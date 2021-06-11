Гранична чисельність держслужбовців центральних органів влади має зменшитися на 10%, - Шмигаль

Уряд здійснює важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та їхніх територіальних підрозділів має зменшитися приблизно на 10%.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. На думку глави уряду, це унеможливить виплати надбавок посадовим особам за суб'єктивним принципом і підвищить престиж держслужби.

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"Ключові кроки у реалізації проєкту обговорили під час наради з Секретаріатом КМУ, Мінфіном, Мінцифрою та НАДС. Саме ці 4 відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель. А згодом, система оплати праці має запрацювати й у інших державних установах", - зазначив Шмигаль.