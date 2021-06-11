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Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ

Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ

Мешканка Київської області в інтернеті закликала до введення російських військ на територію України, а також пропагувала діяльність російських терористів так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що агітаторка, мешканка Київщини, адмініструвала в одній із популярних соціальних мереж антиукраїнські ресурси, на яких виправдовувала і "легітимізувала" анексію Криму та російську агресію на сході України.

Зловмисниця також розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до президента РФ ввести на територію України війська і приєднати південний схід України до Росії. Потім, використовуючи інтернет-спільноти, агітаторка організовувала просування та збір підписів за фейкові петиції.

Крім того, жінка систематично поширювала публікації з пропагандистських російських інформаційних ресурсів та спільнот соціальних мереж. Матеріали дискредитували підрозділи Збройних Сил України у районі ООС і пропагували діяльність бойовиків терористів "ДНР".

Задокументовано, що антиукраїнськими настроями агітаторка "надихались" під час відвідування так званих "байкерських зльотів". Вони були організовані байкерським клубом "Нічні вовки" та його керівником, "другом Путіна", Залдостановим.

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За інформацією української спецслужби, найближчим часом зловмисниця планувала проведення активної провокаційної кампанії у мережі Інтернет напередодні спільних військових навчань України і НАТО.

Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантки справи в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності.

Наразі слідчими СБУ фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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Автор: 

Київська область (4011) СБУ (12793) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+29
ЗА РОГА И НА РОДИНУ В ПАРАШУ.
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11.06.2021 14:20
+21
Нет , наказание эта тварь должна понести здесь , в Украине !
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11.06.2021 14:25
+20
И жрала же **** украинский хлебушек, тварь 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.06.2021 14:30
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ЗА РОГА И НА РОДИНУ В ПАРАШУ.
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Нет , наказание эта тварь должна понести здесь , в Украине !
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11.06.2021 14:25 Відповісти
А потім в парашу.
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11.06.2021 14:35 Відповісти
Да в рашу ее, это лучшее наказание.
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11.06.2021 14:35 Відповісти
В лугандон...но с правильным вбросом "украинский агент"...
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11.06.2021 16:27 Відповісти
ч. 2 ст. 109
обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-109.htm
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11.06.2021 16:40 Відповісти
В буцыгарню , с конфискацией ! Не будьте такими добренькими , другие страны за участие в военных действиях в Украине ,своих граждан сажают на 20 лет , а эта жаба-гадюка и больше заслужила
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11.06.2021 15:48 Відповісти
от 5 до 10 статья... кормить теперь эту мразь налогоплательщикам
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11.06.2021 17:26 Відповісти
Через 10-15 лет после отсидки!
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11.06.2021 14:25 Відповісти
расстрелять в течении часа!
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11.06.2021 14:33 Відповісти
Фигушки! Она должна пройти через следствие, суд, получить конкретный срок, а потом ее можно выставить по обмену на наших пацанов.
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11.06.2021 18:14 Відповісти
Что так сразу?!Сначала нужно узнать сколько она заработала на раша агитации(плюс расходы СБУ на её задержание) и конфисковать у неё за ЭТО- её имущество!!! А потом,снабдив её прокладками и носовым платком(мы же не звери )-отправить её на РФ!
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11.06.2021 18:32 Відповісти
Люди устали и хотят сильного президента😄
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Кого? Неужто ***** сопливого?
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11.06.2021 14:27 Відповісти
Статью прочитал или как всегда?
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11.06.2021 14:43 Відповісти
кого оккупанта и террориста? Это не сила, а использование своей власти, подчинив себе всех рабов запугиванием и реальными расправами.
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11.06.2021 14:42 Відповісти
На Пукина намекаешь, ольгинский петух ?
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11.06.2021 14:55 Відповісти
В тюрягу!
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11.06.2021 14:20 Відповісти
вот же мразь
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11.06.2021 14:23 Відповісти
Повесить суку без суда и следствия !!
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11.06.2021 14:24 Відповісти
"администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы"

Вопрос.


Какова судьба популярных антиукраинских ресурсов?
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11.06.2021 14:25 Відповісти
В Кривбассе,есть такой себе сайтец..."1-ый Криворожский",вполне себе официальный позиционируемый городской сайт!Так вот там непаханное поле этих ублюдков мокшанских....и СБУ,ноль эмоций!
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11.06.2021 17:35 Відповісти
ленка зеленская тоже призывала информировать русню о передвижениях вооруженных сил украины - и че?
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11.06.2021 14:26 Відповісти
а я хочу жить в Швейцарии, почему нас Швейцария к себе присоединить не хочет ?! ))
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11.06.2021 14:26 Відповісти
Да кому нужна твоя рязанщина
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11.06.2021 14:27 Відповісти
Странно. Обычно за такое создают свободные экономические зоны, дают преференции для поступления в вузы и две пенсии
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11.06.2021 14:28 Відповісти
И жрала же **** украинский хлебушек, тварь 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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11.06.2021 14:30 Відповісти
ця кучерява ,або травмована золдастановскою групо..хою або генетично зірка в лобі на всю голову ))) дати прикуренного піддупника до рашиського стойла ...
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11.06.2021 14:33 Відповісти
это зэ-изберательница
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11.06.2021 14:34 Відповісти
Этой колорадской тётке бояться нечего. Никто её наказывать не будет.... Неля Штепа тоже призывала кремль к захвату Украины, и теперь она на свободе, стала депутаткой.... Это - сигнал всем предателям - не бояться гадить Украине...
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11.06.2021 14:34 Відповісти
А наприклад допа з гепою та бібіпко нє? Маса фактів та свідчень.
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11.06.2021 14:44 Відповісти
https://youtu.be/a4_2gYIC-Lc просто нашлюхалась
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Лишить гражданства и отправить жить в ОРДЛО!
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11.06.2021 15:00 Відповісти
Вывезти на границу лугандонии и дать пинка.
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11.06.2021 15:07 Відповісти
галоперидол в дупу и копняками в ордло
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11.06.2021 15:14 Відповісти
И как правило "призывальщики" живут в дерьме. Она пол покрасить не хочет, не говоря уже о новом, но призывать призывает. Алконавт вонючий. Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ - Цензор.НЕТ 1451
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11.06.2021 15:19 Відповісти
Курить в доме это уже извращение.
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11.06.2021 17:35 Відповісти
Пора серьезно депутатам задуматься о законе, который лишает права голосовать вот таких мразей.
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11.06.2021 15:21 Відповісти
А мерилом должен быть либо экзамен на право голосовать и быть гражданином, либо платное участие в голосовании. Оба варианта хороши - отсеит тех, кому реально нужно решать судьбу родины. А все совки и сепары удавятся сдавать экзамен или платить те же 100грн.
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11.06.2021 15:36 Відповісти
им по 200 рыгомрази и мертвечуки раздадут для этого
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12.06.2021 13:36 Відповісти
В камеру скатину посадили??? она социально очень опасная...
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11.06.2021 15:23 Відповісти
Было бы правильно за такое конфискация имущества и права на жительство в стране.
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11.06.2021 15:37 Відповісти
На кол, ссуку! Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ - Цензор.НЕТ 9493
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11.06.2021 15:44 Відповісти
Або "ввести" держак лопати.
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11.06.2021 16:05 Відповісти
ищите кацапа...
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11.06.2021 15:47 Відповісти
Набить на лбу "Лезбиянка" и отправить в Чечню.
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11.06.2021 15:49 Відповісти
это зеле надо сделать
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11.06.2021 15:51 Відповісти
фтопку падлюку
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11.06.2021 15:53 Відповісти
Візьміть їй квиток назавжди на расєю. Паспорт на кордоні порвати.
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11.06.2021 15:59 Відповісти
На плот и в оккупированный Крым - оккупендские погранцы подумают укро-дрг трахнут по бабе рокеттой и утопят
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11.06.2021 16:03 Відповісти
Досі нема закону що до позбавлення ворогів України українського громадянства .
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11.06.2021 16:07 Відповісти
Жартуєте? Хто ж тоді буде головувати за ведмедчуків, мурляєвих, колєснікових та іншу гидоту?
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11.06.2021 16:56 Відповісти
у меня бабка соседка делает тоже самое, только не интернете. Каждый день восхваляет путина. На звонок в СБУ с меня поржали....
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11.06.2021 16:25 Відповісти
в СБУ обычно ржут с набутылочников
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12.06.2021 13:36 Відповісти
от за роги на подвал і обмін на нашого
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11.06.2021 16:42 Відповісти
Расстрелять курву...
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11.06.2021 16:51 Відповісти
На розмінування. Методом жюкова.
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11.06.2021 16:54 Відповісти
А скільки років цій гадюці ?
І таке є громадянкою України ?
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12.06.2021 05:10 Відповісти
Прокурорша чи суддя?
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14.06.2021 13:39 Відповісти
 
 