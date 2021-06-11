На саміті НАТО переглянуть стратегію альянсу: "За останнє десятиліття світ докорінно змінився"

Майбутній саміт НАТО, що відбудеться 14 червня в Брюсселі, покладе початок роботі над новою стратегічною концепцією Альянсу.

Про це йдеться в матеріалах до зустрічі у верхах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нинішня стратегічна концепція НАТО була погоджена в 2010 році і добре послужила НАТО. Проте за останнє десятиліття світ докорінно змінився. Саме тому настав час адаптувати НАТО до дедалі більш конкурентної і передбачуваної обстановки в галузі безпеки", - наголошується в документах.

На зустрічі у верхах лідери країн НАТО звернуться до генерального секретаря з офіційним проханням керувати процесом розробки наступної стратегічної концепції НАТО.

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"Вона враховуватиме значну військову та політичну адаптацію НАТО з 2014 року і визнає нові реалії. Концепція також надасть можливість підтвердити відданість спільним цінностям і окреслити загальний курс на майбутнє", - повідомляється в матеріалах.

У них ідеться про те, що лідери країн НАТО проводять зустріч у Брюсселі у вирішальний момент для Альянсу, а також для колективної безпеки.

"В епоху геополітичної конкуренції союзники активізують свою діяльність у відповідь на виклики сьогоднішнього і завтрашнього дня. До них належать модель агресивної поведінки Росії, тероризм, кібернапади і руйнівні технології, підйом Китаю, і наслідки зміни клімату для безпеки", - наголошується в документах.

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"Жодна країна або континент не можуть впоратися з цими викликами поодинці. У більш непередбачуваному і конкурентному світі трансатлантична єдність і солідарність життєво важливі для забезпечення оборони і безпеки союзників по НАТО, - йдеться в матеріалах. - Зараз з'явилася унікальна можливість зміцнити зв'язок між Європою і Північною Америкою і підготувати НАТО до майбутнього. Ось чому ініціатива "НАТО-2030", спрямована на продовження адаптації Альянсу, посідає центральне місце на зустрічі у верхах".

"У межах "НАТО-2030" союзники будуть прагнути до поглиблення політичних консультацій, зміцнення стримування і оборони, а також до підвищення стійкості. Крім того, вони вживатимуть заходів, щоб посилити технологічну перевагу НАТО, підтримати заснований на правилах міжнародний порядок, активізувати підготовку партнерів, боротися зі зміною клімату, започаткувати процес розробки наступної стратегічної концепції та інвестувати в майбутнє Північноатлантичного союзу", - наголошується в матеріалах до саміту.

"У тому, що стосується підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку, такі країни як Росія і Китай, не поділяють цінності Північноатлантичного союзу. Ці країни перебувають на передньому краї протидії цьому порядку", - наголошується в документах.

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У них зазначається, що для того, щоб "залишатися успішною і забезпечувати оборону і безпеку євроатлантичного регіону, НАТО має відігравати більш активну роль у збереженні і формуванні заснованого на правилах міжнародного порядку у важливих для безпеки союзників галузях".

"У межах "НАТО-2030" союзники також ухвалять рішення про поглиблення відносин НАТО з країнами-однодумцями і міжнародними організаціями, ближніми і далекими, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - повідомляється в матеріалах.