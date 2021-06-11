На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков

Невідомо, коли Україна стане членом НАТО, але це станеться свого часу.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на Молодіжному форумі з безпеки.

Він зазначив, що країни НАТО поділяють прагнення України до демократичних цінностей і процвітання.

"Як неодноразово повторював генеральний секретар НАТО, незалежна, суверенна і стабільна Україна є ключем для євроатлантичної безпеки, і всі країни-члени НАТО хочуть, щоб Україна була успішною. І як Україна готується до святкування 30-річчя Незалежності, ми також дивимося на 30 років партнерства між НАТО і Україною. За ці три десятиліття наші відносини розвинулися в одні з найбільш тісних і активних партнерств у НАТО. Торік країни Альянсу надали Україні статус партнера з розширеними можливостями. І це є визнанням вагомого внеску України в євроатлантичну безпеку", - зазначив він, додавши, що НАТО підтримує територіальну цілісність України, а значить не визнає анексії Криму, а також засуджує агресію на сході України.

"В результаті російських агресивних дій НАТО практично зупинило всю співпрацю з Росією, залишивши відкритими політичні канали комунікації. НАТО також значною мірою посилює свої заходи зі стримування і оборони на сході і південному сході Альянсу, а також - свою присутність в Чорному морі", - сказав Вінніков.

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Він нагадав про значну практичну підтримку України з боку НАТО і підтримки широкомасштабних реформ.

Вінніков нагадав, що на Бухарестському саміті було визначено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, це було підтверджено на ряді самітів, і це буде підтверджено на наступному саміті, який відбудеться в понеділок.

"Політика відкритих дверей залишається, і вона приносить результати. Як ви знаєте, в минулих роках ще два члени приєдналися до Альянсу - Чорногорія і Північна Македонія", - сказав він, нагадавши, що рішення про вступ певної країни в НАТО приймається виключно консенсусом всіх країн учасниць без впливу третіх сторін.

"Ніхто не може сказати, коли Україна вступить в НАТО, але ми впевнені, що Україна і ви, як майбутнє, докладете всіх зусиль для активізації реформ і трансформації країни", - підсумував він, звертаючись до учасників форуму.

Також він наголосив на важливості Річної національної програми в рамках Комісії "Україна-НАТО".