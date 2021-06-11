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Новини
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Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні

Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні

У Махачкалі поліцейські прийшли до кризової квартири, де перебувала чеченка, яка втекла з дому через побої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Медиазоне" повідомила правозахисниця Світлана Анохіна.

Один з тих, хто прийшов представився дільничним, другий був без форми. За словами Анохіної, вони не збиралися йти. Правозахисниця, порадившись з адвокатом, вирішила, що краще їх впустити. Сама Анохіна перебуває не в квартирі.

Поліцейський сказав, що дівчину оголосили в розшук, і почав брати у неї пояснення. Анохіна зазначила, що постраждала після втечі відправила в поліцію відео, в якому просила не видавати її родичам.

Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні 01

"За моєю інформацією, навколо будинку стоять машини чеченських і дагестанських поліцейських. Їй загрожує найжорстокіша розправа, її можуть вбити. Вона втекла від побитя", - сказала Анохіна. Дівчина пішла з дому три дні тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омонівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ

Через кілька годин поліцейські повторно прийшли в квартиру, повідомила учасниця проєкту "Марем" Катерина Нерознікова.

"У квартирі були Світлана Анохіна, дві волонтерки "Марем" і щонайменше троє жінок, які переховуються від домашнього насильства. Попросили пустити одного поліцейського, який раніше вже заходив. Замість цього увірвалася юрба поліцейських. Світлану Анохіну тягли вниз сходами. Їй стало зле. Волонтерок насильно випхали з квартири. Коли я востаннє зв’язувалася, одна сказала, що їй здається, що її побили, вона в шоковому стані. Каже, що болить все тіло. Останнє, що я знаю, що їх відвезли в автозаку. Згідно з локацією, в Ленінське РУВС ", - розповіла Нерознікова.

Трьох постраждалих від насильства, які були в квартирі, відвезли в іншій машині. Де вони зараз, невідомо.

У Російській ЛГБТ-мережі "Медиазоне" повідомили, що в розшук оголосили дівчину на ім’я Халімат Тарамова. Вона пішла з дому через насильство, пов'язане з її сексуальною орієнтацією, додали в організації.

Як розповів виданню "Эхо Москвы" координатор руху "Спостерігачі Дагестану" Руслан Ахалчі, чеченську дівчину, що втекла від домашнього насильства, затримали в Дагестані і передали чеченським силовикам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безліч вогнепальних поранень, зокрема в голову": в Махачкалі чемпіон світу з рукопашного бою Мачієв застрелив росгвардійця

Автор: 

Дагестан (77) насилля (294) силовики (2513) Чечня (284)


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Топ коментарі
+37
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 3022
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11.06.2021 14:07
+29
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 5361
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11.06.2021 14:07
+27
что бы знать, что есть дикие племена
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11.06.2021 14:05
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11.06.2021 14:03 Відповісти
Вот на кой нам эта новость надо, Цензор?!
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11.06.2021 14:04 Відповісти
что бы знать, что есть дикие племена
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11.06.2021 14:05 Відповісти
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 3022
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11.06.2021 14:07 Відповісти
Теж не розумію для чого нам знати про справи в "мірє животних"
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11.06.2021 14:08 Відповісти
кацапа, а навіщо тобі щось знати, як у тебе начинка протухла.
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11.06.2021 23:19 Відповісти
Давно тебе не було, ****** винтороге. Іноді дійсно дивує життя в вашій клоаці. Як так можна жити? Ви ж як гієни, мертвячиною харчуєтесь, самі себе з'їдаєте. І ти вважаєш мабуть себе людиною, росіянином. Приходиш на роботу щоб зайти через впн щоб гадити, показувати своє свинособаче нутро. Я ніколи не буду кацапом, бо я не росіянин. Ти не розумієш який це сором бути росіянином в якому присутні всі найгірші вади людини. Більшість цих вад взагалі існує тільки на вашій території. Ви не люди і не тварини, я не знаю як вас класифікувати.
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12.06.2021 00:08 Відповісти
тухлятина кацарила, та звичайно, що не розумію, я ж не ти, я ж не кацап, з начинкой протухшою.
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12.06.2021 00:51 Відповісти
Чтобы ватники знали что их ждёт.
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11.06.2021 14:09 Відповісти
что-бы плевать на звук в того кто говорит что нам дал Майдан при очередной зашкварной новости из мордора.
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11.06.2021 14:25 Відповісти
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 2257
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11.06.2021 14:06 Відповісти
А вы думаете что если в Украине в како-то феодальной вотчине села или пгт или даже районного города жена сбежит от мужа с ребёнком из-за избиений, её не доставят обратно, если родственник мужа какой-то местный перец? Ещё как доставят, и снова будет получать в два раза больше. Я говорю про конкретные случаи о которых знаю. Ещё нужно долго цивилизоваться до 3000 евро среднестатистической месячной зарплаты.
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Нехрен от мужей сбегать! Жена должна повиноваться мужу своему. Так она на венчании соглашается. Попривыкали, кичить из себя пупов земли! Бабское дело маленькое.
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11.06.2021 14:26 Відповісти
Ты правильно пишешь! Но муж должен любить свою жену , а не лупасить ее ..."Муж да любит жену свою...." Библия.
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11.06.2021 15:51 Відповісти
Но при этом жену нельзя избивать скуки ради.
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11.06.2021 15:56 Відповісти
Никаких случаев ты не знаешь. Потому что ты кацапский троль и брехун.
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11.06.2021 15:24 Відповісти
помедленней пажалста я записіваю Я СЕРЕЗНО НАЗІВАЙ АДРЄСУ
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11.06.2021 16:47 Відповісти
Лучше дайте свой адрес, и предложите людям в таких случаях обратиться к вам за помощью. Значительно больше людей страдает чем мы знаем, потомоу что люди элементарно бояться кому-то рассказать. Потому-что их все поливают грязью. Называют сумашедшими. Расказыаают что они никто и ничто, и что с ними можно делать всё что хочешь. А в данном случае женщину пока спрятали родственники, поэтому адреса, слава богу, и я не знаю.
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12.06.2021 13:13 Відповісти
Полиция ворвалась в убежище для жертв домашнего насилия: чеченскую девушку, сбежавшую от побоев в Дагестан, передали силовикам из Чечни - Цензор.НЕТ 5361
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11.06.2021 14:07 Відповісти
Прям в яблочко лупит
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11.06.2021 14:08 Відповісти
Я там був тоді...
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Дерьмо, или ярмо?
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11.06.2021 15:58 Відповісти
Лесбиянка нашла куда бежать - из Чечни в Дагестан. Теперь вернут в семью, там убьют и скажут, что покончила жизнь самоубийством. Из Рашки надо было бежать, куда угодно, даже в той же Турции всем плевать, кто с кем спит.
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11.06.2021 14:10 Відповісти
яке нам діло до того, що робиться в РФ? в диких племен свої звичаї, нам це не цікаво.
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11.06.2021 14:11 Відповісти
Кавказ називати росією ..ну хіба що з дуже великою"натяжкою
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11.06.2021 19:09 Відповісти
Чеченская лесбиянка. Это уже интересно. По-моему Запад уже устал от отравленных небутербродов.
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Ну да. В Чечне ей теперь капец
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11.06.2021 14:12 Відповісти
Тяжка ця тема
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11.06.2021 14:15 Відповісти
Очень важно для Украины. Очень важно. А давайте постить вообще все новости из-за поребрика?
Помочь? Ок. Поработаю внештатным сотрудником Цензора сегодня. Тааак. Что там у нас?
*************
РИА Новости пишет - Экономный житель Сургута приехал в соседний город, чтобы украсть сыр.
****
ERR докладывает- В поселке Камбья в Тартумаа украли электронную сигарету.
**
Агентство ФАН Россия сообщает - Главы ЛНР и ДНР приехали в Крым обсудить новый мировой порядок.
***
Оставайтесь с нами )) Щас перекурю и продолжим.
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11.06.2021 14:17 Відповісти
Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні - Цензор.НЕТ 7463
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11.06.2021 14:31 Відповісти
рабов возвращают хозяевам
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Жена должна повиноваться мужу.
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11.06.2021 14:27 Відповісти
жена это не рабыня, она не является собственностью мужа, поэтому вправе уйти от него
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11.06.2021 14:34 Відповісти
Жена это не рабыня, но мужу должна во всем повиноваться. Муж любит жену, заботится о ней и уважает. От мужа дена не имеет право уйти кроме оговоренных случаев некоторых.
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11.06.2021 14:36 Відповісти
не должна
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11.06.2021 14:36 Відповісти
У вас устаревшие понятия и моральные нормы. В современном мире женщина и мужчина, а соттветственно и муж с женой имеют равные права. И жена не обязана "повиноваться", она имеет точно такое же право выбора и право на собственное мнение, как и муж.
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11.06.2021 15:02 Відповісти
если любит, то да, должна повиноваться...Но в горах любви к женщинам нет....
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11.06.2021 15:54 Відповісти
Чушь. На дворе 21й век, а не 11й.
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11.06.2021 14:35 Відповісти
это чечены, там до сих пор 11-й
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11.06.2021 15:26 Відповісти
Главное чтоб руцкие горцы путлера хвалили , а убивать своих женшин , пожалуйста , сколько хотите !
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Эти чечены в горах избытком у/ф лучшей отравились, слишком дикие.
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11.06.2021 14:31 Відповісти
зачем нам эта новость?
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Дикая страна рашкостания. Нах ток эта новость тут. Там такое каждый день. Сейчас в странах северной африки и ближнего востока больше свобод и прав чем в диких епенях рашкостана.
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Читаю новость и в голове наши подицейские... еще думаю, причем тут они... оказалось что это в каких-то рашистских ******. На куй нам эта новость?
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11.06.2021 14:47 Відповісти
За такую невесту можно племенной завод по разведению овец можно выторговать.
Отцу всего лишь надо найти жениха-лесбиянку.
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11.06.2021 15:36 Відповісти
Ну, где европейские санкции, отключение от мировой финсистемы, море возмущений, проклятие на руководство и т.д.? Ой, же не Белорусь, да , а Чечня...Ссыкотно....
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11.06.2021 15:56 Відповісти
против кадырова и его окружения санкции давно введены, по несколько раз даже, против его футбольного клуба и мма организации. но больше ничего сделать нельзя, а уж на возмущение, проклятия и т.д. всем вообще плевать. лукашенко кстати тоже на все плевать, диктаторам вообще плевать на свою репутацию, у них цель сохранение личной власти и ничего более
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11.06.2021 16:23 Відповісти
У дикарей свои законы )))))
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11.06.2021 15:57 Відповісти
Тут багато пишуть, ФАКТИ так поможем
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11.06.2021 16:49 Відповісти
я про таке в Украіні
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11.06.2021 16:50 Відповісти
Сумно. Що буде робитись в Україні, коли паРаша нас захопить?
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11.06.2021 21:18 Відповісти
 
 