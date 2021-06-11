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Новини Агресія Росії проти України
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Якби Україна була в НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим і не почала агресію на Донбасі, - Яценюк

Якби Україна була в НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим і не почала агресію на Донбасі, - Яценюк

Україна і НАТО потрібні одне одному, членство Києва в Альянсі є гарантією безпеки як для України, так і для НАТО.

Про це на Молодіжному київському безпековому форумі сказав глава Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на соціологію, то бачимо неймовірний стрибок за останні 12 років. Я пам'ятаю ті часи, коли підтримка членства України в НАТО не перевищувала 10-15%. Сьогодні, якби питання членства України в НАТО було винесено на референдум, понад 60% українців сказали б НАТО "так". Як дати відповідь на питання, навіщо нам потрібне НАТО? Я спробую пояснити простими словами, але складними історичними дефініціями. Що б сталося, якби Україна була членом НАТО, починаючи з 2008 року? Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не захопила Крим. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не здійснила акт агресії на території Донецької та Луганської областей. Якби Україна була членом НАТО, Росія ніколи б не збила літак МН 17 своєю російською ракетою над українською територією. Якби Україна була в НАТО, тисячі українців зі зброєю в руках не загинули б, захищаючи нашу Україну. Тому що Росія ніколи б не пішла на акт військової агресії проти України. Якби Грузія була в НАТО, Росія також не порушила б її територіальну цілісність. Якби Україна і Грузія стали членами НАТО, НАТО було б сильнішим", - сказав він.

Яценюк наголосив, що НАТО не є військовим блоком, це об'єднання демократичних держав.

Він також нагадав, що понад 50% світової економіки належить країнам-членам НАТО.

"У країнах НАТО є приблизно 3 млн військовослужбовців, які охороняють мир і безпеку. Витрати на оборону країн НАТО перевищують 1 трильйон доларів. Тобто це союз успішних держав і Україна заслуговує бути членом НАТО", - додав він.

Також читайте: Україна, Грузія, а в перспективі і Білорусь, мають стати членами НАТО, - Лубківський

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6431) Форум (132) членство в НАТО (1718) Яценюк Арсеній (2570)


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Топ коментарі
+18
Україна не була тоді в НАТО, тому що "мудрий нарід" весь час робив свій вибір, то обираючи кучманоїда, то - двічи несудимого профффесора. Зате зараз криворогий блазень питає : "А чому ми досі не у НАТО?"
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11.06.2021 12:34
+8
Зачем цитировать эту никчемную личность?
Что он сделал для Украины хорошего? Я знаю - что он сделал:
1.ПЕРВЫМ нарушил закон об антимонопольном комитете и поднял жилищные тарифы без глубокого и всестороннего изучения.
2. Стоимость 1 кВт. электроэнергии атомной станции - до 15 копеек. Он свернул строительство станции, готовность которой составляла 80%.
Он нас всех сделал, а вы его цитируете???
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11.06.2021 12:37
+8
Пока зекретин у власти,нам вообще ничего в НАТО не светит-уж очень "любит" его правительство США ,поэтому они склонны его похоронить,а не тянуть во второй срок
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11.06.2021 12:38
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Сеня! Это и ежу понятно
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11.06.2021 12:30 Відповісти
Если бы,да якобы,зачем?надо реально смотреть на положение дел.Украина не в ЕС и не в Европе.
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11.06.2021 12:43 Відповісти
Если бы у Украины был высокий забор на границе... (Кулявлоб) (с)
Уже слышали.
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11.06.2021 12:33 Відповісти
спасибо, КЭП!
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11.06.2021 12:33 Відповісти
Україна не була тоді в НАТО, тому що "мудрий нарід" весь час робив свій вибір, то обираючи кучманоїда, то - двічи несудимого профффесора. Зате зараз криворогий блазень питає : "А чому ми досі не у НАТО?"
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11.06.2021 12:34 Відповісти
этот мудрый народ думал, что ядерное оружие дорого содержать, думал что яо скоро истечет срок пригодности, думал что ядерный чемоданчик в москве (он не существует), думал что надо порезать бомбардировщики. Постепенно народ исчезнет, много думающий и ни чего не делающий, а все выезжающий на тысячах не безразличных и их же топящих. К стати обещание по НАТО это как Будапештский меморандум, чувствуете от него пользу?
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11.06.2021 12:43 Відповісти
я відчуваю користь від того, що є.
Якщо його нема, то навіщо це з'ясовувати?
При тому, що насправді НАТО має свої вади. Наприклад: є доведеним факт діверсій з боку ГРУ ерефії на складах озброєнь у Чехії в 2014 році, коли загинули люди, тобто відбувся фактичний напад на суверенну країну, що є членом НАТО у Євросоюзу.
І що, усі члени НАТО жорстко відреагувіали на це? Так жорстко, що "Північний потік-2" вже майже добудували, бізнеси з ********* надалі розвиваються в Європі і т. ін. Таким чином швайнехаунди випробують реакцію країн НАТО, а вона - нікчемна. Не хочу навіть прогнозувати що буде, якщо ******** наважиться напасти на країни Балтії.
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11.06.2021 12:55 Відповісти
вот и надо было было ядерное оружие отдавать взамен на членство в НАТО...
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11.06.2021 13:00 Відповісти
Взагалі то тоді був ющенко.
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11.06.2021 12:44 Відповісти
Пригадую як Вітренчиха істерила перед "мудрим українським нарідом" про те що
Україні не місце в НАТО. А окомунячана кацапня радісно їй аплодувала!
Дочекалися що рашка надавала по шиї укроваті. Армію розвалили,економіку
розікрали,мозги народу ТБ засрало! Думаєте що в цьому рашка винна? Та ні!
Вона тільки скористалася тим що дозволил ії робити " в своєї хаті" мудрий нарід
України! Відчуваю,що скоро в нас будуть великі неприємності!
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11.06.2021 15:10 Відповісти
Ух какой вумный.
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11.06.2021 12:35 Відповісти
А хто вумний?
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11.06.2021 12:37 Відповісти
Неправильно написали - слово "вумный" надо писать в ковычках!! Так как сеня (с маленькой буквы) мудак как и все кто туда приходит, и начинает трандеть когда уже нагреб бабла, стену построил и теперь он "ВУМНЫЙ" советы давать!!
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11.06.2021 12:59 Відповісти
та ладно,кацапа...лично с сеней в моджахедах в чечне ваивал,шоб утверждать,что тот мудак?
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11.06.2021 13:02 Відповісти
Зачем цитировать эту никчемную личность?
Что он сделал для Украины хорошего? Я знаю - что он сделал:
1.ПЕРВЫМ нарушил закон об антимонопольном комитете и поднял жилищные тарифы без глубокого и всестороннего изучения.
2. Стоимость 1 кВт. электроэнергии атомной станции - до 15 копеек. Он свернул строительство станции, готовность которой составляла 80%.
Он нас всех сделал, а вы его цитируете???
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11.06.2021 12:37 Відповісти
Кого здесь только не цитируют...
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11.06.2021 12:44 Відповісти
Оплачено же.
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11.06.2021 12:53 Відповісти
кацапне до сих пор сеня в интимных местах натирает
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11.06.2021 13:03 Відповісти
Пока зекретин у власти,нам вообще ничего в НАТО не светит-уж очень "любит" его правительство США ,поэтому они склонны его похоронить,а не тянуть во второй срок
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11.06.2021 12:38 Відповісти
А при порохе прямо светило - светило!!! Один хрен мы им там и нахер не сдались!
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11.06.2021 13:00 Відповісти
так вам никто и не предлагает .вам для начала предлагают от ***** избавиться.а не так,как щас
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11.06.2021 13:04 Відповісти
бесполезная болтовня из серии "чтобы не забывали про меня".
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11.06.2021 12:40 Відповісти
А у меня вопрос к вам всем - Украине НАТО нужно, а НАТО Украина нужна?
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11.06.2021 12:52 Відповісти
протарахтел ты не поделу. а ты что не читал чтотпутлер позавчера про подлётное время натовских ракет к мацкве не читал? вот для этого Украина НАТО и нужна! а нам НАТО нужно потому что у нас на сервере и на востоке соседи неадекватные которые вместо того чтобы торговать и нормально общаться , оккупируют территории и размахивают ракетно-ядерной дубиной пуская по юух все ранее подписанные договоренности .... что тебе не ясно???
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11.06.2021 12:57 Відповісти
Вот скажи Северная Корея угражает мировой безопасности имея незаконно по международному праву ядерное оружие? НАТО сделало хоть что нибудь для того чтобы демилитаризировать эту страну? Нет. Вот поэтому поверь мне НАТО не будет в ближайшее время надападать на Россию если в странах НАТО не прийдут к власти люди с радикально русофобскими взглядами.
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11.06.2021 13:04 Відповісти
кацапа,тебе шо в школе не говорили,что НАТО- это северо антлантическая солидарность,европейская?каким боком сев корея к европе или к северной атлантике,шоб нато этим занималось?
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11.06.2021 13:07 Відповісти
мальчик, ты оказуетсятдаже не знаешь какие страны в блок НАТО входят. а что усилия СшА по обузданию ким чен ына с его ядерными амбициями это не есть усилия НАТО? вспомни базы Штатов в Южной Корее. встречи Трампа с толстым кимом и их договоренности , американское и европейские эмбарго против этой страны это что не усилия НАТО? запомни мальчик , что США ведущий член блока НАТО и занимаются ШТаты этой страной как член блока и только потому что Вашингтону это Азиатско-Тихоокеанский регион территриально ближе чем европейсим странами НАТО. ферштейн????
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11.06.2021 13:16 Відповісти
Вот ты сказал что Украина нужна НАТО потому что время полета ракет до Москвы 8 10 минут. Ну опять же это Путин сказал а не НАТО. Если бы НАТО имело бы в стратегии разместить ракеты ближе к границам Украины то поверь бы мне то мы б получили бы ПДЧ ещё в 2008 году как минимум. А во вторых я тебе один секрет скажу страны Балтии и Финляндия ближе до Москвы что Украина. И в третьих вчера или позавчера выступил зам. Генерального секретаря НАТО и он заявил что нет консенсуса среди стран НАТО по поводу предоставления ПДЧ Украине.
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11.06.2021 13:37 Відповісти
Мордва, а шо есть русАфобия? Бред сивой кобылы, то есть твоего *****?
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11.06.2021 13:19 Відповісти
яценюк, ты прямо "капитан очевидность" ! но, к сожалению в политике сослагательных наклонений нет. помнишь любимую поговорку плецивого царька путлера - " если бы у бабушки был бы йух, она была бы дедушкой!!!". засветился и попиарился да яцик? шо опять во власть решил рвануть??? твой поезд ушел дядя....
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11.06.2021 12:52 Відповісти
швайнехаунд, тобі "за порєбрік", тут водки нема
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11.06.2021 12:57 Відповісти
миша иди домой, водки нет! кто крым отжал? кто пустил по юух будепештский меморандум кто в Славянске пытался русский мир строить? так кто непредсказуем? не вы ли олени лаптеногоие?
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11.06.2021 13:00 Відповісти
тануна...а пара в штанах хватит с натой ваивать?
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11.06.2021 13:08 Відповісти
Дык, оказывается это Украина развязала конфликт? А не твоё любимое сопливое *****? Мразь лаптеногая
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11.06.2021 13:21 Відповісти
та пиши все как есть...не поставить там на что то-а побыковать из подворотни...и не путин,а *****.
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11.06.2021 13:24 Відповісти
миша, а не думаешь ли ты что твой плешивый царёк Дункан Маклауд? в любом случае (благодаря вашему кгбешному плешивому сокровищу) Украина от вас ушла и на многие века. может мы и не будем быстро в НАТО , но теперь поставить натовскую систему ПРО где-нибудь в Черниговской или Харьковской области мы всегда разрешим! а вы кричите дальше что путенбох!
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11.06.2021 13:25 Відповісти
Фуйло вже пожив. Йому і здохнути не шкода.
А як решті росєян ? Готові стати тухлим м'ясом ?
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11.06.2021 13:31 Відповісти
Тупое лаптеногое чмо
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11.06.2021 13:20 Відповісти
_Расия напала на сам НАТО, ещё в 2010! Проснись и пой... Убила массово высшее политическое и военное руководство страны НАТО (и ЕС).
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11.06.2021 12:56 Відповісти
НАТО первой никогда не пойдет на конфронтацию с Россией, если только сама Россия не посягнет на суверенитет стран НАТО.
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11.06.2021 12:57 Відповісти
вже посягала (див. вище). І що?!!
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11.06.2021 12:57 Відповісти
трам, я тебе открою один секрет - на самом деле твоя рашка и на йух никому не упала и если бы вы вели себя нормально, без имперского выпендрежа, то до сих пор все было бы ровно и спокойно. а так, ничего особенного из себя не представляя, вы пытаетесь быть затычкой к любой ж.пе.... даже смотреть противно!
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11.06.2021 13:06 Відповісти
Я тебе тоже одни секрет открою пока Европа будет покупать в России газ Европа даже не рыпнется.
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11.06.2021 13:11 Відповісти
Да что ты, пока ты будешь сидеть на бутылке, ***** будет насаживать вас ещё глубже
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11.06.2021 13:22 Відповісти
ты не прав... Польша один год пробовала пользовать американский сжиженый газ.... выводы польских эклнмистов читал? читал ведь , не кокетничай... оказалось нормально и даже дешевле чем покупать у вас в рашке. справедливости ради сказали правда что надо строить соотвествующие (для сжиженного газа) хабы. чем сейчас поляки собственно на побережью балтики и занимаются. так что не надо мальчик остальным мозги парить - не вы одни на газе сидите. а есть еще и норвеги и испанцы и румыны . в случае чего не умрет Европа, найдет где взять....
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11.06.2021 13:37 Відповісти
Если я бы не прав, то б Польша бы не шумела бы по поводу Северного потока 2. Она бы спокойно покупала бы и дальше сжиженный газ в США.
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11.06.2021 13:40 Відповісти
они это делают специально, в пику твоей рашке , которая свой нос сует везде и всегда (это ж надо даже с Чехией и Болгарией посрались).... на счет вашего Злосчастного потока, что то плешивый торопится с заявлениями о достройке нитки газопровода. можете не успеть до выбров в Германии. там выигрывают зелёные а они ох как злые и на меркельшу и на шрёдера и на рашку. смешно будет - если труба есть, но она пуста.....
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11.06.2021 14:39 Відповісти
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
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11.06.2021 13:03 Відповісти
а про членотряса слабо такую же нескладуху забацать?или заказа нет,и нет финансирования?
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11.06.2021 13:10 Відповісти
Только умственно больной человек обижается, если слышит что-то противоречащее его взглядам.
В тридесятоєцарство погуляй, пацакський провокатор..
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11.06.2021 13:53 Відповісти
Где власовская тряпка, чмо саратовское?
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11.06.2021 13:59 Відповісти
Это на лахте такие таланты говноедные пропадают?
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11.06.2021 13:23 Відповісти
Ні, в "сауні".. пацакчику..
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11.06.2021 13:40 Відповісти
Ох уж это слово"если"..главное найти причину,а так можно фантазировать аж до ..жить на Марсе. Воровать нужно меньше было..и если уж совсем приглядеться,то участники НАТО,его костяк,--все высокоразвитые страны с приблизительно равной и сбалансированной экономикой. Всё остальное (Польша,прибалтийские страны..- это всего лишь буфер,межу Европой и непредсказуемыми соседями)..ну так а тебе то что? "--напаковал" карманы, "будь здоров"..--что деньги заканчиваются?,..теперь опять из ветвей .."а виноват кто крикнул из ветвей-- жираф большой ему видней..."-- гуляй Сеня,--тут дела уже твои прошлые.
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11.06.2021 13:10 Відповісти
Вот бы и ***** твоё завтра удавился, был бы праздник во всём мире
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11.06.2021 13:25 Відповісти
История не знает сослагательного наклонения.
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11.06.2021 13:15 Відповісти
капитан очевидность
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11.06.2021 13:27 Відповісти
Это утверждение верно, но из категории: если бы был миллионером сделал бы то-то и то-то. Только эти миллионы никто не готов был дать. Сейчас в НАТО есть страны, которые не хотят принимать украинцев из-за позиции россиян, и раньше было то же самое. Почему россияне оттяпали Крым и началось на Донбассе - потому что поняли, вернуть контроль над Украиной как после победы Ющенко не получится, потому что ситуация накалена до предела. Только поэтому. Россиянам вполне хватало Крыма в подконтрольной Украине, потому что - вода, транспортные коридоры и все такое. Готовили ли они захват до 2014 года? Безусловно. Именно на такие случаи, когда станет видно, что Украина выскользнула из объятий. Поэтому если бы ситуация пошла по пути - Украина реально идет в НАТО, по Крыму и не только началось бы все тоже раньше.
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11.06.2021 13:42 Відповісти
Щиро дякую , пану Яценюку , за надзвичайно оптимістичний виступ про наше членство в НАТО І ЄС ! 👍🏼👍🏼👍🏼😟
Вірю , що так і станеться - Украіна стане членом НАТО , якби там кремлівський ублюдок не пручався і не верещав в істериці!
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11.06.2021 13:55 Відповісти
Это мы и сами знаем. Но на это нам не хватило 8 лет правления "патриотов" Ющенко и Порошенко и двух по сути прозападных ( изменение вектора движения)" революций" ( двух Майданов) Так что увы " добрые пожелания" остались в лозунгах, обсуждениях, пустословии и т.д. как тогда, так и сейчас. ( это имеет тенденцию такого себе " движения к коммунизму", о котором рассказывали когда то.)
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Зєлєнскій кращий?
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11.06.2021 14:35 Відповісти
Тау нас как то с "кращими " историческая проблема. Сначала допустили как я считаю, катастрофическую ошибку и вместо Черновила избрали секретаря по ком. идеологии Кравчука, потом стал "красный директор" он же отец создания в Украине олигархическо- мафиозного правления ( тот аж два срока продержался), потом с третей попытки пришел " бухгалтер- пчеловод" разговаривающий при помощи рук который поставил премьером уголовника и на следующих выборах топивший за него ( лишь бы не Юля), потом пришел дважды сидевший и трижды судимый уголовник рецидивист ( он же " проФесор" и " Йолка") который конечно думал уже сидеть не два срока а больше и передать трон сыну " Стоматологу" наркоше, Потом пришел олигарх ( побывавший при всех властях и веяниях при всех первых лицах или около них) мастер договорняков и махинаций, тоже не расщитал сил на два срока ( хоть нужно было это предвидеть и заранее готовить себе адекватную замену из своих ) Но собственное эго не дало этого сделать ни тогда ни теперь. Потом ему на смену пришло новое " лицо с обложки" выдуманный кино герой юмористического жанра ( его оценку проведем после 4 лет), он же на крови обещался идти только на один срок, если обманет будет " вечным фраером галимым" Как проскакивала версия, то олигархат будет нам лепить следующего преза. из Пидалика тугадума "речистого" с его серым кардиналом Левочкиным ( ОПЗЖ - Фирташ) и его криминальными завязками. Думаю что это уже не диагноз для страны, это приговор. ( извините что так подробно)
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11.06.2021 14:54 Відповісти
Так ты же был у власти, был главой ВР когда письмо про ПДЧ в НАТО написали. Все было у вас в руках, президент Ющенко, Тимошенко и ты глава парламента, что вам еще было нужно? Так нет же, разругались между собой, как дети в песочнице, обиделись друг на друга и дали дорогу агенту путина - януковичу захватить Украину.
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11.06.2021 14:47 Відповісти
Если бы , да кабы - к чему эти понты... Сопутствующий вопрос, мол почему не в НАТО? А ваапше-та , пан Сеня, при всем к вам уважении... вы под конец вашего 2-х летнего срока у руля, заистерил. Вам захотелось побыстрее самоустраниться... А сейчас умничаем.
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11.06.2021 16:13 Відповісти
Проголосую за Яценюка
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11.06.2021 18:44 Відповісти
Я вам больше скажу: не вписались бы немцы в СП2, если бы кремлевская зозуля жулька в 2008 , когда у немцев был интерес к участию в нашей газовой трубе, не начала ныть, что труба-это наше достояние и иностранцев туда не пустим, а организовала бы с ними СП 49% немцам 51% нам!
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12.06.2021 01:43 Відповісти
Все и без Яценюка знают, что если бы Украина была НАТО, то Украина была бы целой. Но как говорит Запад, что в НАТО надо идти тихо, активно реформируя себя под НАТО, борьба с олигархией, коррупцией. А люди подобные Яценюку ничего не делают, только пиарятся на НАТО и этим создают много шума во вред стране.
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07.07.2021 17:32 Відповісти
 
 