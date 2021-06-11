Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А вот когда я второй раз сидел...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний
30 років української муки насправді - це поєдинок за Київ між донецькою і дніпровською елітою.
Про це розповів дипломат, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я згадую фрагменти своїх розмов з Лазаренком і з Януковичем. 70% цих розмов зводилося до проявів відвертої ненависті Лазаренка до Януковича і Януковича до Лазаренка", - зазначив політик.
За його словами, Янукович з "насолодою" розповідав як "дніпровську братію давили".
"Ви просто не уявляєте, наскільки я погано себе почував, розуміючи, що от переді мною, депутатом Верховної Ради, сидить прем’єр-міністр – і розповідає отакі речі. Або коли Віктор Андрійович сидить, президент. Я завжди з величезним пієтетом ставився до цієї людини. І тут приходить прем’єр-міністр і починає розказувати: "А вот когда я второй раз сидел…". І погнав… Розказував: "вот, у нас был такой-то на зоне, туда-сюда…", - розповів Безсмертний.
Дипломат заявив, що це був "абсолютно нормальний стан" Януковича.
"Доказова база того, що він може і чого він не може. Великим людям притаманно говорити про великі речі. А він настільки був за розміром великий, а дрібний всередині, що впадав у такі спогади. Зрозуміло, що Віктор Андрійович одразу починав малювати хатинку, паркан, мальви", - додав він.
Повний текст інтерв'ю з Романом Безсмертним читайте тут.
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Байден, чому ми ще не в НАТО?
Га?
Блін, так не в Януковичі проблема, а в тих ідіотах, які його у владу вибрали!!! Тоді шапкокрада, тепер паяца... І чого ж то ми не в НАТО?
То він починав план приведення Януковича до президентства розробляти.
во-первых: Янык был завербован и сотрудничал с ментами, КГБ, а потом и ФСБ;
во-вторых: сын предателя-полицая, презиравший всё украинское, и имевший внутренний комплекс неполноценности, очень легко становился удобным инструментом в руках спецслужб Кремля;
в третьих: Януковощ на посту Президента Украины как никто лучше мог дискредитировать украинскую идею, и украинскую государственность;
И в итоге, все эти три базовых условия, были выражены в миллионах часов Теле,Радио, Интернет передач россиянской пропаганды, когда украинскую идею, и украинскую государственность, высмеивали, оскорбляли, и стирали в условную пыль, убеждая ватников и самих себя, в том, что Украина как государство не состоялось, и только в составе *********, бывшие украинцы, переименованные в новоросов(микророссов, нанороссов, молекулорроссов), могут продолжить своё существование.. Нам внушали ,что быть украинце это стыдно!. что Украины никогда не было и не будет!..
Эта стратегия рассчитанная на десятилетия, медленно разворачивалась перед нашими слепыми глазами, и привод ущербного Януковоща к власти, был частью этой стратегии..
Но слава богу, добровольцам, патриотам и поддержке США, Великобритании, россиянский сценарий рухнул как карточный домик!
за Украиной будущее!
Ну блін, нахіба вам той клоун здався? Ну це сліпим треба було бути, щоб не розуміти, що при коміку непрофесійному Україна не взлетить!
Так само в 2008 році пан Ющенко зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.
Також пан Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.
У 2007 році президент розпочав перемовини про заміну Угоди про партнерство та співробітництво з ЄС на новий посилений формат співпраці - Угоду про асоціацію з ЄС.
Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.
Ніби йому можна бути хитрожопим євреєм.
Відвертого бандюка обрали більшістю у Раду, зробили його прем'єром, а потім президентом.
А винувати Ющенко ???
Навчіться спочатку відповідати за свої справи. Потім чіпляйтесь до інших.
До Зелі, наприклад. Ось він на відміну від Ющенка і Порошенка має абсолютну владу в державі.
Хтось сів ?
Я ПИТАЮ. ХТОСЬ СІВ ????
Я вас питаю - до яких пір ви будете обирати у владу кримінальну сволоту ?
Ще і сидять мріють, щоб вони себе посадили, чи як ....я в шоці від людської логіки.