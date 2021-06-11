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Україна, Грузія, а в перспективі і Білорусь, мають стати членами НАТО, - Лубківський

Україна, Грузія, а в перспективі і Білорусь, мають стати членами НАТО, - Лубківський

Україна, Грузія, а також інші країни регіону мають стати країнами-членами Північноатлантичного альянсу.

Про це на відкритті Молодіжного київського безпекового форуму сказав український дипломат, директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Україна і Грузія мають бути в НАТО. Ми домагатимемося виконання Бухарестської декларації саміту НАТО, на якому підтверджено перспективу нашого членства в Альянсі. Ми говоримо також про інші країни регіону - Молдову, а в перспективі і Білорусь. Бо наше членство в Альянсі є гарантією безпеки в регіоні", - сказав він.

Також читайте: Два роки Україна не має глави Місії при НАТО, а ми боремося за членство в Альянсі, - Лубківський

Автор: 

Білорусь (7926) Грузія (1844) Молдова (2066) НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Лубківський Данило (46)


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Топ коментарі
+4
от щас бацьке поплохело
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11.06.2021 11:31
+2
Чтобы для Беларуси вообще зашел разговор о перспективах надо чтобы бульбофюрера вперёд ногами вынесли из президентского кресла.
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11.06.2021 11:33
+1
Кубань и Кёнигсберг тоже НАТО.
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11.06.2021 11:31
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от щас бацьке поплохело
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11.06.2021 11:31 Відповісти
Кубань и Кёнигсберг тоже НАТО.
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11.06.2021 11:31 Відповісти
Чтобы для Беларуси вообще зашел разговор о перспективах надо чтобы бульбофюрера вперёд ногами вынесли из президентского кресла.
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11.06.2021 11:33 Відповісти
Сначала кремлевское чмо, без этого никак.
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11.06.2021 11:35 Відповісти
интересно сколько тогда будет "время подлета" до мацквы)
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11.06.2021 11:35 Відповісти
Даже в портки наложить не успеют.
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11.06.2021 11:37 Відповісти
давайте оружие в лизинг и можете свое членство....
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11.06.2021 11:33 Відповісти
Они и не слепые и не дурные. Никто не даст критические виды вооружений агентам *****.
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11.06.2021 11:36 Відповісти
Какие критические??? В1б с рапторами??))
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11.06.2021 14:26 Відповісти
Ну если Белоруссия то и рашка паровозиком в НАТО. Без нее Белоруссии нет и не будет
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11.06.2021 11:36 Відповісти
Ну рашка планувала вступити в НАТО до 2008 року, просто бидлогупії забули.
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11.06.2021 12:04 Відповісти
Самое смешное, шо булбенфюрер изначально не был агент кремля, скорее наоборот... у него были все шансы быть в ЕС и НАТО...но он захотел стать генсеком ссср...в результате стал просто марионеткой *****
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11.06.2021 11:37 Відповісти
Він що , переляканий , що таке каже. про те що Білорусія повинна стати членом НАТО ?, Це хіба що разом з росією , бо на той час перспективи Білорусії вже не буде
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11.06.2021 11:48 Відповісти
Ай-да Даниил Лубкивский! Молодец! Если это прочтет Лукашенко, то памперсы ему точно менять надо.
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11.06.2021 11:59 Відповісти
У Білорусі ніяких перспектив взагалі. Навіть шансів немає. Стати державою без поводиря. Навічно, назавжди, разом у могилу!
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11.06.2021 12:03 Відповісти
Зависит от политиков во власти стран НАТО - ястребы или голуби, как модно говорить. Чем дольше прямая граница НАТО-РФ, тем выше напряжение. Ястребы этого хотят, им нужен реальный повод начать активные действия. Голуби, напротив, этого избегают, поэтому не хотят принимать в НАТО новые страны непосредственно граничащих с РФ, особенно Украину, которая имеет с ней 2 тысячи км границы. Поэтому смотрите на перспективу принятия в НАТО таких соседей с россиянами, как украинцы, белорусы и финны через призму - насколько в НАТО готовы к прямой войне.
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11.06.2021 13:54 Відповісти
 
 