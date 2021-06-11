УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10483 відвідувача онлайн
Новини
4 200 20

СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала створення фейкової

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України заблокувала в Запорізькій області спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада", ініційовану місцевим прихильником ідеології так званого "псевдонародовладдя".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Співробітники спецслужби задокументували проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання чинної української влади.

Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканка Київщини закликала до введення російських військ на територію України, - СБУ

Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи.

Також дивіться: Мешканцю Закарпаття загрожує від 3 до 5 років за інтернет-заклики відокремити регіон від України. ФОТО

СБУ заблокувала створення фейкової міської ради в Запорізькій області 01
СБУ заблокувала створення фейкової міської ради в Запорізькій області 02
СБУ заблокувала створення фейкової міської ради в Запорізькій області 03

Також читайте: Повернувся в Україну і поновився на службі ексначальник міліції Донецька Кіріндясов, який у 2014 році кинув тисячі своїх підлеглих, - Аброськін

Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

Автор: 

Запоріжжя (2263) СБУ (12793) сепаратизм (757) Запорізька область (3588)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Которые потом штурмовали бы наши здания администраций. Сепаратисты сраные. В ТЮрЬМУ НАДО ИХ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 10-15.
показати весь коментар
11.06.2021 14:36
+6
Это типа как кацапы штурмуют картонный рейхстаг?
показати весь коментар
11.06.2021 14:28
+5
Гуляйполе...
"Бей красных пока не побелеют,
Бей белых пока не покраснеют"

СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6158
показати весь коментар
11.06.2021 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В тУрму их!
показати весь коментар
11.06.2021 14:26 Відповісти
Бред какой-то. Кто бы сейчас этим занимался? 2014 год,что ли? Такое чувство,что СБУ сама себе сценарии на коленке пишет "под громкое раскрытие".
показати весь коментар
11.06.2021 14:28 Відповісти
мертвечук активно пропихивал идею "настоящего народовластия".
показати весь коментар
11.06.2021 15:08 Відповісти
Это типа как кацапы штурмуют картонный рейхстаг?
показати весь коментар
11.06.2021 14:28 Відповісти
Гуляйполе...
"Бей красных пока не побелеют,
Бей белых пока не покраснеют"

СБУ заблокировала создание фейкового "городского совета" в Запорожской области - Цензор.НЕТ 6158
показати весь коментар
11.06.2021 14:35 Відповісти
Странно как то Махно красных "бил"...перешёл на сторону красных и "поставил раком" перед ними раком и Гуляй,и Украину!!! А потом и сам был убит красными!!!
показати весь коментар
11.06.2021 17:45 Відповісти
Кстати, Махно был награжден орденом Красного знамени под номером 3.
показати весь коментар
11.06.2021 21:53 Відповісти
Которые потом штурмовали бы наши здания администраций. Сепаратисты сраные. В ТЮрЬМУ НАДО ИХ ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 10-15.
показати весь коментар
11.06.2021 14:36 Відповісти
не то шо у ФСБ: взялись грохнуть Немцова - грохнули, взялись Скрипалей отравить - отравили, взялись Навального - тоже отравили.
От это чэкисты!
показати весь коментар
11.06.2021 15:10 Відповісти
фейковый перЗедент" Республики Украины" Анатоль Балахнин преспокойно передвигается по Днепру и снимает на ютубе видосики, размещает на Фейсбучике какие-то документы о создании "Республики Украины".. и СБУ его не трогает..
Это как понять?!
показати весь коментар
11.06.2021 14:47 Відповісти
Содают громаду по конституции или нет ? Герб конституционный по ст.20
показати весь коментар
11.06.2021 14:57 Відповісти
нет
показати весь коментар
11.06.2021 15:06 Відповісти
"СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області." - у чому фейковість? ФСбу вже підмінило собою суд?
показати весь коментар
11.06.2021 15:07 Відповісти
Советские тараканы в голове-самые живучие...
показати весь коментар
11.06.2021 15:22 Відповісти
Так він сьогодні ходе з жінкою по Гуляйполю як нічого й не було,юріст галімий
показати весь коментар
11.06.2021 15:29 Відповісти
чтоб иметь о чем говорят для этого вторую сторону слушать надо . Но тут как с ковидом коментарии не уместны. Всем маски спорить потом будете. Страну спасать надо.
показати весь коментар
11.06.2021 15:50 Відповісти
Лавры батьки Махно кому-то спать не дают..
показати весь коментар
11.06.2021 16:20 Відповісти
Да не "лавры" Махно здесь разыгрываются-а разыгрывается очередной пропутинский сценарий!!!! С донбасянами в ОРДЛО у путина получилось-значит надо сделать и Гуляйпольский анархисткий федеральный округ!Который потом попросится в состав РФ!!!
показати весь коментар
11.06.2021 18:02 Відповісти
"псевдонародовластия"?!

Ви там з глузду з'їхали?

Конституція України.

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є НАРОД. НАРОД здійснює владу БЕЗПОСЕРЕДНЬО і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно НАРОДОВІ і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
показати весь коментар
12.06.2021 01:59 Відповісти
 
 