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Новини
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"Уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафтопродуктів", - Вітренко

Керівництво "Нафтогазу" обговорювало з представниками уряду США роль українських олігархів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського на українському енергетичному ринку.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода у Вашингтоні повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, за попереднього керівництва "Нафтогазу" зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління "Укрнафти", який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління "Укрнафти" – дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав Вітренко.

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За його словами, "головна ідея полягає в тому, що уряд не може дозволити Коломойському відігравати таку роль на ринку нафти й нафтових продуктів". "Уряд зобов’язаний забезпечити, щоб у нас був належний ринок без зловмисного впливу будь-яких олігархів", - зазначає керівник "Нафтогазу".

Стокгольмський арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції в позові Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці у справі про "Укрнафту", заявив міністр юстиції Денис Малюська 4 лютого. За його словами, ці троє позивачів "хотіли стягнути з України понад 6 мільярдів доларів США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Коломойський точно потрапить до реєстру олігархів

ПАТ "Укрнафта" виробляє 86% нафти в країні. Більш як половина акцій належить державі, 42% - структурам Ігоря Коломойського. Попри такий розподіл серед акціонерів, протягом багатьох років компанії фактично очолювали керівники, лояльні олігархові.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Нафтогаз (4409) олігарх (931) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+9
Ага.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8154
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11.06.2021 11:59
+7
Прошел только месяц и неделя. Они зебилов вообще считают рыбками гуппи с памятью на 3 секунды?
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11.06.2021 12:01
+6
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8901
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11.06.2021 12:02
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Ага.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8154
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11.06.2021 11:59 Відповісти
Прошел только месяц и неделя. Они зебилов вообще считают рыбками гуппи с памятью на 3 секунды?
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11.06.2021 12:01 Відповісти
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 8901
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11.06.2021 12:02 Відповісти
усе що пов'язано з енергоресурсами повинно бути націоналізовано. ніяких бєнь та ахметів.
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11.06.2021 12:04 Відповісти
«Чемпион « ☠️🤢🤡 , кому ты втираешь про деоолигархизацио , даже твои 73%🐑🐏 разбрелись
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11.06.2021 12:29 Відповісти
ваша "думка" для мене дуже важлива.
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11.06.2021 12:38 Відповісти
Ага, лохов доить должны только мы.)
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11.06.2021 12:05 Відповісти
Не понял, кто кому чего позволить не может? Он вам сам не может позволить то, чего вы позволить себе не можете. А потом опять не позволит, но уже дороже
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11.06.2021 12:05 Відповісти
Беня привів гундосіка до влади, витрачає кошти на його піар на плюсах. Одна Мусійчук отримує за це кругленьку суму. Беня це його гаманець...
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11.06.2021 12:07 Відповісти
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую маленькую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко
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11.06.2021 12:08 Відповісти

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 7103
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11.06.2021 12:13 Відповісти
Зеленський і Вітренко проти Коломойського це бджоли проти меда.
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11.06.2021 12:09 Відповісти
Это две куклы в руках умелого кукловода.

"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 6196
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11.06.2021 12:13 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/economics/ceny-rvanuli-vverh-pochemu-inflyaciya-v-marte-vyrosla-do-9-5-10062021-427959 В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
В Україні стрімко дорожчають комунальні послуги, продукти харчування та інші блага.
За рік зросли ціни на https://www.dsnews.ua/ukr/economics/komunalka-za-rik-podorozhchala-na-35-derzhstat-oprilyudniv-pokazniki-inflyaciji-09062021-427813 комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
"Правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефтепродуктов", - Витренко - Цензор.НЕТ 3593
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11.06.2021 12:13 Відповісти
Коломойский не игрок, а дирижер целого глобального оркестра под названием: БАБЛО КАЧАЙ, ПОКА ЖИВОЙ!
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11.06.2021 12:20 Відповісти
Результат візиту в США.
Невеликою втіхою, правда, стала згода деяких сенаторів прийняти главу «Нафтогазу» Ю. Вітренка з колегами. Але який сенс переконувати сенаторів упровадити санкції проти ПП-2, якщо цих санкцій не впроваджує президент США?..

Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, з яким хотів зустрітися Єрмак, прихопивши в компаньйони Тарана від зустрічі відмовився. Міністр оборони Ллойд Остін послався на зайнятість. Що стосується українського міністра енергетики Галущенка (напарника А. Деркача, який перебуває під санкціями США), Вашингтон чітко дав зрозуміти: його в американській столиці не чекають. Іншим могли запропонувати спілкування лише на рівні заступника помічника держсекретаря (Дж. Кента), що Банкову не влаштовувало. Банкова, як розповідають, рвала й метала.

https://zn.ua/ukr/international/bajden-i-danninhkrjuher-na-bankovij.html
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11.06.2021 12:22 Відповісти
Ось почекайте, Бєня ще візьметься за ринок землі.
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11.06.2021 12:29 Відповісти
Работая в Нафтогазе Витренко работает на кошелёк Коломойского. А Байден снял санкции с Сев.потока-2 почему? потому что вследствие зеленской "реформы корпорирования" Госпредприятий, наша труба приносит барыши Коломойскому.
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11.06.2021 12:50 Відповісти
правильно, правительство должно отдать ему все 100% рынка. беня ж может работать только в условиях тотальной монополии, любые намеки на конкуренцию заставляют его бизнес уходить в зону абсолютного минуса
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11.06.2021 12:51 Відповісти
Когда Блинкен призвал "найвэлычнишого" отдать под суд ИВК, собралась "мозговая атака". Было решено-пусть шо-то Витренко булькнет про "Укрнафиту", может Блинкен отцепится?
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11.06.2021 15:09 Відповісти
 
 