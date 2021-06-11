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Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України:

Співробітники посольства Великої Британії в Україні сфотографувалися у футболках національної збірної з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото розміщено на Facebook-сторінці посольства.

"Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!" - йдеться в повідомленні.

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Також читайте: УАФ затвердила футбольні символи України. "Слава Україні!" і "Героям слава!" набули офіційного футбольного статусу, - Павелко

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

Велика Британія (5568) посольство (942) збірна з футболу (224) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+40
Украина выиграла этот чемпионат, не начав играть!
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11.06.2021 13:43
+38
Спасибо дипломатам Её Величества....Очень смачно плюнули в харю кремлёвскому террористу - полудохлой КГБистской крысе путену....
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11.06.2021 13:46
+37
Вот бы на Ермака кто нашу форму футбольную надел!
Наверное, Козырь бы пятнами пошел, как упырь от святой воды...
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11.06.2021 13:41
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Вот бы на Ермака кто нашу форму футбольную надел!
Наверное, Козырь бы пятнами пошел, как упырь от святой воды...
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11.06.2021 13:41 Відповісти
Знову кацапів в лайно мордякой засунули.
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11.06.2021 13:41 Відповісти
Боже Храни Королеву!!!
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11.06.2021 13:48 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 6231
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11.06.2021 13:42 Відповісти
Украина выиграла этот чемпионат, не начав играть!
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11.06.2021 13:43 Відповісти
Придурки зауральские прославили Украину на весь мир!
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11.06.2021 13:49 Відповісти
Осталось малость, выиграть чемпионат и на кубке написать Слава Украине. Москали тогда ваще на понос изойдут
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11.06.2021 13:51 Відповісти
сдается мне, что история вокруг формы сборной Украины будет дополнительным стимулом для наших футболистов.
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11.06.2021 14:05 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 8603
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11.06.2021 13:45 Відповісти
Спасибо дипломатам Её Величества....Очень смачно плюнули в харю кремлёвскому террористу - полудохлой КГБистской крысе путену....
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11.06.2021 13:46 Відповісти
Скоро весь демократический мир будет иметь желание примерить форму сборной Украины, спасибо рашен пропаганде и ее дебильным спикерам и политикам за раскрутку украинского бренда.. ( как там говорил Черномырдин " Хотели как лучше, а получилось как всегда"., да бед у Раши как всегда две , это дороги ну и ДУРАКИ.)
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11.06.2021 13:47 Відповісти
После такой поддержки от наших партнёров и союзников наша команда просто обязана играть в форме без всяких изменений....Никаких уступок кремлёвской крысе и продажным еврочиновникам от УЕФА !!!
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11.06.2021 13:50 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 7950
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11.06.2021 13:50 Відповісти
Дякуємо справжнім Союзникам!
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11.06.2021 13:51 Відповісти
Гасла Слава Україні,Героям Слава,стали офіційними для збірної України,...,радуйтесь Мавзолейные Хмыри Правила УЕФА не нарушены...
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11.06.2021 13:51 Відповісти
Та ще і весь футбольний світ про це гасло дізнався.
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11.06.2021 14:21 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 5623 крысы позорныеСотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 9414
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11.06.2021 13:54 Відповісти
Щиро дякуємо за підтримку !
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11.06.2021 13:56 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 4315
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11.06.2021 13:56 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 3641
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11.06.2021 13:57 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 1732
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11.06.2021 13:58 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 3283
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11.06.2021 13:58 Відповісти
Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму" - Цензор.НЕТ 4693
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11.06.2021 13:58 Відповісти
Андрей Павелко в Фейсбуке сообщил сегодня,Украинские символы окончательно утверждены,Украина ничего не нарушила...,сообщает сайт Украины 24...
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11.06.2021 14:00 Відповісти
дай Бог!
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11.06.2021 16:27 Відповісти
Що обнадіює, так це те, що хоч у новинах про форму зеботи з порохоботами не воюють і навіть певна одностайність намічається.
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11.06.2021 14:04 Відповісти
угу. появилась робкая надежда, что не фсё потеряно
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11.06.2021 14:07 Відповісти
ну допустим и тут у меня к зеленскому есть вопросы: почему карта Украины нарисована так, что ее еле видно?? Почему "Героям слава" заперли за воротник, где никто не видит?? При порохе было бы лучше
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11.06.2021 16:29 Відповісти
Американцы - сфоткались, британцы - сфоткались... А галимый маланский клоун, который нынче презедент в Украине - засцал. Фу, блин, криворогульное ничтожество!
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11.06.2021 14:07 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Дипломаты , поддержавшие Украину, плюнули своим флешмобом не только в рожу кремлёвского карлика, но и украинского.... Очень противно, стыдно и больно за тупость нашего "мудрого народа"....
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11.06.2021 19:06 Відповісти
по черзі всі посольства країн НАТО та ЄС зроблять такий флеш-моб. Ну, Нідерланди, Австрія і П.Македонія - після групового турніру, зрозуміло чому...
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11.06.2021 14:09 Відповісти
Не удивлюсь,если на ЧЕвропы,в том числе И сотрудники западных посольств будут петь "Пукин -Ху... -Ла-Ла-Ла-Ла..." А это значит что? Правильно! Он все прыгал,-Вот он я...Вот я такой...! Вот они его и заметили!
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11.06.2021 14:17 Відповісти
Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму" - Цензор.НЕТ 5108
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11.06.2021 14:18 Відповісти
Проявляються реальні наші друзі - англійці, американці, литовці, поляки, а не мордор, який тільки має на меті стерти нас з лиця землі, принижити, обікрасти, вбити і репетувати, що він брат і одиннарід.
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11.06.2021 14:24 Відповісти
Ждём от немецкого и французского посольства такого же
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11.06.2021 15:03 Відповісти
это не та компания
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11.06.2021 16:30 Відповісти
Ви мабуть не почули справу, СЛАВУ УКРАІНІ , можно де ГЕРОІ? ось де питання ? і яке право лізте в гербографію інших в кто?
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11.06.2021 16:57 Відповісти
Озабоченные выгнали мартышек, чтобы потешить украинцев и прослыть лучшими друзьями. Меркантильные лицемерные обоссанные гаранты
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11.06.2021 19:23 Відповісти
 
 