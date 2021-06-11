СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України заблокувала в Запорізькій області спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада", ініційовану місцевим прихильником ідеології так званого "псевдонародовладдя".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання чинної української влади.

Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

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Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

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Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.