МОЗ рекомендує на період карантину організувати прийом до дитячих таборів у межах регіону

Міністерство охорони здоров'я рекомендує організовувати прийом до дитячих таборів на період карантину тільки тих, хто проживає в межах регіону, де розташована установа.

Відповідна постанова головного державного санітарного лікаря від 8 червня про затвердження протиепідемічних заходів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв'язку з COVID-19 оприлюднена на сайті МОЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, в табори прийматимуть дітей, які пройшли медичний огляд і за наявності довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими, виданої не пізніше ніж за три дні до заїзду. Не будуть допускатися діти з температурою понад 37,2 °С або з ознаками респіраторних захворювань.

Крім цього, на період карантину забороняється:

- використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук;

- використання м'яких (м'яконабивних) іграшок;

- проведення батьківських днів (відвідування дитини);

- проведення масових заходів у закритих приміщеннях і заходів за участю запрошених осіб.

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При цьому рекомендується максимально обмежити кількість дітей у загонах, обмежити заняття та ігри, що вимагають використання дітьми багаторазового додаткового інвентарю, проводити додаткові ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики, обмежити заняття та ігри, які передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми і персоналом.

Розміщення в кімнатах корпусів здійснюється з розрахунку не менше 5 кв. м на одну дитину з забезпеченням дистанції між спальними місцями.

Транспортування дітей в табір може здійснюватися організованими групами, автомобільним або залізничним транспортом за дотримання протиепідемічних заходів.