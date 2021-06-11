Посилення податкового тягаря в Україні може призвести до відтоку робочої сили в країни ЄС, - євродепутат

На думку Феррандіні, уряду необхідно розглянути більш гуманні способи стимулювання української економіки.

Посилення податкового тягаря на великих роботодавців в Україні може призвести до відтоку робочої сили в країни Європейського Союзу й збільшення кількості біженців.

Про це сказано в статті "Європейські цінності - це не тільки прапори ЄС", опублікованій на сайті The Brussels Times з посиланням на слова члена Комітету Європейського парламенту з економічних і валютних питань Джузеппе Феррандіно.

"У той час, як ЄС демонструє свою повну підтримку України в її військовому протистоянні з Росією, сумно спостерігати, що власний уряд України, схоже, вживає контрзаходів, посилюючи податковий тягар на великих роботодавців", - зазначив Феррандіно.

За його словами, ці зміни можуть не тільки погіршити ситуацію з рівнем безробіття в Україні, але й збільшити кількість біженців у ЄС і призвести до подальшого відтоку некваліфікованої робочої сили з регіонів України в країни ЄС, що вже викликає заклопотаність.

"Замість того, щоб підвищувати податки до найвищих у світі рівнів, таким чином задушуючи найбільші підприємства країни, уряду необхідно розглянути інші, більш гуманні способи стимулювання української економіки", - наголосив Феррандіно.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води й лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і низку інших податків.

Згідно з думкою експертів, ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Як зазначила італійський представник Комітету Європейського парламенту з розвитку та підкомітету з податкових питань Джана Гансія, бажання української влади збільшити податковий тиск на бізнес під час коронакризи суперечить принципам соціальної справедливості.