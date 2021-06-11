Слоган на формі збірної України з футболу - закріплене на законодавчому рівні звернення. Воно точно не є образливим, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що слоган "Слава Україні! - Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу не є образливим щодо Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і не ображає нічиїх почуттів.
"Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування в форму національної збірної України з футболу. - Ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! - Героям слава!". - Ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення. Воно точно не ображає нічиїх почуттів і не принижує чиюсь гідність", - підкреслив Разумков на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Этот слоган оскорбляет память о них.
Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.
І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.