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Новини
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Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір через зустріч Байдена з Путіним

Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір через зустріч Байдена з Путіним

Через зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним частково закриють повітряний простір над Швейцарією. Тимчасове обмеження триватиме протягом трьох днів.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК-Україна.

Повідомляється, що обмеження на польоти в повітряному просторі над Женевою триватиме з 15 по 17 червня.

"Оскільки це міжнародна зустріч на високому рівні, такі заходи необхідні для забезпечення її безпеки, тим більше що Швейцарія повинна забезпечувати захист осіб, які перебувають під захистом міжнародного права, в тому числі глав держав США і Росії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ

Також повідомляється, що армія забезпечить посилений нагляд за повітряним простором. За уточненою інформацією, обмеження буде введено з 08:00 15 червня до 17:00 17 червня за місцевим часом у районі над площею Націй в Женеві.

Це обмеження не стосується комерційних рейсів з міжнародного аеропорту Женеви.

Крім того, в Женеві розгорнуто додаткове угруповання з 1 000 військовослужбовців для підтримки місцевої поліції. Зокрема, армія візьме на себе захист іноземних представництв і підтримає поліцію кантону Женева в галузі повітряного і морського транспорту.

Як повідомлялося, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно пройде 16 червня на віллі Ла Гранж в Женеві.

Автор: 

авіація (4116) Байден Джо (2883) перемовини (2863) путін володимир (23773) саміт (764) Швейцарія (862)


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А не слишком ли жирно? Почему из-за какогото плешивой крысы такие меры?
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11.06.2021 11:36 Відповісти
Он туда полетит сложным маршрутом, сразу не трех президентских самолетах. Не знаю про Ким Чен Ына, но большего бздуна, чем Пу свет не видывал.
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11.06.2021 12:57 Відповісти
зря перекрыли сейчас бы контейнером с замёрзшим гавнецом да по плешивой макушке и крякнуло ***** и настал сразу мир
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11.06.2021 13:05 Відповісти
Скоро в кинотеатрах, Джеррард Батлер в фильме: "Падение *****"
Швейцария на три дня ограничит воздушное пространство из-за встречи Байдена с Путиным - Цензор.НЕТ 5988
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11.06.2021 11:38 Відповісти
А вовчик таки серун знатний.
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11.06.2021 11:43 Відповісти
...йлу треба ще й горшок з собою прихопити. Якщо десь у небі загуде - буде куди. Не під себе ж ...., сорому забагато.
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11.06.2021 12:06 Відповісти
Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір через зустріч Байдена з Путіним - Цензор.НЕТ 4218
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11.06.2021 12:15 Відповісти
 
 