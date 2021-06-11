УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10547 відвідувачів онлайн
Новини
1 300 25

Гранична чисельність держслужбовців центральних органів влади має зменшитися на 10%, - Шмигаль

Гранична чисельність держслужбовців центральних органів влади має зменшитися на 10%, - Шмигаль

Уряд здійснює важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та їхніх територіальних підрозділів має зменшитися приблизно на 10%.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. На думку глави уряду, це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через скорочення районів буде звільнено 21 тис. співробітників, - Чернишов

"Ключові кроки у реалізації проєкту обговорили під час наради з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою та НАДС. Саме ці 4 відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", - зазначив Шмигаль.

Автор: 

скорочення (210) реформи (3206) держслужбовці (336) Шмигаль Денис (4566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Он наверное хотел сказать-нужно оставить 10% этих дармоедов.
показати весь коментар
11.06.2021 14:09
+4
Я б на 90% убрал бы их всех
показати весь коментар
11.06.2021 14:09
+2
Украина 45% ввп забирает в бюджет, где его разворовуют чиновники. С таким госапаратом нужно уменьшать этот процент до минимально возможного, увольнять максимально допустимое колличество чиновников, сокращать бесполезные статьи расходов. А на полученные с этого всего деньги радикально уменьшать налоги.
показати весь коментар
11.06.2021 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б на 90% убрал бы их всех
показати весь коментар
11.06.2021 14:09 Відповісти
Он наверное хотел сказать-нужно оставить 10% этих дармоедов.
показати весь коментар
11.06.2021 14:09 Відповісти
***, нічого нехай не рухають, бо їх завтра, після скорочення, стане вдвоє більше, а толку від них вчетверо меньше!
показати весь коментар
11.06.2021 14:49 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2021 15:39 Відповісти
Кожна влада зменшує кількість дармоїдів, а іх кількість тільки зростає.
показати весь коментар
11.06.2021 14:12 Відповісти
Бубочку тоже на 10%?
показати весь коментар
11.06.2021 14:14 Відповісти
А что такое предельная численность? Это - численность, которая могла бы быть, если бы кабинеты чиновников были утрамбованы зелёными слугами до самого потолка?
показати весь коментар
11.06.2021 14:15 Відповісти
Вот именно.Вы схватили суть.'Предельная' это штатное расписание.Тут даже живьём не надо иметь персонал.Трамбовать не придется.Экономию фонда зарплаты делим по-честному.Как говорят "во время циркового номера не пострадало ни одно животное".
показати весь коментар
11.06.2021 14:25 Відповісти
Атрубаєш адну галаву- виростають ТРИ!!
показати весь коментар
11.06.2021 14:16 Відповісти
должна. но пока еще не вся криворожско-наркоманская профессура трудоустроена
показати весь коментар
11.06.2021 14:16 Відповісти
снова будущее время
когда же настоящее?!
я уже молчу о прошлом

як то кажуть - дурень думкою багатіє
показати весь коментар
11.06.2021 14:17 Відповісти
Украина 45% ввп забирает в бюджет, где его разворовуют чиновники. С таким госапаратом нужно уменьшать этот процент до минимально возможного, увольнять максимально допустимое колличество чиновников, сокращать бесполезные статьи расходов. А на полученные с этого всего деньги радикально уменьшать налоги.
показати весь коментар
11.06.2021 14:17 Відповісти
при совке было 50-60тыс чинуш в 2000е 400-500тыс

недавно М Саакашвили просветил шо до 1,5 млн быдлоылиты развелось

какие 10% дармоедов ? гнилоедов, глистов кончающих Неньку
показати весь коментар
11.06.2021 14:28 Відповісти
розумова маса держслужбовців і так суттєво зменшилась з вашим приходом
показати весь коментар
11.06.2021 14:18 Відповісти
трускавець не для них
це було зрозуміло зразу
показати весь коментар
11.06.2021 14:23 Відповісти
наша пісня гарна й нова починаєм її знову
показати весь коментар
11.06.2021 14:21 Відповісти
То це ті обіцянки про нові робочі місця на смітниках? Чи нова сила, щоб чадити міфічний зелін ліс?
показати весь коментар
11.06.2021 14:21 Відповісти
По сравнению с 2016-м расходы государства на зарплаты чиновников повысились в 2,3 раза.
Скільки держслужбовців припадає на душу населення в країнах світу
У Кабміні планують скорочення державних службовців на 8%, зокрема чиновників Держаудиту та Держстату. Загалом звільнити мають 18 тис. 449 чиновників здебільшого в районних державних адміністраціях. «Слово і Діло» пропонує подивитись, скільки держслужбовців працює в країнах світу та як кількість чиновників розподіляється на душу населення в різних державах.

Найбільше чиновників у Китаї - 7 млн держслужбовців на 1 млрд 433 млн 783 тис. 686 осіб. Один бюджетник припадає на 205 китайців.

У Російській Федерації 2,4 млн чиновників обслуговують 145 млн 872 тис. 256 росіян. Виходить по одному на кожних 60 громадян.

Більше навантаження в американських держслужбовців, де загалом 2,1 млн чиновників працює на майже 330 млн громадян Сполучених Штатів. У середньому один бюджетник на майже 157 американців.

У Німеччині пропорція ще більша - майже 508 тис. держслужбовців встигають обслуговувати понад 83 млн німців. На кожного чиновника припадає 165 громадян Німеччини.

Велика Британія оплачує роботу 431 тис. держслужбовців, які обслуговують понад 67 млн жителів Сполученого Королівства. На одного чиновника припадає майже 157 людей.

Схожа ситуація в сусідній з Британією Франції - 486 тис. держслужбовців на понад 65 млн французів. По одному бюрократу на 134 мешканця Франції.

В Україні понад 244 тис. працівників бюджетної сфери. Якщо відштовхуватись не від останнього пробного перепису Кабміну, а від попередніх даних Держстату, то в Україні населення становить 41 млн 868 тис 299 осіб. Тоді в нас на одного чиновника припадає 171 українець.

Більше тільки в Білорусі, де один держслужбовець має встигати працювати із майже 256 білорусами та Казахстані - один чиновник на 188 громадян цієї країни.

У Литві та Естонії державні онлайн-сервіси почали розвиватися набагато раніше, ніж в інших країнах. Ці країни одні з перших у світі відмовилися від паперового документообігу, а в Естонії навіть запровадили електронне голосування.

Зараз у Литві працює лише 60 тис. держслужбовців на 2,7 млн населення (один чиновник на 46 литовців), а в Естонії за бюджетні кошти працює трохи більше 25 тис. людей на 1,3 млн населення (один держслужбовець на 52 естонці).

Нагадаємо, раніше «Слово і Діло» підрахувало, скільки депутатів у парламентах різних країн світу та яку кількість людей представляє один парламентар.

Також ми подивились, скільки жінок-депутатів у різних парламентах.
https://www.slovoidilo.ua/2020/02/13/infografika/suspilstvo/skilky-derzhsluzhbovcziv-prypadaye-dushu-naselennya-********-svitu
показати весь коментар
11.06.2021 14:27 Відповісти
мене ніяк не лишає відчуття, шо вони якісь біржові брокери
граються на курсі (крові)
показати весь коментар
11.06.2021 14:28 Відповісти
Опа, це завжди було сигналом до підвищення зп!
показати весь коментар
11.06.2021 14:28 Відповісти
Доведите численность хотя бы до забюрократизированного совка!
показати весь коментар
11.06.2021 15:02 Відповісти
Судя по тому,как с каждым годом растут бюджетные аппетиты охфиса зелупы, то первым шагом на пути к реформе госуправления, должна быть упразднена должность презедента.
показати весь коментар
11.06.2021 15:08 Відповісти
Уже слышали это, лгунишка ты наш зелененький
показати весь коментар
11.06.2021 15:26 Відповісти
Да там 99 процентов бесполезных бездельников,особенно всякие проверяльщики-взяточники типа инспекторов держпраци.
показати весь коментар
11.06.2021 16:02 Відповісти
 
 