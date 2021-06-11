"Уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафтопродуктів", - Вітренко
Керівництво "Нафтогазу" обговорювало з представниками уряду США роль українських олігархів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського на українському енергетичному ринку.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода у Вашингтоні повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, за попереднього керівництва "Нафтогазу" зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління "Укрнафти", який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління "Укрнафти" – дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав Вітренко.
За його словами, "головна ідея полягає в тому, що уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафти й нафтових продуктів". "Уряд зобов’язаний забезпечити, щоб у нас був належний ринок без зловмисного впливу будь-яких олігархів", - зазначає керівник "Нафтогазу".
Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції в позові Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці у справі про "Укрнафту", заявив міністр юстиції Денис Малюська 4 лютого. За його словами, ці троє позивачів "хотіли стягнути з України понад 6 мільярдів доларів США".
ПАТ "Укрнафта" виробляє 86% нафти в країні. Більш як половина акцій належить державі, 42% - структурам Ігоря Коломойського. Попри такий розподіл серед акціонерів, протягом багатьох років компанії фактично очолювали керівники, лояльні олігархові.
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В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
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https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html