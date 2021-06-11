Рейтинг партій: СН - 20,3%, "ЄС" - 18,5%, "Батьківщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила і честь" - 7,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 1-7 червня відносно найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська солідарність", яку підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце. Третє-четверте місця ділять "Батьківщина" (8,4% і 12%) та "ОПЗЖ" (8,3% і 11,9%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,1% і 7,2%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (3% і 4,2%), "Опозиційний блок" (лідерами зазначалися Є. Мураєв і В. Новинський) (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%)", - йдеться в дослідженні.

"Якщо між квітнем і лютим фіксувався ріст підтримки партії "Слуга народу" (у меншій мірі – також "Громадянської позиції" і "Національного корпусу") і водночас зниження – "ОПЗЖ", "Батьківщини", "Голосу" (для "ЄС" змін не було), то зараз у випадку всіх партій порівняно з квітнем зміни – в межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на квітень. Утім, якщо у квітні різниця в підтримці "Слуги народу" і "ЄС" була понад похибку, тобто "Слуга народу" формально дійсно мала найбільшу підтримку і була на першому місці, то зараз підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і тому обидві партії "ділять" лідерство з приблизно однаковою підтримкою", - відзначили автори дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА









Упродовж 1-7 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.