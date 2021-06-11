УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12457 відвідувачів онлайн
Новини
3 068 58

Рейтинг партій: СН - 20,3%, "ЄС" - 18,5%, "Батьківщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила і честь" - 7,2%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 20,3%,

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, то прохідний бар'єр змогли б подолати п'ять партій.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 1-7 червня відносно найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу", яку підтримали 14,2% серед усіх респондентів і 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська солідарність", яку підтримують 12,9% серед усіх респондентів і 18,5% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце. Третє-четверте місця ділять "Батьківщина" (8,4% і 12%) та "ОПЗЖ" (8,3% і 11,9%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний бар’єр також партія "Сила і Честь" (5,1% і 7,2%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар’єру, хоча відносно наближені до нього "Українська стратегія Гройсмана" (3% і 4,2%), "Опозиційний блок" (лідерами зазначалися Є. Мураєв і В. Новинський) (3% і 4,2%) та Радикальна партія (2,9% і 4,2%)", - йдеться в дослідженні.

"Якщо між квітнем і лютим фіксувався ріст підтримки партії "Слуга народу" (у меншій мірі – також "Громадянської позиції" і "Національного корпусу") і водночас зниження – "ОПЗЖ", "Батьківщини", "Голосу" (для "ЄС" змін не було), то зараз у випадку всіх партій порівняно з квітнем зміни – в межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на квітень. Утім, якщо у квітні різниця в підтримці "Слуги народу" і "ЄС" була понад похибку, тобто "Слуга народу" формально дійсно мала найбільшу підтримку і була на першому місці, то зараз підтримка обох партій в межах статистичної похибки, і тому обидві партії "ділять" лідерство з приблизно однаковою підтримкою", - відзначили автори дослідження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, за Порошенка - 17,4%, за Тимошенко - 12,7%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 20,3%, ЄС - 18,5%, Батьківщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила і честь - 7,2%, - опитування КМІС 01
Рейтинг партій: СН - 20,3%, ЄС - 18,5%, Батьківщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила і честь - 7,2%, - опитування КМІС 02
Рейтинг партій: СН - 20,3%, ЄС - 18,5%, Батьківщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила і честь - 7,2%, - опитування КМІС 03
Рейтинг партій: СН - 20,3%, ЄС - 18,5%, Батьківщина - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, Сила і честь - 7,2%, - опитування КМІС 04

Упродовж 1-7 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 2003 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: 

рейтинг (1650) КМІС (334) Київський міжнародний інститут соціології (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7232
показати весь коментар
11.06.2021 11:17
+14
Електорат слуг і зажопинців - то або клінічні ідіоти, або сволочі, які хочуть знищити ту державу. На жаль, маємо їх разом десь біля третини всього населення.
показати весь коментар
11.06.2021 11:18
+12
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет.
А фейки бигуса слугам не помогают
показати весь коментар
11.06.2021 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потом бы СН устроили случку с Матькивщиной и Жоппо - и было бы снова как всегда
показати весь коментар
11.06.2021 11:10 Відповісти
Знову Батьківщина винна. Граблі наше всьо.
показати весь коментар
11.06.2021 11:14 Відповісти
Получается что в следующей Раде правящая коалиция
будет состоять из "Слуги народа" и "Европейской солидарности"?
показати весь коментар
11.06.2021 11:32 Відповісти
Запросто. Тільки тоді Україні хана. Коаліція тупих і воровитих це сила.
показати весь коментар
11.06.2021 11:36 Відповісти
Так тупих і злодійкуватих з "Батьківщини"
в кАалицию не візьмуть...
показати весь коментар
11.06.2021 11:38 Відповісти
Ми говоримо про коаліцію ес і сн, воровитих і тупих. До чого тут Батьківщина.
показати весь коментар
11.06.2021 11:46 Відповісти
тому що більше ворЮльки
- у України ще ніхто не вкрав...
показати весь коментар
11.06.2021 12:00 Відповісти
- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые. И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (с)
показати весь коментар
11.06.2021 12:32 Відповісти
еще ее друг Лазаренко)
показати весь коментар
11.06.2021 12:11 Відповісти
Те що вона вкрала навіть янукович не знайшов. А патологічно жадібний петро практично знищив Україну. Зеля не риба не мчясо, але хоч дороги трохи поремонтував, які петрик практично знищив.
показати весь коментар
11.06.2021 12:17 Відповісти
А як Овоч міг там щось знайти?
Якщо йУлька разом з ****** все сховали?
показати весь коментар
11.06.2021 12:20 Відповісти
***** тянув масу за юльку проти свого друга януковича? Так а чого ж він Юльку не захистив. Не читайте совєтських газет перед сніданком, взагалі не читайте совєтських газет.
показати весь коментар
11.06.2021 12:27 Відповісти
Взагалі то, в ідеалі, Батьківщина +ЄС.
показати весь коментар
11.06.2021 12:15 Відповісти
Якщо ЕС об'єднається зі слугами чи ригами , я перший її прокляну . .
показати весь коментар
11.06.2021 12:40 Відповісти
Зеле-вата невиліковна. Ще не нажерлися говнеца від зелених нікчем і колаборантів?
показати весь коментар
11.06.2021 11:11 Відповісти
Електорат слуг і зажопинців - то або клінічні ідіоти, або сволочі, які хочуть знищити ту державу. На жаль, маємо їх разом десь біля третини всього населення.
показати весь коментар
11.06.2021 11:18 Відповісти
Електорат слуг і зажопинців - то клінічні ідіоти та сволочі.
Зараннее прошу прощения, что чуть чуть исправил Ваш коммент.
показати весь коментар
11.06.2021 11:37 Відповісти
Щас клоун, как увидит что рейтинг от ЕС всего на 2% отличается, жопа воспламенится и опять какую нибудь херню затеет для полнятия рейтинга - он неизлечим!!!
показати весь коментар
11.06.2021 11:19 Відповісти
да куда уже? и так зашкварам нет конца и края
показати весь коментар
11.06.2021 12:13 Відповісти
Они краев не знают! Нужно понимать, что там практически все из шоубизнеса - одни продюсеры и клоуны с сериальной логикой: рейтинг программы/сериала падает, нужно срочно заинтересовать зрителя, причем все средства хороши (скандалы, драки в студии, понажовщина, компромат, разоблачения кто чей сын и дочь....). И конца там не предусмотрено - будут заниматься этой хренью, пока владелец канала, не начнет терять кучу бабла и не пнет их, чтобы заканчивали и срочно делали новый проект
показати весь коментар
11.06.2021 13:43 Відповісти
Юлька обігнала жопоблок.
показати весь коментар
11.06.2021 11:14 Відповісти
Так вона ж почала кожен ранок бігати, по 10 кілометрів.
показати весь коментар
11.06.2021 11:15 Відповісти
Только это просто зекретины больше всего голоса у жопоблока с бойкай воруют-хотят показать,что закоренелые ватаноиды,вдруг, разлюбили мертвечука,чему я точно никогда не поверю)))так что вообще не известно на каком месте зажоп,но зато с зекретинами ясно -оно в дупе
показати весь коментар
11.06.2021 13:27 Відповісти
Рейтинг партий: "СН" - 20,3%, "ЕС" - 18,5%, "Батькивщина" - 12%, ОПЗЖ - 11,9%, "Сила и честь" - 7,2%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7232
показати весь коментар
11.06.2021 11:17 Відповісти
Ни для кого не новость, что зеленый говнокомандующий панически боится своей армии.
показати весь коментар
11.06.2021 11:26 Відповісти
Он боится только неадекватных порохоботов...
показати весь коментар
11.06.2021 11:37 Відповісти
Правильно боится. Чтобы еще правильней бояться зеле надо свалить с должности и забиться где-нибудь в уголке ждать повестки на допрос.
показати весь коментар
11.06.2021 11:41 Відповісти
оправдать страх главнокомандующего перед своей армией ничем нельзя...но ваша ботоферма все равно может пробовать)
показати весь коментар
11.06.2021 12:15 Відповісти
Что ж оно тогда к бойцам катается -там,после двух лет его правления,все вокруг в порохоботах)
показати весь коментар
11.06.2021 13:20 Відповісти
Оно рейтинг поднимает. Порох съездил и оно преться.
показати весь коментар
11.06.2021 17:59 Відповісти
А если какой солдат случайно чхнето, то зеля с переляку обосрется жидким поносом
показати весь коментар
11.06.2021 11:40 Відповісти
А то я все думаю, что оно в кукурузе забыло. И не видно особо и подтереться есть чем.
показати весь коментар
11.06.2021 18:02 Відповісти
Ні разу за зелених, але цей Руденко хоч пробував забрати зброю в людей на передку?
показати весь коментар
11.06.2021 12:17 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2021 13:44 Відповісти
ЕС молодцы! Дальше рейтинг только расти будет.
А фейки бигуса слугам не помогают
показати весь коментар
11.06.2021 11:18 Відповісти
На самом деле это плохо, что рейтинг почти сравнялся. Сейчас Клоун это как увидит - у него инфаркт будет. Зная лайкозависимомть Клоуна, гарантирую на 200%, что он устроит какой нибудь очередной зашквар, чтобы его поднять!!!
показати весь коментар
11.06.2021 11:21 Відповісти
оно уже увидело свой настоящий рейтинг 12%...а вы думаете почему зечмо тчетно пихал нам бихуса,а теперь "рейтинги" каждые три дня выставляют)
показати весь коментар
11.06.2021 13:16 Відповісти
Кстати, как в последнее время я еще не видел таких частых публикаций рейтингов. Ну максимиум раз в месяц, а то и в квартал. А тут каждый день зеледент с зелешоблой безоговорочно побеждают.
показати весь коментар
11.06.2021 18:06 Відповісти
куди він буде рости? Вниз?
показати весь коментар
11.06.2021 11:26 Відповісти
Зебілів меншає, розумію Вашу печаль.
показати весь коментар
11.06.2021 11:39 Відповісти
Сила и честь в раде ахаха ну да ну да
показати весь коментар
11.06.2021 11:20 Відповісти
Не "сила і честь", а ганьба і жопа гордона, такі самі як і "зелені", всі від продажниї журнашлюг ві щирих українців.
показати весь коментар
11.06.2021 11:29 Відповісти
Дело не в моем отношении к этой партии, а в удивлении от того, откуда там вообще какой-либо рейтинг, это же и про Радикальную партию можно сказать, или про Гройсмана, сюр какой-то.
показати весь коментар
11.06.2021 11:31 Відповісти
Ви пам'ятаєте такого Пальчевського? Так у нього рейтинг був самий високий, а а виборах і відсотка не натягнув. Я пишу про це, що ці замовні соціології нарід вважають за бидло, малюють, що заманеться.
показати весь коментар
11.06.2021 11:43 Відповісти
Ну тот хотя бы на телеке появляется и пытается скандалами пиар себе делать. А когда вы в последний раз где-то видели Гройсмана?
показати весь коментар
11.06.2021 11:44 Відповісти
Спонсори таких "опросів" зазвичай ті хто нізвідки вилазять на п`яте місце з 7%
показати весь коментар
11.06.2021 11:20 Відповісти
Бігус недопрацьовує!
показати весь коментар
11.06.2021 11:25 Відповісти
Як бачимо - пльонкі Бігуся абсолютно ні на що не впливають . Рейтинг ЕС і Пороха , не впав навіть на соту долю процента . . У Порошенка залізобетонне електоральне ядро .
показати весь коментар
11.06.2021 12:49 Відповісти
👍🤝
показати весь коментар
11.06.2021 13:47 Відповісти
Плохо, будут "ширку" делать. Опять будет дележь хлебных мест вместо работы. Если сейчас монобольшинство не может нормально работать, то после следующих выборов работа вообще станет, снова только по договорнякам голосовать будут.
показати весь коментар
11.06.2021 11:41 Відповісти
А як на мій хлопський розум, то на цей раз "ширку" робити ніхто не буде. Після розчарувань і брехні перед виборами, то окремі представники із патріотичного народу ( не Свободи), зроблять із цих шлюх ширку і хімку.
показати весь коментар
11.06.2021 11:46 Відповісти
Якщо ОПЗЖ набирає 12%, то мабуть треба вже давно всю суддівську рать дрючком гнати до кордонів. Там розберуться. Хто свій, хто чужий. А кому посмертно.
показати весь коментар
11.06.2021 12:11 Відповісти
12 це мало, раніше було більше, це голоси МП.
показати весь коментар
11.06.2021 12:19 Відповісти
Як побачили у списку Марчука з його віртуальною "силою честю", так відразу викидайте це фуфло у смітник - воно замовне і брехливе.
показати весь коментар
11.06.2021 12:49 Відповісти
такими темпами к вечеру петя перегонит вову
показати весь коментар
11.06.2021 12:56 Відповісти
А три дня назад вы за 30мая опросик выставляли?прям "работают",как кролики ....)))))
показати весь коментар
11.06.2021 13:10 Відповісти
 
 