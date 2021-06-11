Політсили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі країни. Україна стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися, - Кондратюк

Політичні сили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі України.

Про це на Молодіжному київському безпековому форумі сказала віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Багатьох з нас, особливо молодь, об'єднує прагнення бачити Україну в Європейському Союзі і НАТО. 7 лютого 2019 року ми разом з колегами проголосували у Верховній Раді зміни до Конституції і закріпили стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі і НАТО. Ця стратегічна мета повинна бути непорушною і недоторканною для всіх політичних сил України. Цим не можна спекулювати під час виборів і ці норми Конституції ніхто не дозволить переглянути. Ми в парламенті можемо сперечатися з приводу різних тактик, економічних і соціальних стратегій, але напрямок євроатлантичного руху залишається і має залишатися незмінним", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що Україна "стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися".

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"Тому зараз перед нашим поколінням, особливо перед тими, хто у владі і на кому лежить відповідальність за країну, має стояти одне питання: що ми повинні зробити для реалізації євроатлантичного вибору України? А молоді люди мають право запитати у нас і у наших партнерів: "що ви робили всі ці роки?". Яку ціну має ще заплатити Україна, щоб були спростовані міфи про те, що членом НАТО не може стати країна, що має військові конфлікти на своїй території. Скільки ще синів і дочок України повинні віддати свої життя, щоб у країнах НАТО припинилася дискусія з цього приводу?".