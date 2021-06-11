Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін
Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 17 390 підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще трохи більш як 7,5 тисячі голосів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.
"До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів (позавчора не вистачало - 12 тис.). А ми передаємо наш #Татаров_нах_челендж крутим журналістам, які своїми матеріалами знесли не одну високопосадову потвору. Друзі, Денис Бігус, Юрій Бутусов і Дмитро Гнап, залишилося 16 днів. Без вас не справимося. Зашквари Татарова коротко зібрав тут", - написав Шабунін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.
Посилання на петицію ТУТ.
Посилання на відеоінструкцію щодо підписання петиції ТУТ.
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Засунув в одне місце.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2961181637489480&set=a.1632998710307786
І це не дивлячись на всі бубині фокуси і похєрені петиції.
Буба не буде сам його відмазувати, там є, кому.
Помните, как в ответ на петицию об увольнении главы администрации Богдана Вова, после переименования АП в ОПу, ответил, что Богдан главой администрации уже не работает?
Так и в этот раз у него найдется очередная мелодия для пис юна и рояля.
Татаров це в першу і в другу чергу судівська мафія, якою він керує від ОП і з якою поодинці ми не в силах боротись.