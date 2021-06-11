За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися б вибори президента, то до другого туру пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором) і п'ятий президент України Петро Порошенко (17,4%).

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"На виборах Президента, якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали зазначені кандидати, найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський – 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко, якого підтримали б 13% серед усіх респондентів і 17,4% серед тих, хто визначився. Далі йдуть Ю. Тимошенко (відповідно, 9,5% і 12,7%), Ю. Бойко (8% і 10,6%) і І. Смешко (6,1% і 8,1%). Підтримка інших кандидатів нижче. Порівняно з квітнем лише у випадку І. Смешка і К. Рудик простежуються зміни – рейтинг І. Смешка знизився з 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг К. Рудик – зріс з 0,1% до 0,5%. Зміна підтримки інших кандидатів – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16-22 квітня", - йдеться в дослідженні.

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"Отримані результати дозволяють фіксувати тенденції у суспільних настроях, але разом з цим не дають інформації щодо конкретних причин стабілізації / динаміки рейтингів, для цього потрібні окремі дослідження. Можна припустити, що приріст рейтингу влади між лютим і квітнем є наслідком активної (щонайменше, медійно) діяльності влади. Водночас, те, що між квітнем і червнем змін не було, може свідчити про певне "вичерпання" ефекту заходів, до яких вдається влада останнім часом. Утім, ці заходи можуть відігравати роль у стабілізації рейтингів на новому, більш високому рівні, досягнутому до квітня", - пояснив заступник директора КМІС Антон Грушецький.







Упродовж 1-7 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.