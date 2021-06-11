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Новини
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"Плануємо експортувати наші шоу в Китай та інші країни", - український льотчик-ас Фаткуллін

Команда запропонує глядачам шоу за участю літаків і мотоциклів приголомшливі польоти, а також стрибки з парашутами, зняті на відео.

Чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фаткуллін разом з командою однодумців підготував надскладні й ефектні шоу, які планує продемонструвати в Китаї та інших країнах.

Про це він сказав у межах проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя.

До команди Фаткулліна входять як друзі дитинства, так і ті, кого він зустрів зовсім нещодавно і доволі випадково.

Так, на автозаправці спортсмен познайомився з мотобайкерами, з якими у нього почалося видовищне співробітництво. Шоу за участю літаків і мотоциклів, карколомні польоти, а також стрибки з парашутами, зняті на відео, отримали мільйони переглядів в інтернеті.

"Саме з цієї відправної точки нас почали в майбутньому впізнавати через ролики в усьому світі. Ми зараз плануємо експортувати наші високоординовані шоу в Китай та інші країни в тому числі", - зазначив Фаткуллін.

Також він додав, що в Україні є прекрасні авіаційні традиції і досвід, а тому і великі перспективи.

"Я спостерігаю сьогодні новий виток. Дуже багато імпортується літаків, і люди починають літати. Відкриваються нові школи, створюється сильне ком'юніті", - сказав спортсмен.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Тимуру Фаткулліну, можна на сторінці проєкту.

Також у межах проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.

Автор: 

авіація (4116) шоу (56) Метінвест (927)


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Извините, но когда прочитал начало заголовка, то в голове сразу промелькнуло:
"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин - Цензор.НЕТ 3679
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11.06.2021 10:27 Відповісти
"Планируем экспортировать наши шоу в Китай и другие страны", - украинский летчик-ас Фаткуллин - Цензор.НЕТ 8427
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11.06.2021 10:31 Відповісти
Правильно: вкрадена в народу фабрика ім. Карла Маркса експортує продукцію...і далі за текстом.
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11.06.2021 23:36 Відповісти
не шоу надо заниматься, а технологии развивать. Шоу у нас сейчас и так хватает, "пианист" один чего стоит
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11.06.2021 10:34 Відповісти
Красивый, смелый и талантливый. Наша гордость.
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11.06.2021 10:37 Відповісти
Да, пока у китайцев много бабла, надо их окучивать со всех сторон. 95 квартал туда пошлите, лет так на 5.
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11.06.2021 10:38 Відповісти
"Плануємо експортувати наші шоу в Китай та інші країни", - український льотчик-ас Фаткуллін - Цензор.НЕТ 943

...
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11.06.2021 10:46 Відповісти
Молодец парень! Красавчик!
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11.06.2021 11:37 Відповісти
Повага тобі, хлопче! Наснаги у всіх твоїх справах і нових досягнень!
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11.06.2021 15:02 Відповісти
 
 