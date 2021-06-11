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Новини
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"Енергоатом" почав навчатися в КШЕ Милованова ще до завершення тендеру на навчання за 8 млн грн, - ЗМІ

Ще до завершення тендеру "Енергоатому" з підвищення кваліфікації група керівників держпідприємства почала проходити навчання в Київській школі економіки, яка є учасником цього тендеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Милованов 10 червня опублікував світлину групи лідерів "Енергоатому" на навчанні в "КШЕ" на тему "Джерела влади в організаціях". І додав, що має ідею зробити фонд зарплат і центр якості освіти для шкільних вчителів разом із "Метінвестом" Ріната Ахметова. Жодних даних щодо оплати цього навчання Милованов не оприлюднив.

У "Прозорро" немає даних про діючі договори "Енергоатома" з "КШЕ" за останній час. Лише торік замовляли коротке денне дистанційне навчання фахівців із публічних закупівель: "Енергоатом" для десяти осіб за 98 тис грн., а "РАЕС" для однієї особи за 11 тис грн.

Разом з тим "Енергоатом" прямо зараз проводить тендер на навчання своїх топ-менеджерів очікуваною вартістю 8,00 млн грн. Як повідомляється у системі "Прозорро", заявки подали "Київська школа економіки" Милованова та ТОВ "Академія ДТЕК" Ахметова.

Тематика цього навчання співставна з тим навчанням, що КШЕ вже провела для "Енергоатому".

Також читайте: КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов

За даними видання, на тендері замовляють операційний та проектний менеджмент, фінансовий та управлінський облік, управлінську економіку, організаційну поведінку, лідерство та управління персоналом, стратегічний маркетинг, стратегічне планування, управління ризиками і змінами, роботу над проектами. Програма для менеджерів середньої ланки включає управління процесами, управління в мультипроектному середовищі, управління в крос-культурному контексті, корпоративні фінанси, дизайн-мислення та інновації:

  • топменеджерів вчитимуть за управлінськими дисциплінами програми MBA (Master of Business Administration) в обсязі до 500 академічних годин;
  • менеджерів середньої ланки – щодо ефективного володіння інструментами для аналізу ринку та управління активами, побудови зав’язків з органами державної влади та можливостей презентації компанії у публічній площині та ефективної взаємодії з медіа в обсязі до 200 академічних годин.

Майбутній переможець буде надавати послуги аудиторно і дистанційно з вересня 2021 по червень 2023, тобто два навчальні роки. Аукціон запланований на 6 липня.

Журналіст Юрій Ніколов у Facebook повідомив: "Здається, Милованов вирішив перевірити всі граблі тендерних і кримінальних законів, запустивши КШЕ на держпідряди. Ось він особисто задокументував надання навчальних послуг Енергоатому ще до того, як виграв його тендер. Атомники хочуть витратити 8 мільйонів на підвищення кваліфікації топменеджменту. І КШЕ вирішило поборотися за цей контракт з "Академією ДТЕК". Аукціон пройде тільки в липні. А Миловановські викладачі вже вчать атомників".

Журналист Юрий Николов в Facebook сообщил: "Кажется, Милованов решил проверить все грабли тендерных и уголовных законов, запустив КШЭ на господряды. Вот он лично задокументировал оказание обучательных услуг Энергоатому еще до того как выиграл его тендер. Атомщики хотят потратить 8 миллионов на повышение квалификации топ-менеджмента. И КШЭ решило побороться за этот контракт с "Академией ДТЕК". Аукцион пройдет только в июле. А Миловановские преподаватели уже учат атомщиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом"

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідь Милованов заявив: "Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати".

Пізніше Милованов і Бутусов провели дебати.

Автор: 

тендер (2391) Енергоатом (1633) Милованов Тимофій (415) Юрій Ніколов (101)


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"Энергоатом" начал учиться в КШЭ Милованова еще до завершения тендера на обучение за 8 млн грн, - СМИ - Цензор.НЕТ 3108
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11.06.2021 10:29 Відповісти
Жаль только, что 73% зебилов смотрели "Сватов", а не этот фильм.
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11.06.2021 10:33 Відповісти
73% довбойобів, у них навіть не виникає питання, а нащо було вибирати неуків, у владу яка призначила на керівні посади таких самих неуків, яких потрібно навчати. А-у, *******, а неможна одразу вибрати толкових людей?
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11.06.2021 15:16 Відповісти
КШЕ це вже Інститут майбутнього?
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11.06.2021 10:45 Відповісти
ні-ні, це зовсім не корупція , та відмивання бабла....
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11.06.2021 10:52 Відповісти
А може таки Трускавець для початку(дешевше буде) - он яка успішна команда Зе вийшла . Шо з ним не так?
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11.06.2021 10:53 Відповісти
Всех, кто учился в этой "школе" легко определить!
На ЛЮБОЙ вопрос они отвечают:
"Большое спасибо за ваш вопрос"... а дальше несут случайную АХИНЕЮ.
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11.06.2021 10:59 Відповісти
Це якесь суцільне гниле, зелене, бездонне донне дніще.
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11.06.2021 12:43 Відповісти
а как Вам тема - источники власти в организации. Это он менеджерам фирмы Ахметова читает ! Многие видели блокбастер СССР "Карнавальная ночь" там есть незабываемая сцена с лектором, И тема лекции -Есть ли жизнь на марсе. и Лектор смотрел на это сквозь призму коньяка. также и у этой школы - источники власти . У кого - у Ахметова ? тема лекции конечно детсадовская. Просто отмыв денег. Не может просто стать возле кассы и получить, как делает ансамбль "трио виртуозов". Судя по гонорарам одним их основателей этой школы есть сам Ермак. А эта милашка пробовала читать лекции Бене ? И шо ? А...а.., резюме лектору он уже выдал, смеху было побольше чем в карнавальной ночи.
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11.06.2021 12:52 Відповісти
 
 