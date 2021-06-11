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Новини
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Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний

Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку:

30 років української муки насправді - це поєдинок за Київ між донецькою і дніпровською елітою.

Про це розповів дипломат, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я згадую фрагменти своїх розмов з Лазаренком і з Януковичем. 70% цих розмов зводилося до проявів відвертої ненависті Лазаренка до Януковича і Януковича до Лазаренка", - зазначив політик.

За його словами, Янукович з "насолодою" розповідав як "дніпровську братію давили".

"Ви просто не уявляєте, наскільки я погано себе почував, розуміючи, що от переді мною, депутатом Верховної Ради, сидить прем’єр-міністр – і розповідає отакі речі. Або коли Віктор Андрійович сидить, президент. Я завжди з величезним пієтетом ставився до цієї людини. І тут приходить прем’єр-міністр і починає розказувати: "А вот когда я второй раз сидел…". І погнав… Розказував: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда…", - розповів Безсмертний.

Дипломат заявив, що це був "абсолютно нормальний стан" Януковича.

"Доказова база того, що він може і чого він не може. Великим людям притаманно говорити про великі речі. А він настільки був за розміром великий, а дрібний всередині, що впадав у такі спогади. Зрозуміло, що Віктор Андрійович одразу починав малювати хатинку, паркан, мальви", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з Романом Безсмертним читайте тут.

Також читайте: Янукович із сином залишаються під санкціями Євросоюзу, - представник Єврокомісії Стано

Автор: 

Безсмертний Роман (147) Ющенко Віктор (3948) Янукович Віктор (10778)


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Топ коментарі
+27
Рыдаю просто, Янык чешет байки с крытой, а Ющ со скучным лицом вулики малює.
Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
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11.06.2021 12:14
+25
я после 2014 года долго размышлял, собирал инфу и пытался понять, почему Рашка при формировании в конце 90х. годов, пророссиянской Донецкой финансово-промышленной группы, сделала ставку на дважды судимого Януковоща, в качестве представителя этой Донецкой ФПГ во власти, и пришел к выводу:
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
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11.06.2021 12:22
+19
Ти знову від санітарів втік?
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11.06.2021 12:15
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тут і сраку можна намалювати)
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11.06.2021 12:11 Відповісти
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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11.06.2021 12:33 Відповісти
І тим не меньш Ющ взяв мільярд доларів у Янека за його президентство, аби не Юля. І все зробив для цього. Юлєфобія погубить Україну.
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11.06.2021 12:12 Відповісти
Де той мільярд?
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11.06.2021 12:13 Відповісти
Ти знову від санітарів втік?
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11.06.2021 12:15 Відповісти
А хтось проводив гарафоманське дослідження підпису Іуди Миздобули Юща, де він підписавсь під отриманням у Янека мільярду в чорній бухгалтерії ригів?
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11.06.2021 21:01 Відповісти
Івасику, твоя дочка курва!
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11.06.2021 22:05 Відповісти
Це тобі Жуля Капітельман особисто сказала про мільярд долларів?
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11.06.2021 12:15 Відповісти
Да. Его потом Порошенко подкинул жульке
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11.06.2021 12:55 Відповісти
О, то на ці грошИ вана зрабила сабі наве обличчя ?
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11.06.2021 13:34 Відповісти
Шапкокрад прем"єр. А чо? Це ж Україна. У нас і президент кловун.
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11.06.2021 12:12 Відповісти
И депутат - ученый, кандидат рукоблудных наук и наркодилер.
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11.06.2021 12:21 Відповісти
Рыдаю просто, Янык чешет байки с крытой, а Ющ со скучным лицом вулики малює.
Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
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11.06.2021 12:14 Відповісти
Повторю, бо не там тицьнув.
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
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11.06.2021 12:17 Відповісти
..."Виктор Андреевич сразу начинал рисовать домик, забор, мальвы"... Источник: https://censor.net/ru/n3270814

То він починав план приведення Януковича до президентства розробляти.
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11.06.2021 12:16 Відповісти
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
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11.06.2021 12:16 Відповісти
Что значит "когда я второй раз сидел.."? Витя ж дважды несудимый был. Правильно говорить "когда я второй раз не сидел..."
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11.06.2021 12:17 Відповісти
Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 926
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11.06.2021 12:20 Відповісти
Может овощ поделился воспоминаниями,как его отпетушили на зоне? Бессмертный такого не припоминает?
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11.06.2021 12:20 Відповісти
я после 2014 года долго размышлял, собирал инфу и пытался понять, почему Рашка при формировании в конце 90х. годов, пророссиянской Донецкой финансово-промышленной группы, сделала ставку на дважды судимого Януковоща, в качестве представителя этой Донецкой ФПГ во власти, и пришел к выводу:
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
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11.06.2021 12:22 Відповісти
а еще это ментовско зэковская технология унижать людей ставя им у руководители шарикова а так как хйло по сути криминал то таким образом ставя яныка он мстил и унижал украинцев
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11.06.2021 12:59 Відповісти
Тут надо добавить, что зеленский, это янукович 2.0 - улучшенная версия с учетом анализа прошлых ошибок.
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11.06.2021 13:03 Відповісти
Бджоляр така ж потвора як Овощ. Гарно пам'ятаємо його Бандитам тюрми.
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11.06.2021 12:23 Відповісти
Ти у 2010 за кого голосував?
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11.06.2021 12:26 Відповісти
За нього. І яйца відморажував на Майдані. І що він зробив як отримав посаду? Морда журналістська - після цих слів я його перестав сприймати як людину.
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11.06.2021 12:41 Відповісти
А у другому турі за кого?
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Ти мабуть 2005 з 2010 плутаєш.
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11.06.2021 13:07 Відповісти
При бджолярі було 7-8% росту ВВП і зарплати в Києві 1000+ баксів - мене влаштовувало! А ще допомогу на народження дитини запровадили, укр. дубляж в кіно ввели і Мистецький Арсенал відкрили...
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11.06.2021 12:28 Відповісти
ЭТО ЗАСЛУГА НЕ БДЖЕЛЯРА, Тимошенко.
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11.06.2021 12:37 Відповісти
Це їх спільна заслуга. Тільки Ющенко потім продався регіоналам, а Юля ні.
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11.06.2021 12:46 Відповісти
І що Ющенко отримав від регіоналів?
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11.06.2021 13:14 Відповісти
Мистецький Арсенал Тимошенко робила?))
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11.06.2021 12:49 Відповісти
А ще тоді почався шоппінг-бум, бо банки почали давати кредити. В великих магазинах черга стояла. Гребли від кухонних комбайнів та телевізорів до авто та квартир. І все у кредит. До Ющенко такого не було. Економіка росла неймовірно швидко. У звичайних людей з'являлось житло, авто та необхідні речи. Це все зробив банкір Ющенко.
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11.06.2021 12:39 Відповісти
А я на контрактній службі в армії при бджолярі отримував 1050... ГРИВЕНЬ...
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11.06.2021 23:22 Відповісти
От ніколи не зрозумію зебілів... Ну ок, Петя не виправдав ваших сподівань (бо якщо 54% в 2014 за Петю були, то явно частина з них потім за Зе стали). Чо ви за Безсмертного, наприклад, в 1 турі не проголосували? Чи за Гриценка? Чи за Кошулинського, Кривоноса, Новака, комбата Тимошенка?

Ну блін, нахіба вам той клоун здався? Ну це сліпим треба було бути, щоб не розуміти, що при коміку непрофесійному Україна не взлетить!
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11.06.2021 12:27 Відповісти
Філолог- це классика - імперія V
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11.06.2021 14:32 Відповісти
...тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы,... - ВООБЩЕ-ТО ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ЮЩЕНКО УМЕЛ ДЕЛАТЬ.
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11.06.2021 12:36 Відповісти
А хто гірший - Ющенко, чи Порошенко?
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11.06.2021 13:10 Відповісти
Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3390
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12.06.2021 01:56 Відповісти
Віктор Ющенко добивався отримання Плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року.
Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.
Також пан Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.
У 2007 році президент розпочав перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці - Угоду про асоціацію з ЄС.
Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.
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11.06.2021 14:51 Відповісти
Ющенко -кращий Гетьман. Юля з ****** знищила його разом з економыкою Украъни одним контрактом
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11.06.2021 12:48 Відповісти
Та і народєц встиг обісрати нормального президента.
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11.06.2021 13:35 Відповісти
...і навіть назвати Адельгеймом... Вальцмана мабуть у тих самих кабінетах придумали.
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11.06.2021 14:08 Відповісти
Чогось про коріння бубачки мовчать.
Ніби йому можна бути хитрожопим євреєм.
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11.06.2021 14:23 Відповісти
Юща первого нужно на цугундер тянуть даже перед яныком! Я этому мыздобулу никогда не прощу "бандитам тюрми", за которые его и выбрали, а воно зрадыло!
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11.06.2021 13:15 Відповісти
А ти 2010 за кого голосував?
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11.06.2021 13:27 Відповісти
За Тимошенко звісно!
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11.06.2021 13:36 Відповісти
А ти за кого?
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11.06.2021 13:37 Відповісти
За Ющенка звісно! То це ти бютівця Портнова до влади намагався привести...
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11.06.2021 14:03 Відповісти
От ви даєте...
Відвертого бандюка обрали більшістю у Раду, зробили його прем'єром, а потім президентом.
А винувати Ющенко ???
Навчіться спочатку відповідати за свої справи. Потім чіпляйтесь до інших.
До Зелі, наприклад. Ось він на відміну від Ющенка і Порошенка має абсолютну владу в державі.
Хтось сів ?
Я ПИТАЮ. ХТОСЬ СІВ ????
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11.06.2021 13:37 Відповісти
Ви коли головою вдарились, чи в дитинстві з колиски випали? Чи одна подлюка сіла при Ющі або при Пороху???
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11.06.2021 13:45 Відповісти
А ти можеш назвати прізвища, кого ЇМ слід було посадити?
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11.06.2021 14:05 Відповісти
Ахмєтов, Колєсніков, Медведчук, Бойко, Шуфрич, Рудьковський, Порошенко...
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11.06.2021 20:00 Відповісти
Судячи з усього голівкою ви вдарились.
Я вас питаю - до яких пір ви будете обирати у владу кримінальну сволоту ?
Ще і сидять мріють, щоб вони себе посадили, чи як ....я в шоці від людської логіки.
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11.06.2021 14:19 Відповісти
От Riffmaster сів на 505 днів.
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11.06.2021 13:48 Відповісти
Великий гріх Ющенка, коли він поставив Януковича прем'єром. Пам'ятаю, як всі ми були ошарашені таким кроком Ющенка!
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11.06.2021 14:14 Відповісти
Ти знайомий з процедурою обрання Прем'єра?
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11.06.2021 14:28 Відповісти
Великий гріх кожного українця,який голосував за Януковича пре. Вот как, как можно было голосовать за бывшего зэка, причём уголовника!?
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11.06.2021 16:58 Відповісти
Зараз набагато краще, коли уклоніст розповідає: "Да что там вы, боевые генералы понимаете в маневре уклонения? Вот, помнится, бегу я от военкома, на ходу жую и сплевываю 4-ю повестку, а они, суки, ее на струйном принтере напечатали!"
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11.06.2021 15:09 Відповісти
янык так с зоны и не откинулся, вот и результат.
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11.06.2021 22:07 Відповісти
Коротше, за словами Безсмертного, великим людям властиво ні про що не думати. Ну, і такі великі люди вже 30 років правлять Україною. Тому вона така передова - ззаду ясно.
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28.06.2021 01:35 Відповісти
 
 