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Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау

Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау

Польща намагалася домогтися того, щоб Україна була спеціальним гостем саміту НАТО. Цей саміт стартує у Брюсселі 14 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Варшава домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті.

"Цього разу президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Володимиром Путіним", - зазначив він.

Також він підкреслив, що Польща виступає за перспективу членства в Північноатлантичному альянсі таких країн, як Україна чи Грузія, але вважає, що на цей момент цю проблему вирішити неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Автор: 

НАТО (6431) Польща (8489) членство в НАТО (1718) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+16
Польша добивалась, а Украина?
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11.06.2021 15:20
+15
приглашайте порошенка , а не этого зеленого казла
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11.06.2021 15:20
+13
А Зеле пофиг, только на словах. Глава миссии Украины при НАТО до сих пор не назначен. Вот и все, что нужно знать.
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11.06.2021 15:28
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Польша добивалась, а Украина?
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11.06.2021 15:20 Відповісти
клоуну, который сейчас благодаря "мудрому народу" рулит страной на НАТО "какаяразница"...
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11.06.2021 15:26 Відповісти
А Зеле пофиг, только на словах. Глава миссии Украины при НАТО до сих пор не назначен. Вот и все, что нужно знать.
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11.06.2021 15:28 Відповісти
Глава зовнішньополітичного відомства Польщі https://www.unn.com.ua/uk/news/1932357-polscha-vvazhaye-pomilkoyu-vidmovu-baydena-zustritisya-z-zelenskim-ta-dudoyu-pered-zustrichchyu-z-putinim додав , що президент США Джо Байден прийняв невірне рішення, відмовившись від зустрічей з лідерами Польщі і України перед переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним.
Польська влада https://www.unn.com.ua/uk/news/1931968-polscha-domagayetsya-konsultatsiy-z-ssha-cherez-te-scho-bayden-ne-poperediv-varshavu-ta-kiyiv-pro-skasuvannya-sanktsiy-proti-pivnichnogo-potoku-2 намагалися домовитися про проведення зустрічі президента республіки Анджея Дуди з американським лідером Джо Байденом перед його зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, запланованої на 16 червня.
Польські ЗМІ наводять дані з "декількох незалежних джерел", які "підтверджують, що американський президент не попередив ні Польщу, ні Україну перед тим, як 19 травня оголосити, що він не має наміру продовжувати блокаду будівництва "Північного потоку-2".
У Варшаві побоюються, що цей крок стане визначальним для підходу адміністрації Байдена до Польщі й інших країн Східної Європи.
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11.06.2021 15:33 Відповісти
как бы Байден перед лицом Китая вообще санкции не снял и не стал извиняться. Ничему уже не удивлюсь.
Как маланцы говорят - бизнес и ничего личного.
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11.06.2021 15:37 Відповісти
Найвелычнишый говнокомандующий надеялся, что его пригласят на корпоратив после заседания НАТО и он срубит с кварталом бабла.
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11.06.2021 15:37 Відповісти
зато в Кремлевский дворец теперь пригласят точно)
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11.06.2021 15:46 Відповісти
Зелох провалює спецоперацію організовану СБУ та ФБР по вагнерівцям, призначає агента ФСБ РФ на посаду очільника ГРУ, провалює оборонне замовлення МО, здає українські території та обмінює беркутівців на таксистів - проте, в відосіках звинувачує США і партнерів, що ми досі не в НАТО... Та те ЗЕчмо скоро закриють в Україні і не випускатимуть як і його корєша - Бульбаша із Білорусі!!!
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11.06.2021 15:39 Відповісти
приглашайте порошенка , а не этого зеленого казла
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11.06.2021 15:20 Відповісти
"зеленый казел" - официально избранный президент Украины.
А Порошенко - все го лишь лидер одной из фракций Верховной Рады и не имеет полномочий представлять Украину.

Ваше личное отношение к Зеле и Порошку не может заменить собой их фактического статуса.
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11.06.2021 15:38 Відповісти
наркоша не может быть президентом
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11.06.2021 16:10 Відповісти
Если следовать вашей логике - значит он не наркоша, тк Зеля на сегодняшний день - законноизбранный президент Украины - нравится это кому-либо или нет. Попробуйте все же воспринимать реальность как она есть.
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11.06.2021 17:48 Відповісти
Так в этом и беда нашего народа, что наркоша малоросский в Президентах тусит. Не хочу проводить аналогии и умничать, но Гитлер был законно избран рейхсканцлером.
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11.06.2021 18:32 Відповісти
Ну и что? Овощ тоже был "законноизбранный", но для меня лично он , как и зеосел, президентом никогда не будет)))
"Даже миллионы мух не убедят меня, что г-вно вкусное")))(с)
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12.06.2021 00:52 Відповісти
Только в США думают,что зекретин просто тупорылый горластый вор ,а не настоящий президент Украины -поэтому и имеют теперь клована в извращённой форме -пока не похоронят совсем)
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11.06.2021 16:15 Відповісти
Тебе США лично сообщали или приснилось мож?
Или Байден по-твоему официально созванивается и приглашает "тупорылого горластого вора"??

PS Фантазии соевой секты - такие смешные в своем идиотизме.
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11.06.2021 17:46 Відповісти
А ты сам не видишь действия Байдена и вопли зекретина ,при этом?значит зесрань намного тупее ,чем я думала -твою жену сосед иметь будет на столе ,где ты обедаешь,но ты -зебил,поэтому даже не заметишь...
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11.06.2021 18:23 Відповісти
Зеленский добился большего и теперь Украину не пускают на порог
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11.06.2021 15:29 Відповісти
На этот саммит не пригласили ни одно государство, не являющееся членом НАТО.
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11.06.2021 17:47 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1932390-glava-mzs-polschi-varshava-domagalasya-togo-schob-********-bula-spetsialnim-gostem-na-samiti-nato
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11.06.2021 15:30 Відповісти
давать линк на УНН которые вчера зашкварились в компании "Сегодня" и раши тудей
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11.06.2021 15:45 Відповісти
а що там? Я не в курсі...
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11.06.2021 15:50 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3270605/deyaki_zmi_i_slugy_narodu_synhronno_poshyryly_feyik_pro_nibyto_prymusovyyi_vyklyk_poroshenka_na_dopyt
будь ласка)
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11.06.2021 15:56 Відповісти
аааа, не вкурив зразу, дякую, нагадали,..
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11.06.2021 16:02 Відповісти
Во всяком случае там опубликовано заявление полностью, а не та куцая фигня, которую выдают в угоду кое-кому .... это очень похоже на "Ленту.Сру"
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11.06.2021 15:51 Відповісти
ти впевнений що повністю? І співпадає з оригіналом, а не так як ОП фальшували телефонну розмову Байденом
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11.06.2021 15:59 Відповісти
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2752301,Szef-MSZ-Ukraina-ma-prawo-oczekiwac-wsparcia-ale-nie-oznacza-ono-rychlej-perspektywy-atlantyckiej
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11.06.2021 16:13 Відповісти
что то подсказывает, что если желтолицые индейцы Китая подомнут под себя плешивого интригана, НАТО сместится ближе к Антарктиде.
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11.06.2021 15:35 Відповісти
польска понимает, шо если Украина её от ***** не защитит, то она згинеты мусит. кенды большевик не добив, то ***** додушит.
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11.06.2021 15:38 Відповісти
Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау - Цензор.НЕТ 4761
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11.06.2021 15:43 Відповісти
Щоби зайвий раз переконатися, що ЗЕ, це діагноз.
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11.06.2021 15:44 Відповісти
Dziękuję Ci !!!!

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


"Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду"»
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11.06.2021 15:47 Відповісти
Такое чувство, что Байден собирается перетереть с Путиным насчет Украины, и только потом говорить с Зеленским. Интересно, что он ему скажет.
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11.06.2021 15:55 Відповісти
А зеля могла слить пуйлу совместную операцию со спецслужбами США и Великобритании ?теперь его будут уничтожать с особой жестокостью-за все...а личной "любви" Байдена к бубочке вообще выше крыши)
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11.06.2021 16:29 Відповісти
Польша добивалась ...
А кто зарубил, США, Германия ...? Или снова рука *****?
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11.06.2021 16:27 Відповісти
Амеры,европейцы ждали их решения,т как Байден туда едет-ну не любят они зелюку,очень не любят...
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11.06.2021 16:31 Відповісти
Поляки замовили Щопена в аригинальнам виконанню?
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11.06.2021 16:45 Відповісти
Правительству Польши конечно же огромная благодарность за поддержку Украины чтобы нашу страну пригласили в качестве гостя,но остается именно то НО?,кто может гарантировать что вся информация прозвучавшая на саммите НАТО не окажется на столе у путина?
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Польща домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті НАТО, - глава МЗС Рау - Цензор.НЕТ 3191
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11.06.2021 18:49 Відповісти
 
 