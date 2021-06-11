Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати міокардит у молодих чоловіків, - Центр США з контролю і профілактики захворювань

У США працівники Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) провели дослідження, результати якого підтвердили, що вакцини проти ковіду від компаній Pfizer і Moderna можуть викликати запалення серця у молодих чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Reuters.

Розслідування провели після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю першим повідомило про можливий зв'язок між цими препаратами і захворюванням.

Дослідження засвідчило, що після другої дози препаратів Pfizer і Moderna в осіб чоловічої статі віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця. Хвороба проявлялася протягом наступного тижня після щеплення. За даними VAERS (система моніторингу безпеки вакцин), було зафіксовано 283 випадки захворювання, однак очікувалося лише від 10 до 102.

У CDC повідомили, що більшість пацієнтів вже повністю одужали, хоча деяких потрібно було госпіталізувати.

VSD - інша система моніторингу, показала, що випадки захворювання після другої дози переважно фіксували в чоловіків віком від 16 до 39 років.

Однак Moderna і Pfizer не встановили причинно-наслідкового зв'язку між препаратами і захворюванням. Таким чином, 18 червня має відбутися засідання Консультативного комітету з практики імунізації, щоб надати подальшу оцінку доказів і ризиків міокардиту, тобто запалення серця після щеплень.

Також читайте: Ізраїль повідомив про зв'язок між вакцинацією Pfizer і випадками міокардиту в молодих чоловіків