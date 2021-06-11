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Глави МЗС України та Італії відзначають активізацію ділових зв'язків між бізнесменами двох країн

Глави МЗС України та Італії відзначають активізацію ділових зв'язків між бізнесменами двох країн

Обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякували бізнесменам двох країн за активну співпрацю, яка сприяє економічному розвитку держав.

Відповідну заяву дипломати зробили 10 червня на Українсько-італійському бізнес-форумі в Києві.

"Дорогі італійські та українські бізнесмени, коли ви підписуєте контракти, коли ви робите нові проєкти, ви не просто заробляєте гроші, ви не просто створюєте додаткові робочі місця в Україні та Італії, ви не просто платите податки до бюджетів наших країн, ви цементуєте взаємини цих двох країн", - сказав Кулеба.

Ді Майо своєю чергою повідомив, що обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

"Ми повинні визначити більш чіткі плани з економічного співробітництва між нашими країнами, для цього тут і присутні представники нашої бізнес-спільноти", - сказав Ді Майо.

У присутності дипломатів було підписано контракт між міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою "Метінвест" і світовим постачальником технологій для металургії італійською компанією Danieli. З боку української компанії документ підписав генеральний директор Юрій Риженков, а з боку італійського постачальника - гендиректор Джакомо Марескі Даніелі.

Підписання документа дозволить здійснити поставку сучасного обладнання для будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату на меткомбінаті імені Ілліча в Маріуполі. Інвестиції в нього перевищать 1 мільярд доларів і при цьому буде створено понад 230 робочих місць.

Нагадаємо, "Метінвест" запускає масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату на меткомбінаті імені Ілліча в Маріуполі, вартістю 1 млрд доларів.

Автор: 

Італія (1566) МЗС (4113) Кулеба Дмитро (3604)


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11.06.2021 14:51 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1403293576591822853 2 ч

Вкид напередодні самміту Байдена з ******?
Ставки підвищують? За ценой нє постоят.
Баби єсчо наражают,поки цей смердючій глист буде натружену дупу ніжити в італійському озері.

Главы МИД Украины и Италии отмечают активизацию деловых связей между бизнесменами двух стран - Цензор.НЕТ 7300
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11.06.2021 15:12 Відповісти
 
 