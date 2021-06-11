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Меркель планує їхати до Вашингтона для врегулювання розбіжностей щодо "Північного потоку", - Handelsblatt

Меркель планує їхати до Вашингтона для врегулювання розбіжностей щодо

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проєкту "Північний потік-2".

Точна дата візиту ще не відома. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Handelsblatt з посиланням на джерела.

Видання пише, що візит може відбутися в липні або серпні. Меркель проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане "Північний потік-2". Це буде перший візит канцлерки після обрання американського лідера.

Handelsblatt пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться і України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник Держдепу Прайс про позиції США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Розбіжності між країнами - звична справа

Автор: 

Байден Джо (2883) Німеччина (7336) Меркель Ангела (1139) США (22643) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+4
бабка костьми ляжет но протянет поток для куйла.....
на месте Украины я бы подключил к переговорам других участников кого может коснутся история с транзитом Польша, Чехия......
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11.06.2021 10:22
+2
И Байден костьми ляжет: куда потом втюхать сланец который всегда будет дороже природного газа. Так что все крутится вокруг огромного бабла, а политика лишь фиговый листок для прикрытия истинных целей. Можно подумать США ночами не спят в тревоге за судьбу нэньки...Не будьте наивными. Скоро посмотрим чья алчность победит. Ждать осталось недолго.
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11.06.2021 10:28
+1
Зеля? Подключил? Хотя если рояль в розетку только.
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11.06.2021 10:36
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бабка костьми ляжет но протянет поток для куйла.....
на месте Украины я бы подключил к переговорам других участников кого может коснутся история с транзитом Польша, Чехия......
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11.06.2021 10:22 Відповісти
Зеля? Подключил? Хотя если рояль в розетку только.
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11.06.2021 10:36 Відповісти
И Байден костьми ляжет: куда потом втюхать сланец который всегда будет дороже природного газа. Так что все крутится вокруг огромного бабла, а политика лишь фиговый листок для прикрытия истинных целей. Можно подумать США ночами не спят в тревоге за судьбу нэньки...Не будьте наивными. Скоро посмотрим чья алчность победит. Ждать осталось недолго.
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11.06.2021 10:28 Відповісти
Изоляционистская политика Германии приведет к 3 мировой войне.
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11.06.2021 10:38 Відповісти
Немцы очень хотят с террористами прямыми партнерами стать.
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11.06.2021 10:51 Відповісти
Сколько шума за последние годы, нервов, денег. Ну запустят этот поток, и что? Существующие мощности и так в два раза превышают потребление Европы, и это в период глобального потепления и всеобщего отказа от использования углеводородов. Цены в Европе снизятся, ну и хорошо. Пуйло на Украину нападет? Так он напал и так, семь лет назад, Вы не заметили?
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11.06.2021 10:51 Відповісти
эка немчуру рузкие взяли за горло. либо рублями либо компроматом.
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11.06.2021 11:01 Відповісти
Чудовищный кейс от Х#йла нужно отрабатывать даже нет сомнений каков будет результат этих переговоров...Как там поживают газовые скважины в украине которые принадлижат бандитам и казнокрадам может пора вернуть их в собственность страны...
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11.06.2021 11:38 Відповісти
100500% Меркель "заробляє" собі майбутню посаду у "Газпромі".
Але ***** її "розведе й кине". Це ж так "па-руські"😁
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11.06.2021 11:51 Відповісти
Вот эта комсомолка Меркель и ещё Макрон главная причина . почему не работают Минские соглашения!!Потому , что Меркель и Макрон уже всё так вылизали Пуйлу-*****. что дальше уже не куда!
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11.06.2021 13:13 Відповісти
 
 