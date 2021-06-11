Глави МЗС України та Італії відзначають активізацію ділових зв'язків між бізнесменами двох країн

Обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякували бізнесменам двох країн за активну співпрацю, яка сприяє економічному розвитку держав.

Відповідну заяву дипломати зробили 10 червня на Українсько-італійському бізнес-форумі в Києві.

"Дорогі італійські та українські бізнесмени, коли ви підписуєте контракти, коли ви робите нові проєкти, ви не просто заробляєте гроші, ви не просто створюєте додаткові робочі місця в Україні та Італії, ви не просто платите податки до бюджетів наших країн, ви цементуєте взаємини цих двох країн", - сказав Кулеба.

Ді Майо своєю чергою повідомив, що обсяг торгівлі між Україною та Італією в 2020 році досяг майже чотирьох мільярдів євро і має істотний потенціал для зростання.

"Ми повинні визначити більш чіткі плани з економічного співробітництва між нашими країнами, для цього тут і присутні представники нашої бізнес-спільноти", - сказав Ді Майо.

У присутності дипломатів було підписано контракт між міжнародною вертикально інтегрованою гірничо-металургійною групою "Метінвест" і світовим постачальником технологій для металургії італійською компанією Danieli. З боку української компанії документ підписав генеральний директор Юрій Риженков, а з боку італійського постачальника - гендиректор Джакомо Марескі Даніелі.

Підписання документа дозволить здійснити поставку сучасного обладнання для будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату на меткомбінаті імені Ілліча в Маріуполі. Інвестиції в нього перевищать 1 мільярд доларів і при цьому буде створено понад 230 робочих місць.

Нагадаємо, "Метінвест" запускає масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату на меткомбінаті імені Ілліча в Маріуполі, вартістю 1 млрд доларів.