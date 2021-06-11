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Слоган на формі збірної України з футболу - закріплене на законодавчому рівні звернення. Воно точно не є образливим, - Разумков

Слоган на формі збірної України з футболу - закріплене на законодавчому рівні звернення. Воно точно не є образливим, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що слоган "Слава Україні! - Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу не є образливим щодо Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і не ображає нічиїх почуттів.

"Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування в форму національної збірної України з футболу. - Ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! - Героям слава!". - Ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення. Воно точно не ображає нічиїх почуттів і не принижує чиюсь гідність", - підкреслив Разумков на брифінгу в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також читайте: УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) Євро-2020 (99) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+8
Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3553
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11.06.2021 11:54
+4
Непонятно, что не нравится кацапам. Ведь даже фраза "Героям слава!" написана по-русски!
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11.06.2021 12:02
+1
Навряд, чи УЕФА дозволить залишити, вони вже раші пообіцяли.
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11.06.2021 12:01
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Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 3553
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11.06.2021 11:54 Відповісти
Навряд, чи УЕФА дозволить залишити, вони вже раші пообіцяли.
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11.06.2021 12:01 Відповісти
Не пообіцяли а заборгували
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11.06.2021 12:03 Відповісти
Раша денег занесла, поэтому и завопили о неправильности формы.
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11.06.2021 12:19 Відповісти
Продано!
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11.06.2021 12:01 Відповісти
Непонятно, что не нравится кацапам. Ведь даже фраза "Героям слава!" написана по-русски!
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11.06.2021 12:02 Відповісти
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11.06.2021 12:30 Відповісти
Настоящие герои воевали в Ташкенте с американской тушонкой с 1941 по 1945 год.
Этот слоган оскорбляет память о них.
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11.06.2021 12:09 Відповісти
Слоган на форме сборной Украины по футболу - закрепленное на законодательном уровне обращение. Оно точно не является оскорбительным, - Разумков - Цензор.НЕТ 2438
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11.06.2021 12:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vRYtlT5pqTE

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11.06.2021 12:16 Відповісти
цей лозунг ображає спонсорів з "грязьпрому" лаптестану, що дають гроші УЄФА.
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11.06.2021 12:26 Відповісти
не варто зменшувати оберти. Українці були активні вчора на Фейсбуці, але в цілому близько 200 осіб. У нас же набагато більша діаспора яка може вільно спілкуйся англійською та мовою країни проживання. Нам треба знайти "час і натхнення" під час чемпіонату

Крім соцмереж можна поговорити по дорослому. В УЄФА є благодійний фонд. Якщо на Цензурі будуть опубліковані документи і імена функціонерів відповідальних за рішення пі формі українських футболістів, то я з позиції своєї керівної посади в междубарідном концерні зв'яжуся з цим фондом і повідомлю, що планували зробити донацію, але їх позиція не відповідає європейським нормам і цінностям.

І так можуть зробити багато патріотів України! Це буде мати резонанс якщо маштаб такої події буде міжнародним. Це дуже дієвий інструмент.
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11.06.2021 12:46 Відповісти
 
 