За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися б вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором) і п'ятий президент України Петро Порошенко (17,4%).
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"На виборах Президента, якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), Ю. Бойко (8% і 10,6%) і І. Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижче. Порівняно з квітнем лише у випадку І. Смешка і К. Рудик простежуються зміни – рейтинг І. Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг К. Рудик – зріс з 0,1% до 0,5%. Зміна підтримки інших кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16-22 квітня", - йдеться в дослідженні.
"Отримані результати дозволяють фіксувати тенденції у суспільних настроях, але разом з цим не дають інформації щодо конкретних причин стабілізації / динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження. Можна припустити, що приріст рейтингу влади між лютим і квітнем є наслідком активної (щонайменше, медійно) діяльності влади. Водночас, те, що між квітнем і червнем змін не було, може свідчити про певне "вичерпання" ефекту заходів, до яких вдається влада останнім часом. Утім, ці заходи можуть відігравати роль у стабілізації рейтингів на новому, більш високому рівні, досягнутому до квітня", - пояснив заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Упродовж 1-7 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
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Конечно можно найти. Но необходимо уничтожить крайне не демократический проолигархический закон о выборах президента. Где места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через, невиданного нигде в мире размера, многомиллионный залог, который цинично назвали "избирательным" . Этот залог имеет размер зарплаты среднего украинца за всю жизнь. В демократических странах тоже есть залоги, но примерно равны одной средней месячной зарплате по стране. Есть разница?
А, например, в Польше вообще нет залога, а места в бюллетенях определяют сами избиратели через сбор умеренного количества подписей - 100 тыс. То есть избиратели сами определяют из кого они будут выбирать на выборах, а не олигархи.
У нас тоже когда-то подписи собирали, но дикие 1 млн. Это притом, что и дикий залог был тогда одновременно. Это при Кучме. При "демократе" Ющенко убрали подписи, но оставили дикий залог. Это чтобы ставленник олигарха просто купил место в бюллетене и не надо было заморачиваться подписи рисовать себе. Этот залог есть главной опорой олигархии в стране.
Бо він справжній доктор фізико-математичних наук ...
Але його принципова позиція не критикувати Кучмо ніколи не дасть йому бути популярним й відомим в широкому загалі . Хоча сьогодньошній рейтинг Смешка заробленний виключно інтелектом ... Усі інші генерали так не зможуть й не мають ні аналітичних здібностей (рівня Смешка) , а ні такого товариша як Гордон , в якого 10 млн. підписників ...
А ефективність зомбування телевізором в Україні постійно падає ... По суті олігархи 90% свого медіа-бабла викидують у повітря . По суті йдуть незворотні електоральні процеси , коли мажорітарку відмінили , авторітет інституції презіденства доведена до абсурду й вже майже половина виборців за сутто парламенську систему . Без дуалізму влади , без мажорітарки олігархату стає нерентабельно вкладати бабло в зобмоящик , тим більш , що інтернет в 10 раз більше дає можливостей й варіантності ...
А ця ЗЕ-табуретка взагалом вийшла випадково . Сам Беня не дуже серьозно віднісся до Вофика й вважав , що Фофик відбере голоси у Бойко , що не дасть владі Порошенко протягнути (через підкуп й фальсіфікаціх) з собою у другий тур Бойко , як єдиного кандидата , проти якого в Пєті йще були шанси й тоді у другий тур Пєтя пройде з Тимошенко або Гріценко з якими усі опитування давали Пєті нуль шансів .
Але вийшло так , що саме в Тимошенко ЗЕ повалив рейтинги й у Гріценка . Й саме завдяки Вовіку Порошенко в лютому 2019 вперше за 2 роки став другим по майже усім опитуванням , до цього був третім , четвертим , а інколи й шостим .
А до грудня 2019 Тимошенко й Гріценко були лідерами майже усіх опитувань цілих 2 роки попри того факту , що усі олігархічні канали бойкотували Юлю с Толею й постійно зомбували електорат в тому ключі , що головний патріот то Пєтя , а головний ворог то Опоплок й Бойко й тільки ця солодка парочка і існує . Й саме по цій причині Пєтя й витиснув Савіка з України , що Савік не грав в цю гру й не хотів бойкотувати а ні Гріценка , а ні Тимошенко , а ні Міхо .
Але не допомогло це Порошенку чито без ЗЕ , тим більш з їм . Його партія на виборах в ВР
не стала не те , що другою , але ж й не третьою .
Простіше кажучи , ніколи в Україні телевізор вже не переможе холодильник . В Україні нема сокральності влади як на Московії , є апріорі лайновість влади . Й тому тільки Кучмі вдалось два рази усідіти на Банковій й виключно по тому , що краснодупі були у владі 70 років й народ скоріше готовий був ситуативно любити іншого сорту бандюків , ніж сталіністів-сатанистів .
Йщо інтелекту Смешка заважають недолугі боти Пєті або ЗЕлені торговці собаками , то йому нема чого робити в цьому політичному тераріумі . Цей тераріум для товстошкірих й зубастих хижаків .
Тому поки Смешко відверто не заявить, що попри те , що Кучмо зробив немало для укріплення державності , але саме він є батьком-засновником олігархату й дерібану як системо-образуючого хребта економіки й управління , то в його потенціал бути першим на правобережжі майже нульовий . А без домінування на Правобережжі (навіть з Донбасом й Кримом , не кажучи без їх) останні 10 років шансів нема стати презідентом .
Я більше вірі в цифри на виборах . Останні були місцеві . До цього були в Раду ... Обидві показали однаковий відсоток (8-10%) й він не корегується з замовними "рейтингами" , де Петю ставлять на друге місце . То скоріше "очікування замовника" . На цьому й заробляють , що переконують замовника в тому , що накручування через постійну публікацію рейтингів спрацьовує .
Пом"ятаєте конфуз на місцевих , коли "Батьківщина" значно опередила ЕС й по ****** й по обранним головам рад . Й як потім як вужи на сковородці викручувались , щоб це якось пояснити , вказуючи які мандати требо рахувати , а які - не требо ...
В літку 2019 була та ж сама херня . ЕС малювали під 15% , "Голосу" під 12% , а "Батьківщина" типо балансувала на межі проходження . А вибори виявили , що в "Батьківщини" більше ніж в ЕС й значно більше , ніж в "Голосу" .
Так хто тут дегенерат й хто тупий ?!
Й Фофіка нічого такого нема зовсім . Тестя софкоїдного , гаражу , гвалтувань й зони . Блискучий , кмітливий розум й вміння переконувати , майже ідеальне почуття гумору . Шарм змушує забувати про його семітське походження й дозволяє відчувати , що то "свій хлопець" .
Але головний недолік , що в його зірковий синдром . Коли усі ******* як артиста майже з дитинства - народжується вітчуття , що ти авторітет в усіх напрямках й що тобі усе під силу .
Інший недолік - впевненність , що бути політиком - це така гра й що правила гри можно швидко вивчити ...
Трете - відсутній критичний погляд на більшість речей й тому не хочеться визнавати відсутніть 99% необхідних знань по історії , по юриспруденції , по соціології , по економиці . Не кажучи про військові справи й дипломатію . Що в його зовсім інша освіта , що в його зовсім інших життєвий досвіт й зовсім інші таланти й інтелект , який неохіден для успішного політика .
Щодо програми ... й інтелекту виборців . Інколи для виборця важливіше за гасла його унутрьошне почуття фальшу в тих гаслах . Й напівінтуїтивне розуміння того , що для 21 століття "армія , мова , віра" це тільки 5% від необхідного для того , що б держава була успішною . Тим більш , що віра в Україні навіть у етнічних українців вона різна . Й хто був з Філаретом 20 останніх років добре пом"ятають , що за УП билися Ющенко , Тимошенко ... а ось Порошенко там рядом не стояло . Тобто - якось нещиро виглядала епопея с Томосом , та йще під вибори . Та йще зі скандалом з тим самим Філаретом , який й був ключовою постаттю й символом війни з МП . Тобто війна з Московією вигладало для більшості українців таким собі Піаром , а не щирим бажанням відокремітися від ворогів з мінімальними втратами для України й українців й з мінімалізованними можливостями ворога якось цьому протидіяти .
Найгірша тактика нейтралізації скаженної тварини постійно її дратувати , замість того , що непримітно підійти й зробити єдиний укол .
Впевненний , що б й німці й французи набагато більше були готові до вступу в НАТО України , якщо б усе йшло через таємні перемови при постійному переконанні в нейтралітеті . Особливо після агрессії в Грузії . Бо провчити ***** усі бажають , але з паралельним бажанням мінімізувати властні ризики . А для цього важливо , щоб Московія отримала підтверження вже після того , як Україна вступить в НАТО , а не до цього . Але же тут нульовий зиск для піару , бо велика верогітність , що то буде піар для майбутнього презідента . Для цього требо бути державником , а не піаритись на тому , що постійно тикати ципком в носа скаженого ***** .
З вати нема що питати - вони зараз в Донецьку й Луганську тільки мріють про Димамо-Шахтар на їх стадіоні ... Вони зараз іси гуманітарку й товпляться на КПВ за пенсією .
Але той , хто на правому берегу Дніпра "голосував" за Дурбелика Протиусіх повинен до кінця своїх днів відчувати , що кров тих 14 тисяч хоч й на мерзотний руках ***** ... Але то звір , який попіт з тварини .... А ти людина , й за твого Протиусіха до кінця днів проси у Бога пробачення !?
Тобто йще учьора певні тюркофіли істерили на рахунко того, що для італійців турецька збірна буде найскладнійшею . Як результат 3 : 0 , але могло бути й 5 : 0 ....
Зайдіть на сайт ЦВК . Там результати як виборів 2019, так й 2020 - місцевих . Є тако ж сайти аненцій по піару й о диво ... В піар-агенціях Порошенко завжди другий .
А на сайті ЦВК п"ятий (місцеві) або четвертий (липень 2019) . На місцевих в "Батьківщини" 4500 мандатів , а ЕС 3900 й різниця в полтора рази більша , ніж увесь врожай "Голосу" (молодшего партнера ЕС) аж в 350 мандатів .
До речі про зв"язки з олігархатом . 350 мандатів проти 4500 але на телебаченні присутність в ефірах диомедральне . Піала з Пінчуком сує їх "Голос" по усіх канала Порошенка , "Голос" не пропуская жодного ефіру у Мосійчучки , так й у Влащенки . "Голоса" навіть більше ніж ЕС .
А ось ЕС навіть до коломойського каналу ходить , на якому до речі Беня зробив Юля-фрі з листопада . У Мосійчучки з листопаду жодного депутата "Батьківщини" не було . Ось так Бєня нібито любить Юлю .
До речі , на ахметовських каналах Україна-24 й ЕС й "Голосу" буває в два рази частіше , ніж "Батьківщини" . Навіть незалежний Портников запрошує ситуативно-тимчасовий "Голос" на кожний ефір як й ЕС (ну тут до Портникова нема зауважень - бо то властника каналу особиста партія) . А "Батьківщину" через раз ...
готов просрать (но за определённые гарантии) тот же пул "директоров" Украины с небольшим
нюансом в виде переходящей куклы папы-бени и ещё вопрос кто эту куклу перехватит....
У КРАЩИХ ТРАДИЦІЯХ КВАРТАЛУ 95
Бреши як хочеш, аби люди сміялись.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
Усіх хітрозроблених банкірів на кштал каломойши, живагі та інших - на смітник та в буцигарню!
А ось кидок Клоунів по полісам Автострахування - оце вже автомобілісти не подарують!