Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау
Польща намагалася домогтися того, щоб Україна була спеціальним гостем саміту НАТО. Цей саміт стартує у Брюсселі 14 червня.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Варшава домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті.
"Цього разу президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Володимиром Путіним", - зазначив він.
Також він підкреслив, що Польща виступає за перспективу членства в Північноатлантичному альянсі таких країн, як Україна чи Грузія, але вважає, що на цей момент цю проблему вирішити неможливо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Польська влада https://www.unn.com.ua/uk/news/1931968-polscha-domagayetsya-konsultatsiy-z-ssha-cherez-te-scho-bayden-ne-poperediv-varshavu-ta-kiyiv-pro-skasuvannya-sanktsiy-proti-pivnichnogo-potoku-2 намагалися домовитися про проведення зустрічі президента республіки Анджея Дуди з американським лідером Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 16 червня.
Польські ЗМІ наводять дані з "декількох незалежних джерел", які "підтверджують, що американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну перед тим, як 19 травня оголосити, що він не має наміру продовжувати блокаду будівництва "Північного потоку-2".
У Варшаві побоюються, що цей крок стане визначальним для підходу адміністрації Байдена до Польщі й інших країн Східної Європи.
Как маланцы говорят - бизнес и ничего личного.
А Порошенко - все го лишь лидер одной из фракций Верховной Рады и не имеет полномочий представлять Украину.
Ваше личное отношение к Зеле и Порошку не может заменить собой их фактического статуса.
"Даже миллионы мух не убедят меня, что г-вно вкусное")))(с)
Или Байден по-твоему официально созванивается и приглашает "тупорылого горластого вора"??
PS Фантазии соевой секты - такие смешные в своем идиотизме.
будь ласка)
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"»
А кто зарубил, США, Германия ...? Или снова рука *****?