Дружина Байдена про зустріч президента США з Путіним: "Чорт забирай, та він надпідготовлений"

Американський президент Джо Байден "надпідготовлений" до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила дружина президента США Джилл Байден.

"Думаю, він дуже добре підготовлений. Він тижнями все вивчає, працює (над цим) донині. Джо любить зовнішню політику, це його сильна сторона. ... Чорт забирай, та він надпідготовлений", - зазначила вона.

Президент США зараз перебуває в робочій поїздці по Європі. Повз увагу журналістів не пройшов напис "LOVE" на куртці його дружини.

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"Що ж, я думаю, ми несемо любов з Америки. Це глобальна конференція, і ми намагаємося принести єдність всьому світу. Думаю, це потрібно прямо зараз, щоб люди відчували єдність всіх країн і відчували надію після цього року пандемії", - заявила Джилл Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж 16 ​​червня.