Жителям Криму з українськими паспортами дозволили влаштовуватися на службу до окупантів

Президент держави-агресора Володимир Путін підписав закон, який дозволяє кримчанам влаштовуватися на службу окупаційної адміністрації, навіть якщо вони як і раніше є громадянами України.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, жителі півострова, які після окупації Криму Росією в 2014 році подали заяву про відмову від громадянства України, але не змогли його припинити, визнаються громадянами Росії без іноземного громадянства.

Нові норми будуть діяти вже з 1 липня.

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Раніше Постійне представництво України при ООН повідомило, що тотальна примусова паспортизація в анексованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн громадян України, нагадують "Крим.Реалії".

Український уряд ухвалив постанову про те, що Україна не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам у Ростовській області і Краснодарському краї сусідньої Росії.

У Постійному представництві президента в АРК запевняли, що, незважаючи на наявність у жителів півострова паспортів, виданих Росією після анексії, кримчани продовжують залишатися громадянами України.