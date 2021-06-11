"Плануємо експортувати наші шоу в Китай та інші країни", - український льотчик-ас Фаткуллін

Команда запропонує глядачам шоу за участю літаків і мотоциклів приголомшливі польоти, а також стрибки з парашутами, зняті на відео.

Чемпіон світу з вищого пілотажу Тимур Фаткуллін разом з командою однодумців підготував надскладні й ефектні шоу, які планує продемонструвати в Китаї та інших країнах.

Про це він сказав у межах проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя.

До команди Фаткулліна входять як друзі дитинства, так і ті, кого він зустрів зовсім нещодавно і доволі випадково.

Так, на автозаправці спортсмен познайомився з мотобайкерами, з якими у нього почалося видовищне співробітництво. Шоу за участю літаків і мотоциклів, карколомні польоти, а також стрибки з парашутами, зняті на відео, отримали мільйони переглядів в інтернеті.

"Саме з цієї відправної точки нас почали в майбутньому впізнавати через ролики в усьому світі. Ми зараз плануємо експортувати наші високоординовані шоу в Китай та інші країни в тому числі", - зазначив Фаткуллін.

Також він додав, що в Україні є прекрасні авіаційні традиції і досвід, а тому і великі перспективи.

"Я спостерігаю сьогодні новий виток. Дуже багато імпортується літаків, і люди починають літати. Відкриваються нові школи, створюється сильне ком'юніті", - сказав спортсмен.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Тимуру Фаткулліну, можна на сторінці проєкту.

Також у межах проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.