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УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко

УАФ затвердила футбольні символи України.

Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - підтримав пропозицію Андрія Павелка і затвердив футбольні символи України.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава УАФ Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі", - пише він.

"Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!", - додав він.

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Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) Євро-2020 (99) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+62
Ну и СЛАВА БОГУ !!! УКРАИНА ПОНАД УСЕ !!!
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11.06.2021 11:47
+62
На мокшанских болотах опять ожидаются громкие вопли.
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11.06.2021 11:48
+45
а в свободное между играми время, мы будем носить такую футболку))
УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко - Цензор.НЕТ 7233
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11.06.2021 12:01
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УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 8434
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11.06.2021 12:14 Відповісти
В твоём зауралье только жабы квакают, петушок зауральский
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11.06.2021 12:19 Відповісти
у чому славнєнько? це УАФ укр.асоціація футболу,а не УЄФА. тепер УЄФА знов повинна сказати своє слово, а матч вже у цю неділю, а сьогодні вже вихідний, зажрана Європа по вихідних не паше.
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11.06.2021 13:59 Відповісти
Вчера было сообщение,что Павелко вылетел в Рим.Сегодня-голосует в УАФ .
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11.06.2021 12:21 Відповісти
а чо там на літаку метнуться туди-сюди: вночі міг повернутись і сьогодні вже голосує в УАФ. може він по скайпу голосував сидячи в УЄФА,
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Добра новина, звичайно, але чи не забагато Павелко на себе взяв як "дизайнер" великого герба? Щоразу його заносить.
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11.06.2021 12:26 Відповісти
В пределах полномочий руководителя УАФ он вправе, при поддержки исполкома УАФ, узаконить футбольные символы Украины. Вопрос другой... Почему это не было сделано до этого скандала?
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11.06.2021 12:35 Відповісти
Говоря о "большом гербе", он подразумевал не футбольные символы.
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11.06.2021 13:00 Відповісти
Сонечко світить, пташечки співають, ватні пуканиська пекельно палають.
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11.06.2021 12:27 Відповісти
Фу , знову вікна тре закривати бо буде ВОНЬ з болот ))
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11.06.2021 12:33 Відповісти
Я бы еще и на трусах "Путин х-ло!" где-нибудь дописал.
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11.06.2021 12:33 Відповісти
На трусах буква "О" в слове ***** должна совпадать с анальным отверстием
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11.06.2021 14:10 Відповісти
Уефа тре спочатку відмитися від корупційних скандалів, чмо.
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11.06.2021 12:38 Відповісти
Достойный ответ от мокшанцев, это завтра ,по-пацански 0-6 продуть Бельгии. Чекаемо!
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11.06.2021 12:39 Відповісти
Вітаю українців з цією подією! Але не варто зменшувати оберти. Українці були активні вчора на Фейсбуці, але в цілому близько 200 осіб. У нас же набагато більша діаспора яка може вільно спілкуйся англійською та мовою країни проживання. Нам треба знайти "час і натхнення" під час чемпіонату

Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.

І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
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11.06.2021 12:41 Відповісти
так це тільки УАФ, якщо Павєлко привіз від УЄФА цю можливість-вимогу для вирішення питання допуску збірної, то це добре. а якщо ще після цього УЄФА знов своє слово сказати повинна, то для цього немає часу - сьогодні пятниця, Європа у суботу не пахає, а перший матч вже у цю неділю.
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11.06.2021 14:15 Відповісти
Я саме тому хочу бачити офіційну кореспонденцію. Було повідомлення що УЄФА затвердив форму української збірної в грудні 2020 року, а потім змінило своє рішення пид тиском кацапстана. Те що відбувається зараз вже екстрені заходи які потрібні були внаслідок гібридної війни проти України
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11.06.2021 14:45 Відповісти
так затвердження форми - це видно не затвердження гасел!
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11.06.2021 14:47 Відповісти
і символів, це вийшло так, що УАФ узяли напр. смєшаріка, здизайнували із ним форму і подали на затвердження, при чому сам смішарік за дукомунтами не є "частиною" організації.
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11.06.2021 14:50 Відповісти
Я бачу упередженість в ваших аргументах. Це не як не наближає нас до досягнення мети.
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11.06.2021 14:57 Відповісти
тобто ти хочеш сказати, що не повинно бути такого, як затвердження на рівні країни? так, шо захотіли, то і наляпали.
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11.06.2021 15:02 Відповісти
Гарна новина.. , тепер потрібно ще якісний футбол показати..
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11.06.2021 12:42 Відповісти
уже полыхает. амеры с посольства еще подкинули дров в топку ))
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 25
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11.06.2021 12:49 Відповісти
👍
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11.06.2021 13:37 Відповісти
Я так понимаю многие вообще новость не читали или не поняли разницу между УЕФА и УАФ, запрет за героям слава никто не отменил, откуда у вас столько радости?
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11.06.2021 12:51 Відповісти
А откуда у вас столько говна? За щекой
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11.06.2021 13:30 Відповісти
він правий, хоч як би тобі того не хотілось. не зрозуміло, це рішення в догонку, і УЄФА ще раз своє слово сказати повинна, чи це вже вимога УЄФА, бо як завжди українці у себе нічого не затвердили а від інших вимагають.
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11.06.2021 14:17 Відповісти
Таки да. Я тоже удивляюсь. Или наши планируют просто выйти в такой форме, и пусть УЕФА решатся повторить свой запрет?
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11.06.2021 14:16 Відповісти
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 4286

Чекаю на перемогу!!!
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11.06.2021 13:06 Відповісти
От Степана Андреевича у всей мордвы понос
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11.06.2021 13:52 Відповісти
Так УЕФА сняла запрет?
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11.06.2021 13:28 Відповісти
Не зняла УАФ це наша асоціація не УЕФА!!!
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11.06.2021 13:50 Відповісти
Це я знаю. Але була надія, що тепер зникла підстава для заборони, і УЕФА скасує своє рішення .
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11.06.2021 14:14 Відповісти
не зрозуміло, це рішення в догонку, і УЄФА ще раз своє слово сказати повинна, чи це вже вимога УЄФА, бо як завжди українці у себе нічого не затвердили а від інших вимагають.
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11.06.2021 14:19 Відповісти
молодцы. отстояли наше гасло. сегодня зарево на севере будет не на пол а на полное небо.
Слава нации! Смерть ворогам!
как по мне, то Украина уже выиграла этот чемпионат, еще не начав играть.
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11.06.2021 13:39 Відповісти
угу. i не тiльки загальний учбовий заклад, а ще два вищих учбових заклада не допомогають тебе розумiти .

ось, коли уефа винесе своє остаточне рiшення, тодi i буде "їжа" для тебе. утягнуто з "будет день, будет и пища"
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11.06.2021 14:46 Відповісти
це ти після мого комента такий вумний став і вирішив повторити іншими совами?
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11.06.2021 14:52 Відповісти
УАФ - Українська Асоціація футболу, від газпромівського УЕФА поки що жодних новин(((((
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11.06.2021 13:49 Відповісти
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 4368
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11.06.2021 13:51 Відповісти
слышу треск ватных пердаков, а в особенности косорылых, зачатых под боярышник Шалашовок захарченко и скабеевой))))
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Ты ещё раз двадцать это выложи. Смотрю, тебе совсем не лень.
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11.06.2021 14:56 Відповісти
а чо у тебе від цього так пригорає? ти так не можеш, бо нічого у голові немає?
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11.06.2021 15:06 Відповісти
"раз двадцять виложи" означає не відповідь на комент, а стартовий коментар, що не відповідає дійсності, а лише показує твою тупість.
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11.06.2021 15:08 Відповісти
Да не брызгай слюнями,отморозок.
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11.06.2021 15:16 Відповісти
как тьі самокритичен
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11.06.2021 15:17 Відповісти
-Хитрожопый мордовский паренек, ты того ..
-Чаво таво?
- Вали ка отсюда пердеть на завалинке в свою дЯревню Пердулево...
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11.06.2021 15:47 Відповісти
Добре, залишилось тільки УЄФА переконати у цьому
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11.06.2021 14:13 Відповісти
УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко - Цензор.НЕТ 8553
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11.06.2021 14:16 Відповісти
Сейчас он применит прием Дзю-до... Он большой любитель нападать на маленьких,слабых,на женщин,детей и стариков!
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11.06.2021 14:23 Відповісти
Наша країна - наші правила
крапка
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11.06.2021 14:33 Відповісти
https://twitter.com/taranenko
https://twitter.com/taranenko

Амбасадор Троєщини

@taranenko

·https://twitter.com/taranenko/status/1403037755597328384 18 год

Русня, звісно, епічні довбойоги. Те "Героям Слава" пише на внутрішній стороні коміру, де його б ніхто і ніколи не побачив. Тепер побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
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11.06.2021 14:42 Відповісти
якби не презентували форму, то взнали б пізніше, вже в день гри, а голими б ніхто не випутистив, грали б як є.
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11.06.2021 15:11 Відповісти
Завтра для загляда в глаз Пу возбудят дело против УФА и ее главы.Проведут выборы нового главы из бабушкиных внуков.Предполагаю вслух,чтобы не сбылось.
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11.06.2021 19:49 Відповісти
У кремлядей, все враги, кто против их режима настоящих упырей.
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11.06.2021 22:38 Відповісти
Слава героям України, а хайль путлеру капут.
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11.06.2021 22:43 Відповісти
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