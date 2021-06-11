Меркель планує їхати до Вашингтона для врегулювання розбіжностей щодо "Північного потоку", - Handelsblatt
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проєкту "Північний потік-2".
Точна дата візиту ще не відома. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Handelsblatt з посиланням на джерела.
Видання пише, що візит може відбутися в липні або серпні. Меркель проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане "Північний потік-2". Це буде перший візит канцлерки після обрання американського лідера.
Handelsblatt пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться і України.
Топ коментарі
+4 Артм Воронцов
показати весь коментар11.06.2021 10:22
+2 Олег Будяк
показати весь коментар11.06.2021 10:28
+1 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар11.06.2021 10:36
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на месте Украины я бы подключил к переговорам других участников кого может коснутся история с транзитом Польша, Чехия......
Але ***** її "розведе й кине". Це ж так "па-руські"😁