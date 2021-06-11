Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний

30 років української муки насправді - це поєдинок за Київ між донецькою і дніпровською елітою.

Про це розповів дипломат, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я згадую фрагменти своїх розмов з Лазаренком і з Януковичем. 70% цих розмов зводилося до проявів відвертої ненависті Лазаренка до Януковича і Януковича до Лазаренка", - зазначив політик.

За його словами, Янукович з "насолодою" розповідав як "дніпровську братію давили".

"Ви просто не уявляєте, наскільки я погано себе почував, розуміючи, що от переді мною, депутатом Верховної Ради, сидить прем’єр-міністр – і розповідає отакі речі. Або коли Віктор Андрійович сидить, президент. Я завжди з величезним пієтетом ставився до цієї людини. І тут приходить прем’єр-міністр і починає розказувати: "А вот когда я второй раз сидел…". І погнав… Розказував: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда…", - розповів Безсмертний.

Дипломат заявив, що це був "абсолютно нормальний стан" Януковича.

"Доказова база того, що він може і чого він не може. Великим людям притаманно говорити про великі речі. А він настільки був за розміром великий, а дрібний всередині, що впадав у такі спогади. Зрозуміло, що Віктор Андрійович одразу починав малювати хатинку, паркан, мальви", - додав він.

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