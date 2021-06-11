"Енергоатом" почав навчатися в КШЕ Милованова ще до завершення тендеру на навчання за 8 млн грн, - ЗМІ

Ще до завершення тендеру "Енергоатому" з підвищення кваліфікації група керівників держпідприємства почала проходити навчання в Київській школі економіки, яка є учасником цього тендеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Милованов 10 червня опублікував світлину групи лідерів "Енергоатому" на навчанні в "КШЕ" на тему "Джерела влади в організаціях". І додав, що має ідею зробити фонд зарплат і центр якості освіти для шкільних вчителів разом із "Метінвестом" Ріната Ахметова. Жодних даних щодо оплати цього навчання Милованов не оприлюднив.

У "Прозорро" немає даних про діючі договори "Енергоатома" з "КШЕ" за останній час. Лише торік замовляли коротке денне дистанційне навчання фахівців із публічних закупівель: "Енергоатом" для десяти осіб за 98 тис грн., а "РАЕС" для однієї особи за 11 тис грн.

Разом з тим "Енергоатом" прямо зараз проводить тендер на навчання своїх топ-менеджерів очікуваною вартістю 8,00 млн грн. Як повідомляється у системі "Прозорро", заявки подали "Київська школа економіки" Милованова та ТОВ "Академія ДТЕК" Ахметова.

Тематика цього навчання співставна з тим навчанням, що КШЕ вже провела для "Енергоатому".

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За даними видання, на тендері замовляють операційний та проектний менеджмент, фінансовий та управлінський облік, управлінську економіку, організаційну поведінку, лідерство та управління персоналом, стратегічний маркетинг, стратегічне планування, управління ризиками і змінами, роботу над проектами. Програма для менеджерів середньої ланки включає управління процесами, управління в мультипроектному середовищі, управління в крос-культурному контексті, корпоративні фінанси, дизайн-мислення та інновації:

топменеджерів вчитимуть за управлінськими дисциплінами програми MBA (Master of Business Administration) в обсязі до 500 академічних годин;

менеджерів середньої ланки – щодо ефективного володіння інструментами для аналізу ринку та управління активами, побудови зав’язків з органами державної влади та можливостей презентації компанії у публічній площині та ефективної взаємодії з медіа в обсязі до 200 академічних годин.

Майбутній переможець буде надавати послуги аудиторно і дистанційно з вересня 2021 по червень 2023, тобто два навчальні роки. Аукціон запланований на 6 липня.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook повідомив: "Здається, Милованов вирішив перевірити всі граблі тендерних і кримінальних законів, запустивши КШЕ на держпідряди. Ось він особисто задокументував надання навчальних послуг Енергоатому ще до того, як виграв його тендер. Атомники хочуть витратити 8 мільйонів на підвищення кваліфікації топменеджменту. І КШЕ вирішило поборотися за цей контракт з "Академією ДТЕК". Аукціон пройде тільки в липні. А Миловановські викладачі вже вчать атомників".

Журналист Юрий Николов в Facebook сообщил: "Кажется, Милованов решил проверить все грабли тендерных и уголовных законов, запустив КШЭ на господряды. Вот он лично задокументировал оказание обучательных услуг Энергоатому еще до того как выиграл его тендер. Атомщики хотят потратить 8 миллионов на повышение квалификации топ-менеджмента. И КШЭ решило побороться за этот контракт с "Академией ДТЕК". Аукцион пройдет только в июле. А Миловановские преподаватели уже учат атомщиков".

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Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Пізніше Милованов і Бутусов провели дебати.