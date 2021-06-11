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Білорусь для Кремля - ​​це останній бій за вплив у Європі. Москва розуміє, що Україна вже програна назавжди, - Безсмертний

Білорусь для Кремля - ​​це останній бій за вплив у Європі. Москва розуміє, що Україна вже програна назавжди, - Безсмертний

Росія має шанс нав'язувати Європі свою волю, залишаючи територію Білорусі під своїм контролем.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив український політик, посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний.

"Річ у тому, що Білорусь для Кремля – територія. Не білоруси, а Білорусь. Це останній бій за вплив у європейському світі. Кремль розуміє, що Україна вже програна - і програна назавжди. Але залишаючи територію Білорусі під контролем, є ще шанс нав’язувати Європі свою волю. Тому що не це політика. Це не порядок денний", - наголосив він.

За словами Безсмертного, ненависть до білорусів з боку РФ проявлялася завжди за часів СРСР.

"Найвищий пік цієї ненависті – це вбивство Машерова (перший секретар ЦК Компартії Білорусі з 1965 року; загинув у автомобільній катастрофі у 1980). Це те, що вийшло за межі… Друге, що планувалося, - це прибрати Щербицького, причому руками звідти. І мені це достеменно відомо. І слідство, яке було поновлено щодо Хатині 1984 року, - було спрямовано проти Щербицького. І те, що там розстріляли Васюру в 1985 році… це, власне, було звідти і це було вбивство", - додав політик.

Безсмертний зазначив, що у нього іноді складалося враження, що вся феесбешна і кадебешна система перебувала в Москві.

"Один із ключових філіалів досі в Мінську. І коли ми розглядаємо будь-які безпекові речі, які спрямовані на Південь, в Україну, чи на балтійські або скандинавські країни, - треба розуміти, що ми все одне зайдемо у цей проміжний центр ФСБ. Наприклад, ми кажемо: Нідерланди в Європі займають ось таку ситуацію проти України. Давайте розберемося, а з ким Нідерланди мають дуже великі, але закриті стосунки?" - заявив Безсмертний.

Повний текст інтерв'ю з Романом Безсмертним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує санкції проти прокурорів і суддів режиму Лукашенка, - Bloomberg

Автор: 

Безсмертний Роман (147) Білорусь (7926) росія (65010)


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Нет. Неверно оценивает намерения врага, а они далекоидущие.
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11.06.2021 11:37 Відповісти
Навязати свою волю раші не вийде. Європа й так віддає Білорусь кацапам, бо вона дуже прокацаплена.
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11.06.2021 11:40 Відповісти
два года сватов на екранах и какаяразниц в политике и поддержка вступления НАТО снизилась до 46%. Невер сей невер.
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11.06.2021 11:43 Відповісти
Для того чтобы что-то понимать нужны мозги
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11.06.2021 11:46 Відповісти
Не надо давлениями на Лукашенко и Беларусь толкать Беларусь в обьятия московии.
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11.06.2021 13:09 Відповісти
Украине вообще не следует лезть в вопросы Беларуси. Своих вавок хватает. Для наших олигархов Беларусь удобный случай для того, чтобы отвлекать людей от готовящегося дерибана народной земли.
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11.06.2021 13:10 Відповісти
Тобто Безсмертний досі сумнівається , що ФСБ та КГБ знаходяться в Москві ?
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11.06.2021 17:58 Відповісти
 
 