Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний
Багато дій президента Зеленського нагадують Леоніда Кучму або Валерія Пустовойтенка.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.
"Його (Зеленського. - Ред.) методика - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, багато в чому нагадує Валерія Павловича Пустовойтенка, Леоніда Даниловича Кучму. Це дніпровська школа Щербицького. Вона - звідти", - зазначив Безсмертний.
За словами Безсмертного, вона відбивається в спілкуванні з суспільством, у філософії, наборі людей.
"Це - емоційне відчуття, яке мене не покидає з першого моменту, коли ми сіли один на одного так у кабінеті президента Зеленського. Зліва сидів Леонід Данилович. Я так на нього дивлюся, потім на Зеленського. Ми виходим - і я кажу: Леоніде Даниловичу, ви мені когось нагадуєте. Я розумію, що він мені нагадує його. Це не зовнішність, це не дії. Це якась емоція. І ця емоція - явно дніпровська… Поки що я її не можу обгорнути. Бо вона у мене пов’язана і з оцим спогадом: я стою, а тут Лазаренко і Янукович з’ясовують стосунки. Таке враження, що в одного в руках клюшка, а у іншого – боксерські перчатки. І вони один одного молотять, а я стою - і дивлюся на них. І оце є еліта донецька, є оце - дніпровська. Є харківська еліта", - підкреслив дипломат.
Читайте інтерв'ю з Романом Безсмертним для Цензор.НЕТ тут.
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І лише мудрий наріт ніколи не помилявся - ані з двічі несудимим ані з двічі неюристом
Но, такому дилетанту это простительно.
А при чем тут рнбо, только тебе известно.
Ну, был там Горбулин и другие, они что-то решали?
Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"У п'ятницю о 12 годині відбудуться збори суддів", - сказав він.
За словами співрозмовника, з вівторка судді КС не можуть ухвалити порядок денний, тому засідань на цьому тижні не було.
Він зазначив, що непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання, народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ), висловив клопотання про участь у розгляді справи суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
ukrinform.ua
Якщо іх терміново не розвісити по деревах , то і Украіну можна втратити назавжди!