На наступному саміті НАТО буде підтверджено, що Україна свого часу стане членом НАТО, - глава представництва Альянсу Вінніков
Невідомо, коли Україна стане членом НАТО, але це станеться свого часу.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков на Молодіжному форумі з безпеки.
Він зазначив, що країни НАТО поділяють прагнення України до демократичних цінностей і процвітання.
"Як неодноразово повторював генеральний секретар НАТО, незалежна, суверенна і стабільна Україна є ключем для євроатлантичної безпеки, і всі країни-члени НАТО хочуть, щоб Україна була успішною. І як Україна готується до святкування 30-річчя Незалежності, ми також дивимося на 30 років партнерства між НАТО і Україною. За ці три десятиліття наші відносини розвинулися в одні з найбільш тісних і активних партнерств у НАТО. Торік країни Альянсу надали Україні статус партнера з розширеними можливостями. І це є визнанням вагомого внеску України в євроатлантичну безпеку", - зазначив він, додавши, що НАТО підтримує територіальну цілісність України, а значить не визнає анексії Криму, а також засуджує агресію на сході України.
"В результаті російських агресивних дій НАТО практично зупинило всю співпрацю з Росією, залишивши відкритими політичні канали комунікації. НАТО також значною мірою посилює свої заходи зі стримування і оборони на сході і південному сході Альянсу, а також - свою присутність в Чорному морі", - сказав Вінніков.
Він нагадав про значну практичну підтримку України з боку НАТО і підтримки широкомасштабних реформ.
Вінніков нагадав, що на Бухарестському саміті було визначено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, це було підтверджено на ряді самітів, і це буде підтверджено на наступному саміті, який відбудеться в понеділок.
"Політика відкритих дверей залишається, і вона приносить результати. Як ви знаєте, в минулих роках ще два члени приєдналися до Альянсу - Чорногорія і Північна Македонія", - сказав він, нагадавши, що рішення про вступ певної країни в НАТО приймається виключно консенсусом всіх країн учасниць без впливу третіх сторін.
"Ніхто не може сказати, коли Україна вступить в НАТО, але ми впевнені, що Україна і ви, як майбутнє, докладете всіх зусиль для активізації реформ і трансформації країни", - підсумував він, звертаючись до учасників форуму.
Також він наголосив на важливості Річної національної програми в рамках Комісії "Україна-НАТО".
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Выбирать будет снова народ Украины, к огромному твоему сожалению.
Его можно либо создать, либо купить.
Де ті кадри, де ті потужності?
Я працював у цій галузі.
В Україні нічого від неї не залишилося.
Это не взрывпакет.
Не мелите чушь.
Шо ви мелете?
то не применишь его, чтоб защититься, а на содержание будешь нести расходы бюджета,
а если применишь - тебя сотрут с лица земли имеющие оное в большем кол-ве ...
вопрос: а оно нам нада?
Не раньше окончания войны.
параша сделает всё, чтобы война продолжалась как можно дольше.
Бо воно тільки тринькає наше бабло та час забирає.
Иногда ты, всё-таки, палишься.
Здогадався з ким зв'язався?😁
а тобі більш до ладу КАЛ-о-мойша?
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
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😁
не,я вас не коллекционирую.мне без надобности.
так шо не надо кусать руку дающую
А, якщо своїми словами, то нас публічно дипломатично послали на.уй.