Якби Україна була в НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим і не почала агресію на Донбасі, - Яценюк
Україна і НАТО потрібні одне одному, членство Києва в Альянсі є гарантією безпеки як для України, так і для НАТО.
Про це на Молодіжному київському безпековому форумі сказав глава Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо подивитися на соціологію, то бачимо неймовірний стрибок за останні 12 років. Я пам'ятаю ті часи, коли підтримка членства України в НАТО не перевищувала 10-15%. Сьогодні, якби питання членства України в НАТО було винесено на референдум, понад 60% українців сказали б НАТО "так". Як дати відповідь на питання, навіщо нам потрібне НАТО? Я спробую пояснити простими словами, але складними історичними дефініціями. Що б сталося, якби Україна була членом НАТО, починаючи з 2008 року? Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не здійснила акт агресії на території Донецької та Луганської областей. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не збила літак МН 17 своєю російською ракетою над українською територією. Якби Україна була в НАТО, тисячі українців зі зброєю в руках не загинули б, захищаючи нашу Україну. Тому що Росія ніколи б не пішла на акт військової агресії проти України. Якби Грузія була в НАТО, Росія також не порушила б її територіальну цілісність. Якби Україна і Грузія стали членами НАТО, НАТО було б сильнішим", - сказав він.
Яценюк наголосив, що НАТО не є військовим блоком, це об'єднання демократичних держав.
Він також нагадав, що понад 50% світової економіки належить країнам-членам НАТО.
"У країнах НАТО є приблизно 3 млн військовослужбовців, які охороняють мир і безпеку. Витрати на оборону країн НАТО перевищують 1 трильйон доларів. Тобто це союз успішних держав і Україна заслуговує бути членом НАТО", - додав він.
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Уже слышали.
Якщо його нема, то навіщо це з'ясовувати?
При тому, що насправді НАТО має свої вади. Наприклад: є доведеним факт діверсій з боку ГРУ ерефії на складах озброєнь у Чехії в 2014 році, коли загинули люди, тобто відбувся фактичний напад на суверенну країну, що є членом НАТО у Євросоюзу.
І що, усі члени НАТО жорстко відреагувіали на це? Так жорстко, що "Північний потік-2" вже майже добудували, бізнеси з ********* надалі розвиваються в Європі і т. ін. Таким чином швайнехаунди випробують реакцію країн НАТО, а вона - нікчемна. Не хочу навіть прогнозувати що буде, якщо ******** наважиться напасти на країни Балтії.
Україні не місце в НАТО. А окомунячана кацапня радісно їй аплодувала!
Дочекалися що рашка надавала по шиї укроваті. Армію розвалили,економіку
розікрали,мозги народу ТБ засрало! Думаєте що в цьому рашка винна? Та ні!
Вона тільки скористалася тим що дозволил ії робити " в своєї хаті" мудрий нарід
України! Відчуваю,що скоро в нас будуть великі неприємності!
Что он сделал для Украины хорошего? Я знаю - что он сделал:
1.ПЕРВЫМ нарушил закон об антимонопольном комитете и поднял жилищные тарифы без глубокого и всестороннего изучения.
2. Стоимость 1 кВт. электроэнергии атомной станции - до 15 копеек. Он свернул строительство станции, готовность которой составляла 80%.
Он нас всех сделал, а вы его цитируете???
А як решті росєян ? Готові стати тухлим м'ясом ?
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
В тридесятоєцарство погуляй, пацакський провокатор..
Вірю , що так і станеться - Украіна стане членом НАТО , якби там кремлівський ублюдок не пручався і не верещав в істериці!