УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10413 відвідувачів онлайн
Новини
16 793 177

Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський

Збірна України з футболу планує грати у формі з написом

Збірна України з футболу має намір грати на Євро-2020 у формі з гаслом "Героям слава" на комірі футболки з внутрішнього боку. Саме такий варіант раніше затвердила Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), а потім зажадала прибрати напис.

Про це сьогодні на пресконференції заявив пресаташе Української асоціації футболу Олександр Гливинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, форма з цим гаслом була затверджена УЄФА з усіма знаками, які є на ній. Він підкреслив, що на сьогодні президент УАФ Андрій Павелко перебуває в Римі, де намагається домогтися дозволу грати в таких футболках.

"Ми маємо намір у ній грати. Наша форма затверджена", - додав Гливинський і попросив більше не порушувати питання про форму.

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) Євро-2020 (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+65
Пресс-аташе УАФ Глывинский о лозунге "Героям слава!" на форме сборной Украины по футболу: Мы намерены в ней играть - Цензор.НЕТ 4124
показати весь коментар
11.06.2021 14:57
+64
Слава Україні!!!
показати весь коментар
11.06.2021 14:52
+55
Пресс-аташе УАФ Глывинский о лозунге "Героям слава!" на форме сборной Украины по футболу: Мы намерены в ней играть - Цензор.НЕТ 3572
показати весь коментар
11.06.2021 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Причем здесь бандеровцы? Это памятник героям ВОВ
показати весь коментар
11.06.2021 19:01 Відповісти
.Чому тоді там бандерівське гасло - Слава Героям .? Саме його пробують заборонити кацапи і ***** , називаючи - бандерівським .!
показати весь коментар
11.06.2021 19:08 Відповісти
у всяк випадку є ще Лозанна, CAS, а там справа може розглядатись до року.
показати весь коментар
11.06.2021 16:08 Відповісти
Кто в теме, можете разъяснить, было ли требование УЕФА убрать "Героям - слава!" официальным требованием, т.е. означало запрет играть с этим лозунгом? Или это было как устная настойчивая рекомендация? В первом случае выход на поле в футболках с надписью "Героям - слава!" может повлечь штраф (полбеды) или техническое поражение (а это уже беда). Во втором случае у УЕФА на украинскую федерацию может вырасти зуб, но это переживем.
показати весь коментар
11.06.2021 16:11 Відповісти
100%
показати весь коментар
11.06.2021 16:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/58307 Во втором случае уже со всеми переср@лись. Что меняет?
показати весь коментар
11.06.2021 19:04 Відповісти
...вася, не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши... Ты еще не понял, что твои "комменты" тут нежелательны, так же, как твое присутствие? Так что как самолайкнул, так и самовыпились с Цензора...
показати весь коментар
11.06.2021 16:53 Відповісти
...ты в глазки долбишься, "француз"? Я написал не "Вася", а вася - разницу понимаешь? Чего в грязи? - это опять же спрашивай у своей мамы После твоего "коммента" 16:13, думаю, у большинства адекватных форумчан мелькает только такая мысль:
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 4392
показати весь коментар
11.06.2021 17:56 Відповісти
...вася - это твой пожизненный диагноз, увы... Когда представишь скрин справки об излечении - тогда разрешаю ко мне обратиться, а пока что свали нах, ущербное...
показати весь коментар
11.06.2021 18:18 Відповісти
...чувак, у тебя режим "дурачок" включен по умолчанию без возможности отключения? С такими, как ты, мне беседовать из брезгливости просто противно, поэтому я уже указал тебе дальнейший курс твоего движения, и с адовым терпением еще раз попрошу отправиться в пешее эротическое путешествие...
показати весь коментар
11.06.2021 18:27 Відповісти
...ты мазохист, что ли, вася, или просто очень тупой? Тебе твоим русским по белому сказано - я только с людьми беседую, так что еще раз настойчиво прошу тебя соскочить с моего ника и отправиться вышеозначенным тебе путем.
показати весь коментар
11.06.2021 18:42 Відповісти
...руснявое, у тебя прокся отпала
показати весь коментар
11.06.2021 19:08 Відповісти
...иди нах, рюзьке
показати весь коментар
11.06.2021 19:16 Відповісти
Петух, пнх
показати весь коментар
11.06.2021 19:28 Відповісти
Хамить? Батенька, да вашу мразь отстреливать надо, какое уж тут хамить, а угрозы, самое бесполезное дело на свете, петух вонючий
показати весь коментар
11.06.2021 22:16 Відповісти
...вы, расеянцы, все тупые, или ты особенный, вася? Тебя ведь уже послали, так чего обратно прибежал? Понравилось? Не устал еще, болезный, а то присядь, отдохни...
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 4080
показати весь коментар
11.06.2021 19:55 Відповісти
Нет, это не намёк, петушатина, не ерзай на бутылке
показати весь коментар
11.06.2021 22:17 Відповісти
це показово, що істота, яка переконує, що не існує держави визнаної всім світом, при цьому намагається довести, що не сповідує людоненависницьку теорію й не поважає гітлера.

довбень, та те, що ти є російським неонацистом видно неозброєним оком.
показати весь коментар
11.06.2021 17:00 Відповісти
Правильно. Играть в той форме , какая есть. Остальные нахер пошли.
показати весь коментар
11.06.2021 16:53 Відповісти
убрать надпись ГероямСлава --- это поиздеваться над памятью всех павших за Украину во все века. Абсолютно правильное решение - играть в ранее утвержденной форме со всеми надписями!!! Иначе вас свои не поймут....
показати весь коментар
11.06.2021 18:56 Відповісти
Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 5459
показати весь коментар
11.06.2021 17:12 Відповісти
Хлопці,тепер мусите грати краще від усіх!
показати весь коментар
11.06.2021 17:15 Відповісти
Слава - Україні !!!
Смерть нацистський роSSії та москалю фуйлу - скотині !
показати весь коментар
11.06.2021 17:22 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Это - предательство! Суркис делает все, чтобы украинская сборная не вышла в новой форме на чемпионат 11 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський - Цензор.НЕТ 2529 Если этот человек кругом имеет такой отвратительный следу, когда его не любят ни здесь, ни на Западе, почему он еще что-то значит, а не дает показания следователю, сидя с браслетом на ноге (укр.)?https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b8%d1%81-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81.html#more-134649 Читать далее
показати весь коментар
11.06.2021 17:25 Відповісти
пророку затявся вірити. Бреше, що ті зебіли, чи касапи. Але - бреше трохи рідше...
показати весь коментар
11.06.2021 19:13 Відповісти
А ты все так же на бутылке
показати весь коментар
11.06.2021 19:29 Відповісти
Два ***** тебе в дупу , ватное убожество !
показати весь коментар
11.06.2021 20:03 Відповісти
Пані та панове!Як (куди)писати свою незгоду з УЕФА?Підказка потрібна не мені одному.
показати весь коментар
11.06.2021 19:07 Відповісти
Вже 13 тисяч коментів.
https://www.facebook.com/uefa/posts/336148517880616?comment_id=642975639992231&notif_id=1623370953585539&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Можете англійською, українською ... картинки ставити, прапорці ...
показати весь коментар
12.06.2021 04:52 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
12.06.2021 07:24 Відповісти
ГОЛОВУ ХЙЛА ВМЕСТО МЯЧА НА ПОЛЕ !)
показати весь коментар
11.06.2021 19:33 Відповісти
Пусть внятно объяснят, что им не нравится в "Героям слава!", а потом уже мы сами решим победа, и нет, если эту надпись все равно приходится прятать в потай!
УЕФА под ********* прогнулся похоже за их кровавые деньги.
показати весь коментар
11.06.2021 20:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 