального

Мер Лісабона Фернандо Медина публічно вибачився після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального посольству РФ у Португалії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Publico.

Згідно з португальським законодавством, організатори акції на підтримку Навального в Лісабоні подали в мерію контактні дані кількох організаторів. Ці дані потім передаються в поліцію.

Троє організаторів акції протесту звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства РФ в Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адреса проживання тощо. Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що мерія відправила ці дані російському посольству.

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"Сумна з усіх боків помилка, якої не повинно було статися: в посольство були передані дані особистого характеру", - сказав Медина.

Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку це було посольство РФ.

"Це була бюрократична помилка. В цьому випадку інформація не могла і не повинна була передаватися", - сказав міський голова.