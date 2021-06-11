Методика Зеленського - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, нагадує Кучму і Пустовойтенка, - Безсмертний

Багато дій президента Зеленського нагадують Леоніда Кучму або Валерія Пустовойтенка.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

"Його (Зеленського. - Ред.) методика - це типова методика дніпровської еліти. Все, що він робить, багато в чому нагадує Валерія Павловича Пустовойтенка, Леоніда Даниловича Кучму. Це дніпровська школа Щербицького. Вона - звідти", - зазначив Безсмертний.

За словами Безсмертного, вона відбивається в спілкуванні з суспільством, у філософії, наборі людей.

"Це - емоційне відчуття, яке мене не покидає з першого моменту, коли ми сіли один на одного так у кабінеті президента Зеленського. Зліва сидів Леонід Данилович. Я так на нього дивлюся, потім на Зеленського. Ми виходим - і я кажу: Леоніде Даниловичу, ви мені когось нагадуєте. Я розумію, що він мені нагадує його. Це не зовнішність, це не дії. Це якась емоція. І ця емоція - явно дніпровська… Поки що я її не можу обгорнути. Бо вона у мене пов’язана і з оцим спогадом: я стою, а тут Лазаренко і Янукович з’ясовують стосунки. Таке враження, що в одного в руках клюшка, а у іншого – боксерські перчатки. І вони один одного молотять, а я стою - і дивлюся на них. І оце є еліта донецька, є оце - дніпровська. Є харківська еліта", - підкреслив дипломат.

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