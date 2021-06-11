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Усі фракції Ради подали своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: запускаємо, - "слуга народу" Безугла

Усі фракції Ради подали своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: запускаємо, -

У тимчасовій слідчій комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України представлені всі фракції і групи парламенту.

Про це повідомила глава ТСК, заступник голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" дала представника в ТСК. Це Володимир Ар'єв. Тепер є всі фракції. Запускаємо ", - написала Безугла в п'ятницю в фейсбуці.

Днем раніше визначилися зі своїми представниками в ТСК фракції "Голос" і "Батьківщина".

Також читайте: "Вагнерівці" стануть першим питанням, яке розгляне ТСК, - Безугла

"Голос" і "Батьківщина" сьогодні подали своїх представників до ТСК! Це нардепи Роман Костенко та Сергій Євтушок. Дякую колегам, і це реально збільшує наші шанси на загальну якісну роботу і розвиток парламенту! ", - написала Безугла в четвер у фейсбуці.

Нагадаємо, 19 травня, Рада відмовилася створити ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по "вагнеровцам". Принимаем "игорку".

Зазначимо, що в Раді були пропозиції зі створення ТСК у справі "вагнерівців" і ТСК із розслідування можливих злочинів представників влади, яка повинна буде розглянути, крім справи "вагнерівців", події під Іловайськом, окупацію Криму та Мінські угоди.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) ВР (14950) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+5
Безуглая - заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, смотрю и плачу
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11.06.2021 15:01
+5
Неужели зеле будет импичмент по делу вангеровцев?
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11.06.2021 15:15
+4
и где там "ВСК по вагнеровцам?"
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11.06.2021 15:14
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Наконец-то!
Давно пора разобраться в этом хламе.
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11.06.2021 14:57 Відповісти
Неужели зеле будет импичмент по делу вангеровцев?
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11.06.2021 15:15 Відповісти
А потом скамья подсудимых,, а потом барак, роба, и каторжные работы на лесоповале?
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11.06.2021 15:16 Відповісти
Кроме Пороха эта ВСК ничем заниматься не будет. Ильф и Петров еще в "Золотом теленке" это предсказали.
https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw
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11.06.2021 15:23 Відповісти
Ты бы пожелал, чтобы вагнеровцев на Марс сослали, беломор-канал строить.
Твои тупые псевдошутки даже обсуждать нет желания.
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11.06.2021 15:24 Відповісти
Нет. По представлению ***********, должны сначала рассмотреть все 245 дел на Порошенко
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11.06.2021 15:25 Відповісти
Ему и без вагнеровцев на на несколько пожизненных хватит,если по совокупности.
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11.06.2021 15:46 Відповісти
"Продали"...
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11.06.2021 14:57 Відповісти
Безуглая - заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне, смотрю и плачу
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11.06.2021 15:01 Відповісти
То ли смех ,то ли слёзы .
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11.06.2021 15:15 Відповісти
Одно понятно баба - она не рабочая, какой-та мужиковатый вид у нее, я бы брезганул на месте Яременка
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11.06.2021 15:18 Відповісти
«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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11.06.2021 15:27 Відповісти
Настоящая фамилия этой протаскушки(от слова не "протащили" по блату) - Безгоуздая.
Марьяна Безглуздая
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11.06.2021 15:04 Відповісти
Что-то снова не так?
Речь идёт о "вагнеровцах"..., а вы Безуглую склоняете.
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11.06.2021 15:08 Відповісти
Когда вы столкнетесь с ней в реале,то тоже будете "склонять". Абсолютно тупая пробка.То,что сейчас она делает(по вагнеровцам), это не ее личная инициатива.Безглуздая самостоятельно не способна ни на что.
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11.06.2021 15:19 Відповісти
"Речь идёт о "вагнеровцах"" - простите, где?
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11.06.2021 15:26 Відповісти
Там.
В том числе.
Следите за событиями.
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11.06.2021 15:30 Відповісти
Ключевое в том числе.
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11.06.2021 15:45 Відповісти
В том числе первым.
Хватит уже ныть.
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11.06.2021 15:46 Відповісти
"В том числе первым" - простите, а можно глянуть на решение группы ВСК? Что такое? Его ещё не было? Только выбрали членов ВСК? Безуглая просто выразила своё мнение, или вы можете привести ссылку на документ? Нет?
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11.06.2021 16:00 Відповісти
Ну ты и зануда.
Пиши напрямую ей.
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11.06.2021 16:14 Відповісти
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11.06.2021 16:26 Відповісти
Дело не "в речи",а в делах! Хотятзаниматься ВСЕМ,а значит НИЧЕМ!
Точнее тем,чем им скажоут из ОПы препизедента.
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11.06.2021 15:42 Відповісти
Все эти ВСК - белый шум и спуск на тормозах темы, та и повод попережевывать новость пиплу чтобы отвлекся от реальных проблем в стране....
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11.06.2021 15:06 Відповісти
Так зачем столько шума вокруг создания белого шума?
Понятно - лишь бы пошуметь.
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11.06.2021 15:09 Відповісти
их так научили в Трускавце как манипулировать людьми которые за них проголосовали...
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11.06.2021 16:48 Відповісти
ЕС зря туда влезло.
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11.06.2021 15:07 Відповісти
Здрасте...
Они громче всех кричали - "Даёшь ВСК по вагнеровцам"!
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11.06.2021 15:10 Відповісти
и где там "ВСК по вагнеровцам?"
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11.06.2021 15:14 Відповісти
Да что ж вы такие убогие?

https://interfax.com.ua/news/political/746723.html "Дело вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
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11.06.2021 15:33 Відповісти
"заявления" слуг не стоят даже бумаги которой уже вытерли жопу.
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11.06.2021 15:42 Відповісти
Это уже проблема тебя и твоей жопы.
Можешь не вытирать.
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11.06.2021 15:48 Відповісти
"ВСК по вагнеровцам" - простите, а его создали? Когда?
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11.06.2021 15:27 Відповісти
См. выше.
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11.06.2021 15:30 Відповісти
Усі фракції Ради подали своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: запускаємо, - "слуга народу" Безугла - Цензор.НЕТ 6558
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11.06.2021 15:35 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3266247/rada_otkazalas_sozdat_vsk_po_delu_vagnerovtsev
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11.06.2021 15:57 Відповісти
Твоя "новость" от 19-го мая. Прокисла уже.
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11.06.2021 16:01 Відповісти
Которая подтверждает, что ВСК по вагнеровцам не создавали.
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11.06.2021 16:05 Відповісти
См. ниже.
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11.06.2021 16:07 Відповісти
Смотрел. ВСК по вагнеровцам не создавали. Создали ВСК за всё хорошее, против всего плохого. Имеете другие факты - в студию!
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11.06.2021 16:12 Відповісти
Не создали ВСК - зрада.
Создали ВСК - зрада.
Определитесь уже, чего вы хотите.
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11.06.2021 15:12 Відповісти
Хотим, чтобы зелёная плесень растаяла (исчезла), как роса на солнце.
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11.06.2021 15:18 Відповісти
Приходи на следующие выборы.
Может и растаят.
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11.06.2021 15:26 Відповісти
Пожалуйста объясните, вы намеренно игнорируете слово - "вагнеровцы"?
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11.06.2021 15:28 Відповісти
Со зрением проблемы или с головой? Повторяю здесь.

https://interfax.com.ua/news/political/746723.html "Дело вагнеровцев" станет первым вопросом в поле зрения временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, заявила ее глава, заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").
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11.06.2021 15:38 Відповісти
13:48 27.05.2021 - по вашей ссылке.

14:55 11.06.21 Все фракции Рады подали своих представителей в ВСК по возможным преступлениям представителей власти: запускаем, - "слуга народа" Безуглая

Вот когда сформируют очерёдность рассмотрения вопросов, тогда и поговорим.
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11.06.2021 15:56 Відповісти
ОК.
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11.06.2021 16:02 Відповісти
Мне интересно. Это искуственный ителект смс шлет с указаниями как голосовать.?
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11.06.2021 15:17 Відповісти
За 30-ь років треба розслідувати...
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11.06.2021 15:30 Відповісти
А как они будут разбираться с тем,что сидит сейчас в кресле Президента Украины?
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11.06.2021 15:36 Відповісти
В цій ТСК не повинно бути жодної дупи,з зелених покидьків, а вона з них створена...
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11.06.2021 15:41 Відповісти
Когда суд над ЗЕ и Ермаком за госизмену "слуга зеленского" не сказала?
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11.06.2021 16:33 Відповісти
Безуглая она что настолько компетентна в подобных вопросах?,представляю что она там в той комиссии нарешает.
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11.06.2021 16:54 Відповісти
ТСК в которой председателем Безмозглая, а заместителем Шуфрич---они наработают!
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12.06.2021 00:56 Відповісти
 
 