"Енергоатом" почав навчатися в КШЕ Милованова ще до завершення тендеру на навчання за 8 млн грн, - ЗМІ
Ще до завершення тендеру "Енергоатому" з підвищення кваліфікації група керівників держпідприємства почала проходити навчання в Київській школі економіки, яка є учасником цього тендеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Милованов 10 червня опублікував світлину групи лідерів "Енергоатому" на навчанні в "КШЕ" на тему "Джерела влади в організаціях". І додав, що має ідею зробити фонд зарплат і центр якості освіти для шкільних вчителів разом із "Метінвестом" Ріната Ахметова. Жодних даних щодо оплати цього навчання Милованов не оприлюднив.
У "Прозорро" немає даних про діючі договори "Енергоатома" з "КШЕ" за останній час. Лише торік замовляли коротке денне дистанційне навчання фахівців із публічних закупівель: "Енергоатом" для десяти осіб за 98 тис грн., а "РАЕС" для однієї особи за 11 тис грн.
Разом з тим "Енергоатом" прямо зараз проводить тендер на навчання своїх топ-менеджерів очікуваною вартістю 8,00 млн грн. Як повідомляється у системі "Прозорро", заявки подали "Київська школа економіки" Милованова та ТОВ "Академія ДТЕК" Ахметова.
Тематика цього навчання співставна з тим навчанням, що КШЕ вже провела для "Енергоатому".
За даними видання, на тендері замовляють операційний та проектний менеджмент, фінансовий та управлінський облік, управлінську економіку, організаційну поведінку, лідерство та управління персоналом, стратегічний маркетинг, стратегічне планування, управління ризиками і змінами, роботу над проектами. Програма для менеджерів середньої ланки включає управління процесами, управління в мультипроектному середовищі, управління в крос-культурному контексті, корпоративні фінанси, дизайн-мислення та інновації:
- топменеджерів вчитимуть за управлінськими дисциплінами програми MBA (Master of Business Administration) в обсязі до 500 академічних годин;
- менеджерів середньої ланки – щодо ефективного володіння інструментами для аналізу ринку та управління активами, побудови зав’язків з органами державної влади та можливостей презентації компанії у публічній площині та ефективної взаємодії з медіа в обсязі до 200 академічних годин.
Майбутній переможець буде надавати послуги аудиторно і дистанційно з вересня 2021 по червень 2023, тобто два навчальні роки. Аукціон запланований на 6 липня.
Журналіст Юрій Ніколов у Facebook повідомив: "Здається, Милованов вирішив перевірити всі граблі тендерних і кримінальних законів, запустивши КШЕ на держпідряди. Ось він особисто задокументував надання навчальних послуг Енергоатому ще до того, як виграв його тендер. Атомники хочуть витратити 8 мільйонів на підвищення кваліфікації топменеджменту. І КШЕ вирішило поборотися за цей контракт з "Академією ДТЕК". Аукціон пройде тільки в липні. А Миловановські викладачі вже вчать атомників".
Журналист Юрий Николов в Facebook сообщил: "Кажется, Милованов решил проверить все грабли тендерных и уголовных законов, запустив КШЭ на господряды. Вот он лично задокументировал оказание обучательных услуг Энергоатому еще до того как выиграл его тендер. Атомщики хотят потратить 8 миллионов на повышение квалификации топ-менеджмента. И КШЭ решило побороться за этот контракт с "Академией ДТЕК". Аукцион пройдет только в июле. А Миловановские преподаватели уже учат атомщиков".
Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.
Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".
У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".
Пізніше Милованов і Бутусов провели дебати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На ЛЮБОЙ вопрос они отвечают:
"Большое спасибо за ваш вопрос"... а дальше несут случайную АХИНЕЮ.