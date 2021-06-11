Якби Україна була в НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим і не почала агресію на Донбасі, - Яценюк

Україна і НАТО потрібні одне одному, членство Києва в Альянсі є гарантією безпеки як для України, так і для НАТО.

Про це на Молодіжному київському безпековому форумі сказав глава Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на соціологію, то бачимо неймовірний стрибок за останні 12 років. Я пам'ятаю ті часи, коли підтримка членства України в НАТО не перевищувала 10-15%. Сьогодні, якби питання членства України в НАТО було винесено на референдум, понад 60% українців сказали б НАТО "так". Як дати відповідь на питання, навіщо нам потрібне НАТО? Я спробую пояснити простими словами, але складними історичними дефініціями. Що б сталося, якби Україна була членом НАТО, починаючи з 2008 року? Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не здійснила акт агресії на території Донецької та Луганської областей. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не збила літак МН 17 своєю російською ракетою над українською територією. Якби Україна була в НАТО, тисячі українців зі зброєю в руках не загинули б, захищаючи нашу Україну. Тому що Росія ніколи б не пішла на акт військової агресії проти України. Якби Грузія була в НАТО, Росія також не порушила б її територіальну цілісність. Якби Україна і Грузія стали членами НАТО, НАТО було б сильнішим", - сказав він.

Яценюк наголосив, що НАТО не є військовим блоком, це об'єднання демократичних держав.

Він також нагадав, що понад 50% світової економіки належить країнам-членам НАТО.

"У країнах НАТО є приблизно 3 млн військовослужбовців, які охороняють мир і безпеку. Витрати на оборону країн НАТО перевищують 1 трильйон доларів. Тобто це союз успішних держав і Україна заслуговує бути членом НАТО", - додав він.

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