Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір через зустріч Байдена з Путіним

Через зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним частково закриють повітряний простір над Швейцарією. Тимчасове обмеження триватиме протягом трьох днів.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Повідомляється, що обмеження на польоти в повітряному просторі над Женевою триватиме з 15 по 17 червня.

"Оскільки це міжнародна зустріч на високому рівні, такі заходи необхідні для забезпечення її безпеки, тим більше що Швейцарія повинна забезпечувати захист осіб, які перебувають під захистом міжнародного права, в тому числі глав держав США і Росії", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що армія забезпечить посилений нагляд за повітряним простором. За уточненою інформацією, обмеження буде введено з 08:00 15 червня до 17:00 17 червня за місцевим часом у районі над площею Націй в Женеві.

Це обмеження не стосується комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви.

Крім того, в Женеві розгорнуто додаткове угруповання з 1 000 військовослужбовців для підтримки місцевої поліції. Зокрема, армія візьме на себе захист іноземних представництв і підтримає поліцію кантону Женева в галузі повітряного і морського транспорту.

Як повідомлялося, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно пройде 16 червня на віллі Ла Гранж в Женеві.