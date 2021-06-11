За добу від коронавірусу в Києві померли дві людини, одужали - 2037, виявлено 217 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 217 хворих на коронавірус. Померли двоє людей.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу КМДА.

"Минулої доби в місті виявили 217 інфікованих. Померли дві людини. Усього за період пандемії в столиці 5144 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 210 520", – повідомив Кличко.

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Серед захворілих: 122 жінки віком від 19 до 74 років і 12 дівчаток від восьми місяців до 15 років. А також 79 чоловіків віком від 21 до 89 років і чотири хлопчики від 12 до 15 років. Захворіли, зокрема, двоє медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 27 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 77 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом в лікарні за добу потрапили 104 людини.

Одужали минулої доби 2037 киян. Усього коронавірус подолали 192 976 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 45, у Дніпровському – 30 та в Шевченківському районі – 27 випадків.

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"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах столиці сьогодні – понад 6 відсотків. Із них з киснем заповнені – майже 10 відсотків ліжок. Загалом у стаціонарах сьогодні лікуються 319 хворих на коронавірус. 204 пацієнти – у важкому стані, кисневу підтримку отримує 297 людей, під апаратами ШВЛ – 9 хворих", – повідомив Кличко.