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Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін

Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін

Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 17 390 підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще трохи більш як 7,5 тисячі голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів (позавчора не вистачало - 12 тис.). А ми передаємо наш #Татаров_нах_челендж крутим журналістам, які своїми матеріалами знесли не одну високопосадову потвору. Друзі, Денис Бігус, Юрій Бутусов і Дмитро Гнап, залишилося 16 днів. Без вас не справимося. Зашквари Татарова коротко зібрав тут", - написав Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.

Посилання на петицію ТУТ.

Посилання на відеоінструкцію щодо підписання петиції ТУТ.

Автор: 

петиція (320) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+7
Спочатку ти приводиш до влади татарових, а потім з ними борешся.
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11.06.2021 10:57
+6
Що зробив наротний преЗедент Зєля з усіма іншими петиціями, які набрали потрібну кількість голосів?
Засунув в одне місце.
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11.06.2021 10:42
+4
фиг подпишешь теперь эти петиции
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11.06.2021 10:44
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петицию про зеленского когда напишешь?
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11.06.2021 10:39 Відповісти
Що зробив наротний преЗедент Зєля з усіма іншими петиціями, які набрали потрібну кількість голосів?
Засунув в одне місце.
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11.06.2021 10:42 Відповісти
Как бы он туда их засунул, если там рука волосатой бабушки Бени ?
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11.06.2021 11:52 Відповісти
Мальчик-то гуттаперчевый ...
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11.06.2021 12:02 Відповісти
фиг подпишешь теперь эти петиции
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11.06.2021 10:44 Відповісти
Без порохоботів якось в"яло збираються підписи.)
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11.06.2021 10:58 Відповісти
Раджу звернути увагу:
https://www.facebook.com/photo?fbid=2961181637489480&set=a.1632998710307786
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11.06.2021 10:53 Відповісти
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін - Цензор.НЕТ 507Петицію проти Татарова треба підписати як мінімум для того, аби глянути як його буде відмазувати Зеленський. От я не розумію: стільки критиків Офісу Президента, а проти Татарова підписалось 17000 людей. Стільки майданівців по Україні, а підписатись за відставку цього мєнта, одиниці готові виділити 5 хв.
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11.06.2021 10:58 Відповісти
А я вважаю, що це до лампочки - треба боротись з першопричиною - з тим хто його призначив.
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11.06.2021 11:00 Відповісти
Зеля засунет эту петицию туда же куда засунул и другие петиции. Я их уже подписал 10 штук.
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11.06.2021 11:05 Відповісти
Хіба, якщо підрисати петиції, то це буде заважити боротись "з першопричиною"....!?
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11.06.2021 11:06 Відповісти
Першопричина якраз підтирається петиціями. Це все мишача возня.
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11.06.2021 11:29 Відповісти
Проблема не в татарове, а зеленском.
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11.06.2021 11:05 Відповісти
"На выборах Президента, если бы они проходили в начале июня и если бы в них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы В.Зеленский - 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.Источник: https://censor.net/ru/n3270786

І це не дивлячись на всі бубині фокуси і похєрені петиції.
Буба не буде сам його відмазувати, там є, кому.
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11.06.2021 11:06 Відповісти
+1 підпис!
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Спочатку ти приводиш до влади татарових, а потім з ними борешся.
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11.06.2021 10:57 Відповісти
Назначал зеледент, а снимать значит народ будет? Так зеля опять назначит очередного фрика.
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11.06.2021 11:11 Відповісти
Да Зеле все эти петиции до одного места.
Помните, как в ответ на петицию об увольнении главы администрации Богдана Вова, после переименования АП в ОПу, ответил, что Богдан главой администрации уже не работает?
Так и в этот раз у него найдется очередная мелодия для пис юна и рояля.
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11.06.2021 11:02 Відповісти
Таке враження, що Татаров найняв ботов і вони під різним приводом аргументують, щоб люди не підписували петицію.
Татаров це в першу і в другу чергу судівська мафія, якою він керує від ОП і з якою поодинці ми не в силах боротись.
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11.06.2021 11:14 Відповісти
Дело не в ботах. Не нравится мне там авторизация, какие-то банковские данные..
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11.06.2021 11:41 Відповісти
ну, в разі "успіху" петиції буде керувати тою мафією не татаров, а, припустимо умовно, якийсь "судаков"... Краще стане?
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11.06.2021 14:06 Відповісти
 
 