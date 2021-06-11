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Дружина Байдена про зустріч президента США з Путіним: "Чорт забирай, та він надпідготовлений"

Дружина Байдена про зустріч президента США з Путіним:

Американський президент Джо Байден "надпідготовлений" до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила дружина президента США Джилл Байден.

"Думаю, він дуже добре підготовлений. Він тижнями все вивчає, працює (над цим) донині. Джо любить зовнішню політику, це його сильна сторона. ... Чорт забирай, та він надпідготовлений", - зазначила вона.

Президент США зараз перебуває в робочій поїздці по Європі. Повз увагу журналістів не пройшов напис "LOVE" на куртці його дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч з Путіним перевірить "кордони дипломатії" Байдена, - The Washington Post

"Що ж, я думаю, ми несемо любов з Америки. Це глобальна конференція, і ми намагаємося принести єдність всьому світу. Думаю, це потрібно прямо зараз, щоб люди відчували єдність всіх країн і відчували надію після цього року пандемії", - заявила Джилл Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж 16 ​​червня.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23773) США (22643)


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Топ коментарі
+9
"Чёрт возьми, да он с утра вспомнил что его зовут джо, а я его жена" Вот это прогресс, он готов!
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11.06.2021 10:13
+7
Ну есть мелкие огрехи: порой забывает куда идет и как зовут детей и жену. А в остальном - сверхподготовлен. Особенно перерезать ленточку СП-2 вместе с мокшанским другом и евой браун
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11.06.2021 10:14
+4
Щьёрт побьеры!
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11.06.2021 10:13
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У них традиция такая - подготавливают 0,5 L перед важной встречей.
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11.06.2021 10:10 Відповісти
Невже бояри? Ти глянь... А що, ви, кацапи, то не запатентували?
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11.06.2021 10:12 Відповісти
" Мы несем любовь из Америки " - так говорит и хочет жена Байдена, и так будет. Помните Раю Горбачеву, это, такой же случай. Жаль, что ***** требует совсем другого отношения, любовь это не для него,
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11.06.2021 10:21 Відповісти
посмотрит в глаза ***** и забудет о подготовке..
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11.06.2021 10:10 Відповісти
Очередной американский "голубь мира"
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11.06.2021 10:16 Відповісти
Та не, ***** миролюбив, до безобразия, 15 000 Украинцев убил, и радуется
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11.06.2021 10:34 Відповісти
Черт возьми?????...Хих...Вот именно с ним он и встречается!!!!!.....ой не думаю, что он подготовлен для встречи с ним!!!!!
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11.06.2021 10:12 Відповісти
Після того, як "мудий нарід" зробив свій вибір 3/4- не чекаю нічого такого, що Україні допомогло б не тільки не падати в прірву, але міцно стояти на ногах. Наступним буде ківа?
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11.06.2021 10:13 Відповісти
Задавит ***** ???
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11.06.2021 10:13 Відповісти
Интеллектом.
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11.06.2021 10:14 Відповісти
Новый сезон "Что, где, когда". ))
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11.06.2021 11:46 Відповісти
Щьёрт побьеры!
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11.06.2021 10:13 Відповісти
"Чёрт возьми, да он с утра вспомнил что его зовут джо, а я его жена" Вот это прогресс, он готов!
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11.06.2021 10:13 Відповісти
Твоё ***** недоразвитое, забывает когда ботокс колол, рыло скоро треснет
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11.06.2021 10:35 Відповісти
Ну есть мелкие огрехи: порой забывает куда идет и как зовут детей и жену. А в остальном - сверхподготовлен. Особенно перерезать ленточку СП-2 вместе с мокшанским другом и евой браун
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11.06.2021 10:14 Відповісти
Есть подозрение, что Байден окажется "голубем мира" на фоне кацапского ястребе.
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11.06.2021 10:15 Відповісти
Пафос такой, типа он с гениальным злодеем встречается, а не с рыбоглазым подполковником с тремя извилинами.
Вполне вероятно шо у учёного Кивы мозгов больше чем у кацапского сцаря, шо там про Байдена говорить.
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11.06.2021 10:20 Відповісти
Посмотрим, сказал слепой, как безногий затанцует!
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11.06.2021 10:21 Відповісти
принял таблетки от деменции?
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11.06.2021 10:30 Відповісти
Не, ботоксом в рыло ширнулся
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11.06.2021 10:36 Відповісти
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11.06.2021 10:40 Відповісти
тому, кто решит косить под *****, таблетки от деменции уже не помогут.
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11.06.2021 13:31 Відповісти
пожалуй, контрольный выстрел Вас бы не испортил...
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11.06.2021 10:49 Відповісти
можешь попробовать. все в твоих рученках.
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11.06.2021 13:32 Відповісти
Уявляю, скільки гнилих коментарів було б, якби таке сказала Олена Зеленська про свого чоловіка перед зустріччю з ВВХ.
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11.06.2021 10:42 Відповісти
ну и дай Бог, леди...чтоб все было именно так !!!!
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11.06.2021 10:48 Відповісти
в 78 років (при всій повазі до Віку та Особи) Людина повинна сидіти у дома - інколи зустрічатись із Внуками ...писати мемуари ( якщо е про що ) - та пердіти ...- а Лідером такої Держави як і інших повинні бути Здорові -що фізично що морально Особи віком 50-65 років ...- все АКСОМА ...
"старческий маразм" ще ніхто не відміняв - і наука це засвідчуе....
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11.06.2021 10:48 Відповісти
сейчас бывает что и 60 деменция накрывает и в 40 ума палата с крышей набекрень...
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11.06.2021 10:56 Відповісти
Від людини залежить і обставин. Александр Македонський за 33 роки свого життя створив найбільшу імперію того світу, але в наш час, з такою країною, як США, досвід, набутий з роками, має більше значення.
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11.06.2021 10:57 Відповісти
Основной козырь - не даст закачивать газ в СП-2 ?
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11.06.2021 11:19 Відповісти
Недавно он сказал что самая главная угроза которая стоит перед военными США это...глобальное потепление. https://www.youtube.com/watch?v=DwdEPqTnRdk
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11.06.2021 11:58 Відповісти
А еще смена времен года и времени суток. Просто отрабатывает повестку.
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11.06.2021 12:30 Відповісти
Сначала назвать публично "убийцей" а потом хотеть встретиттся? Думаю Путин не приедет.
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11.06.2021 12:26 Відповісти
Пиар конечно дело хорошее, но не надо так радоваться. ***** и не таких разводил на "джентельменском слове". Посмотрим ...
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11.06.2021 12:42 Відповісти
Главное - чтобы не заснул.
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11.06.2021 13:33 Відповісти
Сверхмаразматичен.Черто побери,Джо слишком стар для такого дерьма
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11.06.2021 13:45 Відповісти
Сверхподготовлен, смотрите как бы что не перегорел) ***** то и не готовилось ему быть ****** вполне нормальное явление. Но, чем больше об этом говорят, тем больше в итоге будет пшик.
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11.06.2021 14:51 Відповісти
Чето мне подсказывает что будет как с Трампом в Финляндии. Никуя не порешали, но осадок остался на долго.
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11.06.2021 16:26 Відповісти
 
 