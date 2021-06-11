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Новини
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Скандал у Португалії: Мер Лісабона Медина вибачився за "злив" посольству РФ даних про організаторів мітингу на підтримку Навального

Скандал у Португалії: Мер Лісабона Медина вибачився за

Мер Лісабона Фернандо Медина публічно вибачився після того, як стало відомо, що міська влада передала особисті дані учасників акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального посольству РФ у Португалії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Publico.

Згідно з португальським законодавством, організатори акції на підтримку Навального в Лісабоні подали в мерію контактні дані кількох організаторів. Ці дані потім передаються в поліцію.

Троє організаторів акції протесту звернулися до міської ради з проханням провести демонстрацію перед будівлею посольства РФ в Лісабоні. Вони надали різні особисті дані, зокрема імена, адреса проживання тощо. Згодом португальським ЗМІ стало відомо, що мерія відправила ці дані російському посольству.

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"Сумна з усіх боків помилка, якої не повинно було статися: в посольство були передані дані особистого характеру", - сказав Медина.

Він додав, що особисто розмовляв з організаторами події, виправдовуючи інцидент тим, що ця інформація була передана бюрократичним шляхом в організацію, де планувалося проведення демонстрації. В цьому випадку це було посольство РФ.

"Це була бюрократична помилка. В цьому випадку інформація не могла і не повинна була передаватися", - сказав міський голова.

Автор: 

Португалія (206) посольство рф (330) протест (2397) Лісабон (9) Навальний Олексій (612) захист персональних даних (96)


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Топ коментарі
+20
Скоро у мера появится яхта от господа бога...
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11.06.2021 09:50
+17
В этом вся Европа.
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11.06.2021 09:50
+15
И сколько это стоило -утаил!
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11.06.2021 09:48
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Пізно всрався.
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11.06.2021 09:48 Відповісти
Пусть признается, кто и сколько за это получил от кцапов.
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11.06.2021 10:25 Відповісти
Достаточно того, что руцкие являются крупнейшими покупателями жилой и коммерческой недвижимости в Португалии, + счета на сотни млн.$ в банках.
Инвесторы, плять ... И так в большинстве стран Европы.
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11.06.2021 10:42 Відповісти
На кол его...
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11.06.2021 09:48 Відповісти
И сколько это стоило -утаил!
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11.06.2021 09:48 Відповісти
В этом вся Европа.
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11.06.2021 09:50 Відповісти
Признают и исправляют ошибки, это многого стоит, по сравнению с остальными балаболами-ихтамнетами.
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11.06.2021 14:37 Відповісти
Тепер *плакат в зуби * і під посольство Мордора ..
.
.Скандал в Португалии: Мэр Лиссабона Медина извинился за "слив" посольству РФ данных об организаторах митинга в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 8380
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11.06.2021 09:50 Відповісти
Скоро у мера появится яхта от господа бога...
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11.06.2021 09:50 Відповісти
за такие деньги любой европейский чиновник , маму с папой лично доставит в притон "посольство рф" !
ничего личного,просто бизнес
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11.06.2021 09:54 Відповісти
Это к вопросу рускоцентричности или украиноцентричности, шо существует в головах как пересічних, так і можновладців. Чувакам в Европе, в массе глубоко наплевать на то, что их лично не касается. Какая война Рф пртив Украины? Португальцы или испанцы плохо себе представляют где Польша находится. И когда наш главный в своих речах описывает-"Наши европейские партнеры ДОЛЖНЫ....", можно только представить, каково его видение мира.
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11.06.2021 09:55 Відповісти
ОМГ, да представить это просто. Подойдите к какому-то необычайно сложному и дорогому устройству, о работе которого понятия не имеете. Открутите крышку и начинайте внутри пытаться пересобрать что-то, чтобы лучше заработало. Без запчастей и инструментов. На работающем приборе. Разница только в том, что в политике такого "коллегу" вычисляют до того, как он к прибору подошел. Ну и отправляют на парашу всем миром. Вот это янелох тогда корявкиисвои во внутреннем хозяйстве упражняет. С теми же последствиями, но уде без тормозов. Его же нарид на это поставил, имеет, ****, право!
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11.06.2021 10:26 Відповісти
Это не ошибка, а преступление.
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11.06.2021 10:02 Відповісти
Прогнила демократія...гроші вирішують все...
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11.06.2021 10:03 Відповісти
Печальная ошибка , что о " сливе " стало известно . Больше такого не повторится .
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11.06.2021 10:06 Відповісти
Вы с кетаем попутали)
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11.06.2021 14:38 Відповісти
в такой ситуации самое простое прикинуться дурачком
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11.06.2021 10:10 Відповісти
Дивное правило - передавать тем, против кого протестуют, данные тех, кто протест организует!
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11.06.2021 10:21 Відповісти
Всё для удобства злодеев.
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11.06.2021 10:29 Відповісти
Да сразу на е-мейл Петрову и Баширову пересылайте, озабоченцы.
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11.06.2021 10:30 Відповісти
Хорошая иллюстрация гнилости и продажности режимов Европы. Хорошо еврочиновникам живется на деньги российского Газпрома. Все продано!
Европы больше нет. Есть агент Макрель, загадившая Германию "беженцами" из Африки и всяких сирий； пророссийская Венгрия, испотентный Макарон и иже с ним.
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11.06.2021 10:48 Відповісти
купленный мер....
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11.06.2021 11:19 Відповісти
продажные гейропейским шлюхи !
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11.06.2021 11:27 Відповісти
Мер, подібний до УЕФА
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11.06.2021 11:40 Відповісти
Нихрена себе случайный предатель! Блин, ну это просто какой-то откровенный плевок. Он извинился, я фигею!
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11.06.2021 14:05 Відповісти
Ну персональные данные всё же вам не бутерброд...
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11.06.2021 14:43 Відповісти
Нужно ему кулаком между глаз врезать хорошо, а потом можно извиниться за сломанный нос
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11.06.2021 19:11 Відповісти
 
 