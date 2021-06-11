COVID-19 може призвести до когнітивних порушень, подібних до хвороби Альцгеймера, - дослідження

Вчені Клініки Клівленда (США) виявили механізм, за допомогою якого COVID-19 може чинити тривалий вплив на функцію мозку і призводити до деменції, подібної до хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вчені за допомогою штучного інтелекту вивчили дані пацієнтів з хворобою Альцгеймера і COVID-19, вимірявши близькість між генами і білками пацієнтів із SARS-CoV-2 і тими генами і білками, які пов'язані з декількома неврологічними захворюваннями.

Дослідники також проаналізували генетичні чинники, які дозволили SARS-COV-2 інфікувати тканини та клітини мозку.

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"У той час як дослідники знайшли мало доказів того, що вірус націлений безпосередньо на мозок, вони виявили тісні мережеві зв'язки між вірусом і генами/білками, пов'язаними з декількома неврологічними захворюваннями, насамперед з хворобою Альцгеймера, вказуючи на шляхи, якими COVID -19 може призвести до деменції, подібної до хвороби Альцгеймера", - йдеться в повідомленні.

Фахівці вивчили потенційні асоціації між COVID-19 і нейрозапаленням, а також пошкодженням мікросудин головного мозку, які є ознаками хвороби Альцгеймера, і виявили, що інфекція SARS-CoV-2 значно змінила маркери хвороби Альцгеймера, залучені в запалення мозку.

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"Ці дані вказують на те, що вірус може впливати на кілька генів або шляхів, що беруть участь у нейрозапаленні і пошкодженні мікросудин мозку, що може призвести до когнітивних порушень, подібних до хвороби Альцгеймера", - зазначає провідний автор дослідження Фейсюн Чен (Feixiong Cheng).

Дослідники також виявили, що в людей з алелем APOE E4 / E4, найбільшим генетичним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера, знижувалася експресія генів противірусного захисту, що могло зробити цих пацієнтів більш сприйнятливими до COVID-19.

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"У підсумку ми сподіваємося прокласти шлях для досліджень, які приведуть до тестованих і вимірюваних біомаркерів, які зможуть ідентифікувати пацієнтів з найвищим ризиком неврологічних ускладнень з COVID-19", - сказав доктор Фейсюн Чен.