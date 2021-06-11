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Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний

Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний

Багато дій президента Зеленського нагадують Леоніда Кучму або Валерія Пустовойтенка.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

"Його (Зеленського. - Ред.) методика - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, багато в чому нагадує Валерія Павловича Пустовойтенка, Леоніда Даниловича Кучму. Це дніпровська школа Щербицького. Вона - звідти", - зазначив Безсмертний.

За словами Безсмертного, вона відбивається в спілкуванні з суспільством, у філософії, наборі людей.

"Це - емоційне відчуття, яке мене не покидає з першого моменту, коли ми сіли один на одного так у кабінеті президента Зеленського. Зліва сидів Леонід Данилович. Я так на нього дивлюся, потім на Зеленського. Ми виходим - і я кажу: Леоніде Даниловичу, ви мені когось нагадуєте. Я розумію, що він мені нагадує його. Це не зовнішність, це не дії. Це якась емоція. І ця емоція - явно дніпровська… Поки що я її не можу обгорнути. Бо вона у мене пов’язана і з оцим спогадом: я стою, а тут Лазаренко і Янукович з’ясовують стосунки. Таке враження, що в одного в руках клюшка, а у іншого – боксерські перчатки. І вони один одного молотять, а я стою - і дивлюся на них. І оце є еліта донецька, є оце - дніпровська. Є харківська еліта", - підкреслив дипломат.

Читайте також: Коли Янукович, будучи прем'єром, розповідав Ющенку: "А от коли я вдруге сидів...", той сповзав у стільці і починав малювати хатинку, паркан і мальви, - Безсмертний

Читайте інтерв'ю з Романом Безсмертним для Цензор.НЕТ тут.

Автор: 

Безсмертний Роман (147) Зеленський Володимир (23732) Кучма Леонід (495) Пустовойтенко (2)


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Топ коментарі
+17
Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6184
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11.06.2021 12:41
+14
Ющенка згубила Юлька.
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11.06.2021 12:47
+13
цей - еліта? Пане Роман, а Ви не помиляєтесь?
Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7021
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11.06.2021 12:48
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Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 6184
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11.06.2021 12:41 Відповісти
Ющ усе провтичив і злив країну хаму...а так все оптимістично починалось
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11.06.2021 12:45 Відповісти
Ющенка згубила Юлька.
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11.06.2021 12:47 Відповісти
там скоріше був комплекс факторів...і "любі друзі", і підкилимні домовленості з хамом, і гроші ахмета.
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11.06.2021 12:50 Відповісти
Там один Червоненко чого тільки вартував, а був ще Гепа і наша глибоко поважна Йулічка
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11.06.2021 13:00 Відповісти
Якби не Юлька то ющенко був би найгірший президент, бо вона підняла економіку.
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11.06.2021 12:50 Відповісти
ха-ха-ха! Тобі місце в кварталі
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11.06.2021 12:59 Відповісти
о да! Ющенко провтичив, потім Порох....
І лише мудрий наріт ніколи не помилявся - ані з двічі несудимим ані з двічі неюристом
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11.06.2021 12:58 Відповісти
дії та бездіяльність обох мали певні наслідки...а саме хам і клоун.
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Ющ поставив хама в РНБО і той відмовився від НАТО. До чого тут люди?
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11.06.2021 13:02 Відповісти
Ты кабы попутал януковича и капительман.
Но, такому дилетанту это простительно.
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11.06.2021 13:18 Відповісти
Тимошенко була в РНБО? Я навіть впевнений що ти за хама голосував в 2010, а тепер нарід крайній.
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11.06.2021 13:27 Відповісти
Тимошенко отказалась от нато и томаса, если что.
А при чем тут рнбо, только тебе известно.
Ну, был там Горбулин и другие, они что-то решали?
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11.06.2021 13:35 Відповісти
Причому прем'єр до нато. І який томос?
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11.06.2021 13:38 Відповісти
Слушай, иди в жопу!
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11.06.2021 13:42 Відповісти
Ото ж за таких як ти, які нічого не пам'ятають і вибирають хамів. А тепер політика з себе корче, ідіот ватний. До речі, ан означає донецьк?
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11.06.2021 13:45 Відповісти
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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11.06.2021 12:52 Відповісти
Методика Зеленского - это типичная методика днепровской элиты. Все, что он делает, напоминает Кучму и Пустовойтенко, - Безсмертный_________ а что лучше напоминало бы "человека из Винницы?"
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11.06.2021 12:46 Відповісти
цей - еліта? Пане Роман, а Ви не помиляєтесь?
Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7021
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11.06.2021 12:48 Відповісти
Яка "еліта"? Це типова методика гопоти.
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11.06.2021 12:51 Відповісти
Весь прикол наркоманской ылиты заключается в том, что как только его выкинут из телика, так сразу все забудут кто такой зелупа. Рейтинг зелупы держится исключительно на идиотах, которые смотрят видосики.
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11.06.2021 12:52 Відповісти
Кучма і зеленський це зовсім дві різні людини і ніякі не еліти не той не той. Єдине в чому моде бути схожість так це в двух термінах, завдяки звісно порошенку і викреслення строки "проти всіх" з бюлетня.
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11.06.2021 12:56 Відповісти
Бесмертний. Язиком ляпати, - не мішки тягати .
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11.06.2021 12:56 Відповісти
У п'ятницю, 11 червня, у Конституційному Суді відбудуться збори суддів у зв'язку з тим, що з вівторка робота суду заблокована.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.
"У п'ятницю о 12 годині відбудуться збори суддів", - сказав він.
За словами співрозмовника, з вівторка судді КС не можуть ухвалити порядок денний, тому засідань на цьому тижні не було.
Він зазначив, що непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання, народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ), висловив клопотання про участь у розгляді справи суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
ukrinform.ua
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11.06.2021 13:05 Відповісти
Всю историю Украины правят два клана - Днепровский и Донецкий - по очереди. Сейчас Днепровская мафия пришла к власти, но с Донецкой она в полном контакте!
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11.06.2021 13:20 Відповісти
Це правда , сьогодні при владі беніна мафія іудеів , не чистих на руку !!
Якщо іх терміново не розвісити по деревах , то і Украіну можна втратити назавжди!
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11.06.2021 14:14 Відповісти
Только никакая это не элита, так, быдломафия...
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12.06.2021 01:47 Відповісти
 
 