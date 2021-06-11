Столтенберг про розмову із Зеленським: Наголосив про незмінну політичну і практичну підтримку України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг 10 червня в переддень саміту глав країн НАТО провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Столтенберг повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поспілкувався з президентом нашого шановного партнера України Володимиром Зеленським. Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні і неприпустиме нарощування військової потужності Росії", - написав Столтенберг.
"Я підкреслив нашу незмінну політичну і практичну підтримку і підтримав процес їхніх реформ (в Україні. - Ред.)", - додав він.
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Намекает-намекает то НАТО, а найвеличниший вова ну в упор не видит намеков