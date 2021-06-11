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Новини
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Політсили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі країни. Україна стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися, - Кондратюк

Політсили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі країни. Україна стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися, - Кондратюк

Політичні сили не повинні спекулювати на євроатлантичному курсі України.

Про це на Молодіжному київському безпековому форумі сказала віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Багатьох з нас, особливо молодь, об'єднує прагнення бачити Україну в Європейському Союзі і НАТО. 7 лютого 2019 року ми разом з колегами проголосували у Верховній Раді зміни до Конституції і закріпили стратегічний курс України на членство в Європейському Союзі і НАТО. Ця стратегічна мета повинна бути непорушною і недоторканною для всіх політичних сил України. Цим не можна спекулювати під час виборів і ці норми Конституції ніхто не дозволить переглянути. Ми в парламенті можемо сперечатися з приводу різних тактик, економічних і соціальних стратегій, але напрямок євроатлантичного руху залишається і має залишатися незмінним", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що Україна "стоїть перед дверима, які ніяк не можуть відчинитися".

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"Тому зараз перед нашим поколінням, особливо перед тими, хто у владі і на кому лежить відповідальність за країну, має стояти одне питання: що ми повинні зробити для реалізації євроатлантичного вибору України? А молоді люди мають право запитати у нас і у наших партнерів: "що ви робили всі ці роки?". Яку ціну має ще заплатити Україна, щоб були спростовані міфи про те, що членом НАТО не може стати країна, що має військові конфлікти на своїй території. Скільки ще синів і дочок України повинні віддати свої життя, щоб у країнах НАТО припинилася дискусія з цього приводу?".

Автор: 

НАТО (6431) Форум (132) членство в НАТО (1718) Євросоюз (13360) Кондратюк Олена (91)


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Топ коментарі
+7
А вы зеовцы не сделали за два года ниуя для этого, так и ответь молодому поколению, Сосна.
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11.06.2021 12:56
+6
Байден, пачіму ми нє в НАТЄ?
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11.06.2021 12:57
+5
зачинені двері альянсу це питання до усієї владної еліти, що протягом 30 років вела країну хз куди.
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11.06.2021 12:59
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Она и не откроется, ибо таких как мы в приличное общество никто не возьмёт.
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11.06.2021 12:56 Відповісти
- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски". (с)
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11.06.2021 13:28 Відповісти
А вы зеовцы не сделали за два года ниуя для этого, так и ответь молодому поколению, Сосна.
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11.06.2021 12:56 Відповісти
взагалі, кондратюк з "батьківщини".
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11.06.2021 13:32 Відповісти
Да, из матькивщины, и юлька в 2008 году свою моську приложила, чтобы мы не получили тогда ПДЧ, поэтому не кондратючке ныть " чому мы не в НАТО" и кто виноват!
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12.06.2021 01:08 Відповісти
... и потому Зеля пойдёт в таёжный союз...
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11.06.2021 12:57 Відповісти
що - приймати "владу" яка бреше та краде
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11.06.2021 12:57 Відповісти
Байден, пачіму ми нє в НАТЄ?
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11.06.2021 12:57 Відповісти
Политсилы не должны спекулировать на евроатлантическом курсе страны. Украина стоит перед дверью, которая никак не может открыться, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 3051
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11.06.2021 13:03 Відповісти
зачинені двері альянсу це питання до усієї владної еліти, що протягом 30 років вела країну хз куди.
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11.06.2021 12:59 Відповісти
Та ви шо, отак, прямо, і до усієї? Може не будете узагальнювати?
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11.06.2021 13:13 Відповісти
так, бо вони усі повязані системою і ніхто і ніколи не наважувався на радикальні реформи щоб цю систему знищити.
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11.06.2021 13:18 Відповісти
Маячня, пропагандонська. Розрахована на лохів страждаючих склерозом.
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11.06.2021 13:33 Відповісти
Ви наче не у цій країні живете🥴
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11.06.2021 13:49 Відповісти
Та й у мене таке враження, що ви два роки, як повернулись. А 5, до того, жили деінде.
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11.06.2021 14:00 Відповісти
Як саме системні реформи було проведено?
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11.06.2021 14:42 Відповісти
Это у него вторая стадия, сначала во всем Порох виноват, теперь все козлы. Гляди поумнеет за годик и поймет в какую сраку нас шмаркли завели.
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11.06.2021 13:49 Відповісти
Ви забебали вже своїм порохом.
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11.06.2021 14:42 Відповісти
А за ручку не пробовали потянуть? Вы же всё ждёте, чтобы вам и дверь открыли, и пинок под зад дали, чтоб вы туда -- в дверь эту самую -- ввалились.
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11.06.2021 13:03 Відповісти
Вам же было четко сказано, что надо сделать, чтобы... Вы это сделали?
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11.06.2021 13:04 Відповісти
Лягушки не должны спекулировать на чем спекулируют другие. Пусть создадут свою идеологию и на ней спекулируют. Мама мыла раму - хорошая идеологическая стратегия для жаб.
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11.06.2021 13:04 Відповісти
для чего эти разговоры
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11.06.2021 13:06 Відповісти
двери открыты, только стоит швейцар в дверях, который не пускает пока дерьмо с сапог не оботрете
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11.06.2021 13:08 Відповісти
Ще одна самка- маніпуляторша.
"НАТО: Украина должна сосредоточиться на реформах и модернизировать оборонную сферу"
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11.06.2021 13:19 Відповісти
хорошо запилила, скоро юлька ее выгонит как подрастающего конкурента
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11.06.2021 13:22 Відповісти
"Откройте двери, люди, я ваш брат
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
Вы, увидав меня, не прячьте взгляд
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват.
За что вы бросили меня? За что!
Где мой очаг, где мой ночлег?
Не признаете вы мое родство,
А я ваш брат, я человек.
Вы вечно молитесь своим богам,
И ваши боги все прощают вам.
Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет слепящий свет.
О если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за все ответ.
Откройте двери, люди, я ваш брат
Ведь я ни в чем, ни в чем не виноват."
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11.06.2021 13:22 Відповісти
То навіщо там стояти? Ядерну зброю та нах та Ната потрібна.
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11.06.2021 13:35 Відповісти
тому що быля дверей в Європу ошиваеться ватага горлопанів і не пускають. Відкривають тому хто стукає, а ця ватага не стукає і не дає другим постукати. Гнусавий поц у вибори якось обмовився щодо безвізу та ЕС, що це пора припинити. А зараз друга платівка звучить - "еще не все разделено"
І ось через два роки, рейхівські горлопани починають вити, що в рейху не вистачає робочої сили, пора увязнених залучати до роботи. особливо злобствують представники волжських племен. А оманська ватага не виконала плану "капітулірен", "вассер", "ніхт україніше" чим і утворила дефіцит в рейху громадян, які здатні до розумової та іншої праці. Орда тому і занепала, що почивала на лаврах і нічого не робила корисного для себе, а грабежем вічно жити не будеш.
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11.06.2021 13:48 Відповісти
Дверь нарисованная !!
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11.06.2021 15:04 Відповісти
Может не с той стороны стучитесь,дятлы?
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11.06.2021 15:37 Відповісти
 
 