Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 17,5 тис. підписів, залишилося ще 7,5 тис., - Шабунін

Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 17 390 підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще трохи більш як 7,5 тисячі голосів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів (позавчора не вистачало - 12 тис.). А ми передаємо наш #Татаров_нах_челендж крутим журналістам, які своїми матеріалами знесли не одну високопосадову потвору. Друзі, Денис Бігус, Юрій Бутусов і Дмитро Гнап, залишилося 16 днів. Без вас не справимося. Зашквари Татарова коротко зібрав тут", - написав Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.

Посилання на петицію ТУТ.

Посилання на відеоінструкцію щодо підписання петиції ТУТ.