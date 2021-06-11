УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко
Щойно Виконком УАФ одноголосно - 45 членів "за" - підтримав пропозицію Андрія Павелка і затвердив футбольні символи України.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава УАФ Андрій Павелко, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі", - пише він.
"Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!", - додав він.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.
І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
Чекаю на перемогу!!!
Слава нации! Смерть ворогам!
как по мне, то Украина уже выиграла этот чемпионат, еще не начав играть.
ось, коли уефа винесе своє остаточне рiшення, тодi i буде "їжа" для тебе. утягнуто з "будет день, будет и пища"
-Чаво таво?
- Вали ка отсюда пердеть на завалинке в свою дЯревню Пердулево...
крапка
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Амбасадор Троєщини
@taranenko
·https://twitter.com/taranenko/status/1403037755597328384 18 год
Русня, звісно, епічні довбойоги. Те "Героям Слава" пише на внутрішній стороні коміру, де його б ніхто і ніколи не побачив. Тепер побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.