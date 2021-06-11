Поліція увірвалася до притулку для жертв домашнього насильства: чеченську дівчину, яка втекла від побоїв у Дагестан, передали силовикам із Чечні

У Махачкалі поліцейські прийшли до кризової квартири, де перебувала чеченка, яка втекла з дому через побої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Медиазоне" повідомила правозахисниця Світлана Анохіна.

Один з тих, хто прийшов представився дільничним, другий був без форми. За словами Анохіної, вони не збиралися йти. Правозахисниця, порадившись з адвокатом, вирішила, що краще їх впустити. Сама Анохіна перебуває не в квартирі.

Поліцейський сказав, що дівчину оголосили в розшук, і почав брати у неї пояснення. Анохіна зазначила, що постраждала після втечі відправила в поліцію відео, в якому просила не видавати її родичам.

"За моєю інформацією, навколо будинку стоять машини чеченських і дагестанських поліцейських. Їй загрожує найжорстокіша розправа, її можуть вбити. Вона втекла від побитя", - сказала Анохіна. Дівчина пішла з дому три дні тому.

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Через кілька годин поліцейські повторно прийшли в квартиру, повідомила учасниця проєкту "Марем" Катерина Нерознікова.

"У квартирі були Світлана Анохіна, дві волонтерки "Марем" і щонайменше троє жінок, які переховуються від домашнього насильства. Попросили пустити одного поліцейського, який раніше вже заходив. Замість цього увірвалася юрба поліцейських. Світлану Анохіну тягли вниз сходами. Їй стало зле. Волонтерок насильно випхали з квартири. Коли я востаннє зв’язувалася, одна сказала, що їй здається, що її побили, вона в шоковому стані. Каже, що болить все тіло. Останнє, що я знаю, що їх відвезли в автозаку. Згідно з локацією, в Ленінське РУВС ", - розповіла Нерознікова.

Трьох постраждалих від насильства, які були в квартирі, відвезли в іншій машині. Де вони зараз, невідомо.

У Російській ЛГБТ-мережі "Медиазоне" повідомили, що в розшук оголосили дівчину на ім’я Халімат Тарамова. Вона пішла з дому через насильство, пов'язане з її сексуальною орієнтацією, додали в організації.

Як розповів виданню "Эхо Москвы" координатор руху "Спостерігачі Дагестану" Руслан Ахалчі, чеченську дівчину, що втекла від домашнього насильства, затримали в Дагестані і передали чеченським силовикам.

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