Україна, Грузія, а в перспективі і Білорусь, мають стати членами НАТО, - Лубківський

Україна, Грузія, а також інші країни регіону мають стати країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Про це на відкритті Молодіжного київського безпекового форуму сказав український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Україна і Грузія мають бути в НАТО. Ми домагатимемося виконання Бухарестської декларації саміту НАТО, на якому підтверджено перспективу нашого членства в Альянсі. Ми говоримо також про інші країни регіону - Молдову, а в перспективі і Білорусь. Бо наше членство в Альянсі є гарантією безпеки в регіоні", - сказав він.

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