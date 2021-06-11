УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко

Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - підтримав пропозицію Андрія Павелка і затвердив футбольні символи України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава УАФ Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі", - пише він.

"Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!", - додав він.

Також читайте: Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.