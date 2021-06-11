Гранична чисельність держслужбовців центральних органів влади має зменшитися на 10%, - Шмигаль
Уряд здійснює важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та їхніх територіальних підрозділів має зменшитися приблизно на 10%.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він також повідомив, що паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. На думку глави уряду, це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби.
"Ключові кроки у реалізації проєкту обговорили під час наради з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою та НАДС. Саме ці 4 відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", - зазначив Шмигаль.
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когда же настоящее?!
я уже молчу о прошлом
як то кажуть - дурень думкою багатіє
недавно М Саакашвили просветил шо до 1,5 млн быдлоылиты развелось
какие 10% дармоедов ? гнилоедов, глистов кончающих Неньку
це було зрозуміло зразу
Скільки держслужбовців припадає на душу населення в країнах світу
У Кабміні планують скорочення державних службовців на 8%, зокрема чиновників Держаудиту та Держстату. Загалом звільнити мають 18 тис. 449 чиновників здебільшого в районних державних адміністраціях. «Слово і Діло» пропонує подивитись, скільки держслужбовців працює в країнах світу та як кількість чиновників розподіляється на душу населення в різних державах.
Найбільше чиновників у Китаї - 7 млн держслужбовців на 1 млрд 433 млн 783 тис. 686 осіб. Один бюджетник припадає на 205 китайців.
У Російській Федерації 2,4 млн чиновників обслуговують 145 млн 872 тис. 256 росіян. Виходить по одному на кожних 60 громадян.
Більше навантаження в американських держслужбовців, де загалом 2,1 млн чиновників працює на майже 330 млн громадян Сполучених Штатів. У середньому один бюджетник на майже 157 американців.
У Німеччині пропорція ще більша - майже 508 тис. держслужбовців встигають обслуговувати понад 83 млн німців. На кожного чиновника припадає 165 громадян Німеччини.
Велика Британія оплачує роботу 431 тис. держслужбовців, які обслуговують понад 67 млн жителів Сполученого Королівства. На одного чиновника припадає майже 157 людей.
Схожа ситуація в сусідній з Британією Франції - 486 тис. держслужбовців на понад 65 млн французів. По одному бюрократу на 134 мешканця Франції.
В Україні понад 244 тис. працівників бюджетної сфери. Якщо відштовхуватись не від останнього пробного перепису Кабміну, а від попередніх даних Держстату, то в Україні населення становить 41 млн 868 тис 299 осіб. Тоді в нас на одного чиновника припадає 171 українець.
Більше тільки в Білорусі, де один держслужбовець має встигати працювати із майже 256 білорусами та Казахстані - один чиновник на 188 громадян цієї країни.
У Литві та Естонії державні онлайн-сервіси почали розвиватися набагато раніше, ніж в інших країнах. Ці країни одні з перших у світі відмовилися від паперового документообігу, а в Естонії навіть запровадили електронне голосування.
Зараз у Литві працює лише 60 тис. держслужбовців на 2,7 млн населення (один чиновник на 46 литовців), а в Естонії за бюджетні кошти працює трохи більше 25 тис. людей на 1,3 млн населення (один держслужбовець на 52 естонці).
Нагадаємо, раніше «Слово і Діло» підрахувало, скільки депутатів у парламентах різних країн світу та яку кількість людей представляє один парламентар.
Також ми подивились, скільки жінок-депутатів у різних парламентах.
https://www.slovoidilo.ua/2020/02/13/infografika/suspilstvo/skilky-derzhsluzhbovcziv-prypadaye-dushu-naselennya-********-svitu
граються на курсі (крові)