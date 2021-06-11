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Новини
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На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

Невідомо, коли Україна стане членом НАТО, але це станеться свого часу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на Молодіжному форумі з безпеки.

Він зазначив, що країни НАТО поділяють прагнення України до демократичних цінностей і процвітання.

"Як неодноразово повторював генеральний секретар НАТО, незалежна, суверенна і стабільна Україна є ключем для євроатлантичної безпеки, і всі країни-члени НАТО хочуть, щоб Україна була успішною. І як Україна готується до святкування 30-річчя Незалежності, ми також дивимося на 30 років партнерства між НАТО і Україною. За ці три десятиліття наші відносини розвинулися в одні з найбільш тісних і активних партнерств у НАТО. Торік країни Альянсу надали Україні статус партнера з розширеними можливостями. І це є визнанням вагомого внеску України в євроатлантичну безпеку", - зазначив він, додавши, що НАТО підтримує територіальну цілісність України, а значить не визнає анексії Криму, а також засуджує агресію на сході України.

"В результаті російських агресивних дій НАТО практично зупинило всю співпрацю з Росією, залишивши відкритими політичні канали комунікації. НАТО також значною мірою посилює свої заходи зі стримування і оборони на сході і південному сході Альянсу, а також - свою присутність в Чорному морі", - сказав Вінніков.

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Він нагадав про значну практичну підтримку України з боку НАТО і підтримки широкомасштабних реформ.

Вінніков нагадав, що на Бухарестському саміті було визначено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, це було підтверджено на ряді самітів, і це буде підтверджено на наступному саміті, який відбудеться в понеділок.

"Політика відкритих дверей залишається, і вона приносить результати. Як ви знаєте, в минулих роках ще два члени приєдналися до Альянсу - Чорногорія і Північна Македонія", - сказав він, нагадавши, що рішення про вступ певної країни в НАТО приймається виключно консенсусом всіх країн учасниць без впливу третіх сторін.

"Ніхто не може сказати, коли Україна вступить в НАТО, але ми впевнені, що Україна і ви, як майбутнє, докладете всіх зусиль для активізації реформ і трансформації країни", - підсумував він, звертаючись до учасників форуму.

Також він наголосив на важливості Річної національної програми в рамках Комісії "Україна-НАТО".

Автор: 

НАТО (6431) росія (65035) членство в НАТО (1718) Вінніков Олександр (27)


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Топ коментарі
+8
Конец света тоже когда то произойдет и солнце когда то погаснет.
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11.06.2021 14:21
+7
Радует,что зекретину Запад не даст второй срок захватить -а после бегства зесрани все будет с Украиной ок)
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11.06.2021 14:33
+5
Это понятно,что станет)вот только зекретин этого подарочка не получит...
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11.06.2021 14:22
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вот когда станет
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11.06.2021 14:21 Відповісти
Конец света тоже когда то произойдет и солнце когда то погаснет.
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11.06.2021 14:21 Відповісти
Это понятно,что станет)вот только зекретин этого подарочка не получит...
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11.06.2021 14:22 Відповісти
А тебя это радует.
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11.06.2021 14:30 Відповісти
Радует,что зекретину Запад не даст второй срок захватить -а после бегства зесрани все будет с Украиной ок)
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11.06.2021 14:33 Відповісти
то ты про Независимость?
Выбирать будет снова народ Украины, к огромному твоему сожалению.
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11.06.2021 14:37 Відповісти
Зрадофил?
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11.06.2021 14:50 Відповісти
Реалист.
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11.06.2021 14:55 Відповісти
Ну про купить ЯО Вы точно реалист, реалистичный.
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11.06.2021 14:59 Відповісти
А у тебя ,зесрань ,выбора не будет -твоя зеля,стариниями того же ,"обожающего" его,Байдена ,будет в такой глухой дупе,что ...))))
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11.06.2021 16:39 Відповісти
Будет кто-то другой.
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11.06.2021 16:54 Відповісти
Конечно,но совсем не тот ,кто тебя устроит)
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11.06.2021 23:07 Відповісти
Украину обезоружили и обманули и не дали защиты НАТО взамен на 3 ядерный потенциал мира. Если Украину не берут в НАТО, Украина обязана восстановить ядерное оружие для своей защиты!
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11.06.2021 14:25 Відповісти
Что значит "восстановить"?
Его можно либо создать, либо купить.
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11.06.2021 14:29 Відповісти
Розробка це дуже важке діло. У нас вже все розроблене, є кадри й виробничі потужності.
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11.06.2021 14:40 Відповісти
Де?
Де ті кадри, де ті потужності?
Я працював у цій галузі.
В Україні нічого від неї не залишилося.
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11.06.2021 14:42 Відповісти
Ви стверджуєте що всі вже вмерли, креслення знищене, південьмаш і хімічний зрівняний з землею?
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11.06.2021 14:51 Відповісти
Серьёзное атомное оружие на коленке в сарае не сделаешь.
Это не взрывпакет.
Не мелите чушь.
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11.06.2021 14:55 Відповісти
Про колінку я не казав, і не казав що це легко. Але раніше в нас це виготовляли і заводи ще не повністю знищені, хоча влада прикладає для цього руку.
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11.06.2021 15:00 Відповісти
Ни НАТО ни раша не позволят иметь Украине ядерное оружие
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11.06.2021 15:12 Відповісти
Це так. Тільки в них можна не питати. Раша все більше ьуде анексовувати наші території, не зараз так через 10 років. Вони траву будуть жерти але нас знищать, просто сволочна нація. Треба для початку себе поважати, а поиім і інші будуть, а не слухати що дозволить нато в членах якої явні ватники такі як Румунія і тд.
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11.06.2021 15:25 Відповісти
Які розробки?
Шо ви мелете?
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11.06.2021 14:44 Відповісти
если создашь ядерное оружие -
то не применишь его, чтоб защититься, а на содержание будешь нести расходы бюджета,
а если применишь - тебя сотрут с лица земли имеющие оное в большем кол-ве ...

вопрос: а оно нам нада?
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Я теж так думав починаючи з 90х до недавно. Але як покзує практика в цьому продажному світі поважають лише силу. Навіть КНДР більше поважають ніж нас. А кацапи взагалі поки не знищать нас не заспокояться.
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11.06.2021 14:56 Відповісти
Купить? А кто его продаст? Нужно создавать. Но кто это будет делать? Украиной правят барыги которые за лишний доллар удавятся. Они ради своей выгоды и саму Украину готовы продать.
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11.06.2021 15:42 Відповісти
для чего тебе ядерное оружие?шоб мудрый нарид опять какого нить клоуна,певца или парикмахера-ногтеведа выбрал,и тот начал ядреной дубинкой размахивать?
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11.06.2021 14:40 Відповісти
Будапештский меморандум в помощь. Про купить ЯО вообще перл, зачет.
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11.06.2021 14:52 Відповісти
кагдата, хер знаит када, скарее всиво абизатильна...
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11.06.2021 14:27 Відповісти
"В своё время".
Не раньше окончания войны.
параша сделает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше.
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11.06.2021 14:28 Відповісти
В своё время это когда от Украины останется три района?
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11.06.2021 14:32 Відповісти
что Украина в свое время...?
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11.06.2021 14:32 Відповісти
когда наступит своё время?
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11.06.2021 14:32 Відповісти
да когда то я в свое время может быть выиграю джек пот в лотерею...
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11.06.2021 14:42 Відповісти
Тогда , когда создадут "Институт Гражданства" и через него проведут процедуру получения Гражданства по международным стандартам и правилам ! Вот только тогда у нас появяться настоящие Граждане Украины и только они будут иметь Избирательное Право !Тогда только и смениться система управления Государством и олигархи перестанут сидеть на государственном бюджете и начнется настоящая реформа вооруженных сил Украины и всех остальных ветвей власти . Вот тогда... и Знания Законов Державотворення будут знать и использовать их при выборе власти , а не из телевизора и бигморд черпать фальшивую информацию!
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11.06.2021 21:33 Відповісти
Зелю треба гнати...
Бо воно тільки тринькає наше бабло та час забирає.
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11.06.2021 14:36 Відповісти
"наше бабло"
Иногда ты, всё-таки, палишься.
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11.06.2021 14:38 Відповісти
Наше. Бо я плачу податки в бюджет України.
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11.06.2021 14:43 Відповісти
Та я ж про "бабло" твоё.
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11.06.2021 14:45 Відповісти
"в свій час" - це слід розуміти, коли хоча би половина 73/43%зебілів переконаються в своїй помилці, покаються і проголосують за проукраїнські національно-патріотичні політичні сили
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11.06.2021 14:36 Відповісти
Уверен на 100%, если во втором туре будет Порошенко и кобыла, выберут кобылу.
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11.06.2021 14:40 Відповісти
А в тієї кобили розуму таки більше ніж в тебе.
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11.06.2021 14:45 Відповісти
Потому я и не иду в кандидаты.
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11.06.2021 14:46 Відповісти
раз в десять лет население сильно ошибается на выборах. Поэтому так и продвигается медленно.
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11.06.2021 14:52 Відповісти
Снова МАРКОВКА!
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11.06.2021 14:37 Відповісти
не,кацапне только ягель
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11.06.2021 16:57 Відповісти
Вам видніше з літери "Ы"..😁
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11.06.2021 17:05 Відповісти
ты тоже можешь,надо только обойти скрепу и отказаться от прокси,не брезгуя флагом страны пребывания
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11.06.2021 17:08 Відповісти
З Вашими збоченнями шоКАЛадними, та стукачеством, завжди в"саунi"..
Здогадався з ким зв'язався?😁
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11.06.2021 17:15 Відповісти
я не запам'ятовую погоняли... .
а тобі більш до ладу КАЛ-о-мойша?
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11.06.2021 17:17 Відповісти
Деменція..НЄ??
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
ОтветитьМне нравится 1
😁
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11.06.2021 17:28 Відповісти
о,да ты и скрины собираешь?да еще наверное айпишнеги вычисляешь?

не,я вас не коллекционирую.мне без надобности.
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11.06.2021 17:36 Відповісти
Я - своего рода антрополог, отстранённо и критически наблюдающий за поведением и мышлением всевозможных антропов. Это позволяет мне замечать и связывать явления и идеи, которые люди, эмоционально вовлечённые в момент, не в состоянии заметить и осознать. Не в обиду будь сказано. Чем глупее и невежественнее человек, тем более обидчив он оказывается, как правило. Так что - на обиженных воду возят. Расслабтесь. Это не про вас лично. Это про кого-то другого.
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11.06.2021 18:17 Відповісти
если бы не было НАТО,хоть и без Украины в составе-хуйло давно бы уже свой бункер в Киев перенес.
так шо не надо кусать руку дающую
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11.06.2021 14:41 Відповісти
З такою політикою скоро вашої нати не буде. Дуже ви стали продажними.
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11.06.2021 14:42 Відповісти
Главное,что бы Машка ЗаХерова из русского притона "МИД"не узнала где саммит НАТО проходит, а то,придет бухая,разгонит шабаш вечно озабоченных !
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11.06.2021 14:52 Відповісти
Вот именно в свое время Украина станет членом НАТО, а пока вы не в приоритете интересов НАТО. Для НАТО главное обеспокойство это Китай
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11.06.2021 14:54 Відповісти
Шось я так підозрюю, що вони чекають, коли зі "сцени" піде (або приберуть) клоун та його компанія. Як тільки "95 квартал" закінчиться, так нас невдовзі й приймуть до НАТО.
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11.06.2021 15:08 Відповісти
Подождите нам уже давали гарантии безопасности и территориальной целостности по Будапештскому меморандуму после вывода ядерного оружия, что опять? и когла Украина после первого евромайдана хотела быть в НАТО,нам сказали в 2008 г., что когда то будем в НАТО, с тех пор и украинцев стало меньше и территории тоже, а теперь после ввода так званого рынка Земли в олни руки, как и все что они делают - Зелеными садистами, Поршенко и Вакарчуком , еще меньше станет всю Землю раскупит сепарская "элита",почему сепарская, потому что , что бы они не делали получается против страны и народ останется без защиты,уде окончательно, вытрявят пистицыдами - заувалированной химической камерой и будут продавать ему ГМО ,ну тогда точно Украина когда то будет в НАТО,но что о берут большие сомнения, потому, что по таим воровским законам они не живут, когда себе все , а народу выживание.
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11.06.2021 16:34 Відповісти
"это произойдет в свое время"---(перевод с дипломатического) : когда погоните зеленого осла со всей его шоблой и выберете украинского Президента, не раньше...
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12.06.2021 00:59 Відповісти
"Свій час" настане ... у свій час.
А, якщо своїми словами, то нас публічно дипломатично послали на.уй.
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13.06.2021 15:33 Відповісти
 
 