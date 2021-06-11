УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12457 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 354 18

Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати міокардит у молодих чоловіків, - Центр США з контролю і профілактики захворювань

Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати міокардит у молодих чоловіків, - Центр США з контролю і профілактики захворювань

У США працівники Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) провели дослідження, результати якого підтвердили, що вакцини проти ковіду від компаній Pfizer і Moderna можуть викликати запалення серця у молодих чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Reuters.

Розслідування провели після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю першим повідомило про можливий зв'язок між цими препаратами і захворюванням.

Дослідження засвідчило, що після другої дози препаратів Pfizer і Moderna в осіб чоловічої статі віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця. Хвороба проявлялася протягом наступного тижня після щеплення. За даними VAERS (система моніторингу безпеки вакцин), було зафіксовано 283 випадки захворювання, однак очікувалося лише від 10 до 102.

У CDC повідомили, що більшість пацієнтів вже повністю одужали, хоча деяких потрібно було госпіталізувати.

VSD - інша система моніторингу, показала, що випадки захворювання після другої дози переважно фіксували в чоловіків віком від 16 до 39 років.

Однак Moderna і Pfizer не встановили причинно-наслідкового зв'язку між препаратами і захворюванням. Таким чином, 18 червня має відбутися засідання Консультативного комітету з практики імунізації, щоб надати подальшу оцінку доказів і ризиків міокардиту, тобто запалення серця після щеплень.

Також читайте: Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22643) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Pfizer (202) Moderna (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Меньше года прошло с момента начала применения...экстренного применения....всего этого зоопарка вакцин...и что они вызывают...у кого...и когда мы еще узнаем...сюрпризы еще впереди..
показати весь коментар
11.06.2021 11:02
+3
Так и есть. в Израиле предполагают, что именно активные физические нагрузки, сразу после вакцинации, стали причиной этого.
Поэтому рекомендуют, после вакцинации, где то 10 дней не заниматься активными физическими упражнениями и тренировками
показати весь коментар
11.06.2021 13:17
+2
мировой пипл это бараны
в умных странах толстых стригут и с этого живут
в тупых странах костлявых плешивых режут на шашлык и тоже с этого живут
показати весь коментар
11.06.2021 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коронавирус..золотое дно для лекарей..
показати весь коментар
11.06.2021 10:53 Відповісти
мировой пипл это бараны
в умных странах толстых стригут и с этого живут
в тупых странах костлявых плешивых режут на шашлык и тоже с этого живут
показати весь коментар
11.06.2021 11:53 Відповісти
Меньше года прошло с момента начала применения...экстренного применения....всего этого зоопарка вакцин...и что они вызывают...у кого...и когда мы еще узнаем...сюрпризы еще впереди..
показати весь коментар
11.06.2021 11:02 Відповісти
Якісь висновки мона буде робити років через 5.
показати весь коментар
11.06.2021 11:04 Відповісти
кое-что вылазит уже сразу...
показати весь коментар
11.06.2021 12:57 Відповісти
Когда начнут болеть от последствий наспех созданных, не прошедших должных испытаний, прививок
показати весь коментар
11.06.2021 16:20 Відповісти
Розбавляйте дистильованою водою.
показати весь коментар
11.06.2021 11:06 Відповісти
Поздно пить Боржоми, если уже укололся
показати весь коментар
11.06.2021 16:21 Відповісти
е Некоторые не близкие знакомые которые самые были активные невакцинаторы-этожепросогрипп... Так они побежали вакцинироваться одними из первых. И уже сидя со шприцом с вакциной в плече ещё утверждали что это просто грипп. Причём, некоторые завакцинировались даже пфайзером и модерной. И некоторые даже пфайзером в бывшем совке. Вот такие они, эти хитроумные создания.
показати весь коментар
11.06.2021 12:10 Відповісти
Эти вряд ли умные, раз "побежали"
показати весь коментар
11.06.2021 16:22 Відповісти
Да, они обычно не умные. Но подлые.
показати весь коментар
12.06.2021 13:13 Відповісти
Все предсказуемо. Странно, что врачи не давали рекомендаций после прививки не подвергать организм повышенным физ. нагрузкам дней 10-14.
При гриппе чаще всего зарабатывают миокардит и или перикардит, когда стразу после болезни (а иногда толком не выздоровев) бегут в спортзал рекорды ставить.
показати весь коментар
11.06.2021 12:14 Відповісти
а еще странее, что перед вакцинацией астрой не дают рек-ии проверить ОАК и коагулограмму, или тест на беременность перед любой вакцинацией.

А такой "предсказуемости" после РНК вакцин еще столько вылезет, что мало никому не покажется. И это всего 3 мес. прошло. А что будет через 3-6 лет?
показати весь коментар
11.06.2021 13:00 Відповісти
Так и есть. в Израиле предполагают, что именно активные физические нагрузки, сразу после вакцинации, стали причиной этого.
Поэтому рекомендуют, после вакцинации, где то 10 дней не заниматься активными физическими упражнениями и тренировками
показати весь коментар
11.06.2021 13:17 Відповісти
Забавно наблюдать, как общество всему охотно верит.
показати весь коментар
11.06.2021 14:48 Відповісти
Я думаю, что Центру США по контролю и профилактике заболеваний как-то можно больше доверять, чем комментаторам вроде вас
показати весь коментар
11.06.2021 16:18 Відповісти
Обычный грипп при посощи СМИ превратили в выдуманную эпидемию.
А "прививки" уже не выдуманные, а реальные.
В последствиях разбираться не будут - дело сделано, бараны пошли в утиль.
показати весь коментар
11.06.2021 16:39 Відповісти
" не установили причинно-следственной связи между препаратами и заболеванием"
Про ЧТО, мать вашу, новость???
показати весь коментар
11.06.2021 17:04 Відповісти
 
 