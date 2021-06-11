Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський
Збірна України з футболу має намір грати на Євро-2020 у формі з гаслом "Героям слава" на комірі футболки з внутрішнього боку. Саме такий варіант раніше затвердила Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА), а потім зажадала прибрати напис.
Про це сьогодні на пресконференції заявив пресаташе Української асоціації футболу Олександр Гливинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, форма з цим гаслом була затверджена УЄФА з усіма знаками, які є на ній. Він підкреслив, що на сьогодні президент УАФ Андрій Павелко перебуває в Римі, де намагається домогтися дозволу грати в таких футболках.
"Ми маємо намір у ній грати. Наша форма затверджена", - додав Гливинський і попросив більше не порушувати питання про форму.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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довбень, та те, що ти є російським неонацистом видно неозброєним оком.
Смерть нацистський роSSії та москалю фуйлу - скотині !
https://www.facebook.com/uefa/posts/336148517880616?comment_id=642975639992231¬if_id=1623370953585539¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Можете англійською, українською ... картинки ставити, прапорці ...
УЕФА под ********* прогнулся похоже за их кровавые деньги.