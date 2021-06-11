УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9785 відвідувачів онлайн
Новини
763 7

Столтенберг про розмову із Зеленським: Наголосив про незмінну політичну і практичну підтримку України

Столтенберг про розмову із Зеленським: Наголосив про незмінну політичну і практичну підтримку України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 червня в переддень саміту глав країн НАТО провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Столтенберг повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з президентом нашого шановного партнера України Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.

"Я підкреслив нашу незмінну політичну і практичну підтримку і підтримав процес їхніх реформ (в Україні. - Ред.)", - додав він.

Також читайте: Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) НАТО (6440) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будет бомбить рашку как всегда!
показати весь коментар
11.06.2021 11:12 Відповісти
Место клоуна на коврике в прихожей. Дальше не пускают.
показати весь коментар
11.06.2021 11:15 Відповісти
процесс их реформ
Намекает-намекает то НАТО, а найвеличниший вова ну в упор не видит намеков
показати весь коментар
11.06.2021 11:17 Відповісти
Буферна зона між розвинутими та недоразвинутими.. Стримання лаптєногих варварів за рахунок крові українців. Зестадо...
показати весь коментар
11.06.2021 11:35 Відповісти
Підтримка повинна бути не ТЕОРЕТИЧНОЮ. А вже час прийшов до ПРАКТИЧНОЇ. Студенти знають, що без практики теорія пуста розмова.
показати весь коментар
11.06.2021 12:08 Відповісти
Дякую, пане Столтенберг, за пдітримку нашої держави.
показати весь коментар
11.06.2021 14:25 Відповісти
 
 