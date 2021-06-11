Меркель планує їхати до Вашингтона для врегулювання розбіжностей щодо "Північного потоку", - Handelsblatt

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проєкту "Північний потік-2".

Точна дата візиту ще не відома. Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Handelsblatt з посиланням на джерела.

Видання пише, що візит може відбутися в липні або серпні. Меркель проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане "Північний потік-2". Це буде перший візит канцлерки після обрання американського лідера.

Handelsblatt пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться і України.

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