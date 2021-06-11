Слоган на формі збірної України з футболу - закріплене на законодавчому рівні звернення. Воно точно не є образливим, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що слоган "Слава Україні! - Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу не є образливим щодо Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і не ображає нічиїх почуттів.

"Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування в форму національної збірної України з футболу. - Ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! - Героям слава!". - Ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення. Воно точно не ображає нічиїх почуттів і не принижує чиюсь гідність", - підкреслив Разумков на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.