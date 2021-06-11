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Новини Окуповані території
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Жителям Криму з українськими паспортами дозволили влаштовуватися на службу до окупантів

Жителям Криму з українськими паспортами дозволили влаштовуватися на службу до окупантів

Президент держави-агресора Володимир Путін підписав закон, який дозволяє кримчанам влаштовуватися на службу окупаційної адміністрації, навіть якщо вони як і раніше є громадянами України.

Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, жителі півострова, які після окупації Криму Росією в 2014 році подали заяву про відмову від громадянства України, але не змогли його припинити, визнаються громадянами Росії без іноземного громадянства.

Нові норми будуть діяти вже з 1 липня.

Також читайте: Паспортизація в ОРДЛО демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт, - Мінреінтеграції

Раніше Постійне представництво України при ООН повідомило, що тотальна примусова паспортизація в анексованому Росією Криму торкнулася 2,5 млн громадян України, нагадують "Крим.Реалії".

Український уряд ухвалив постанову про те, що Україна не визнаватиме російські паспорти, видані кримчанам у Ростовській області і Краснодарському краї сусідньої Росії.

У Постійному представництві президента в АРК запевняли, що, незважаючи на наявність у жителів півострова паспортів, виданих Росією після анексії, кримчани продовжують залишатися громадянами України.

Автор: 

Крим (14137) путін володимир (23780) росія (65035)


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Топ коментарі
+2
Украина собирается и Кубань освободить,не нервничай,всё будет.
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11.06.2021 15:50
+2
заявления о выходе из украинского гражданства может и подавали,
но украинский паспорт не порвали, а заныкали...

90% крымчан имеют украинский паспорт.
на всякий случай.......
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11.06.2021 15:51
+2
они все там пособники оккупанта
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11.06.2021 15:53
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...к РОССИЙСКИМ оккупантам.
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11.06.2021 15:46 Відповісти
Не,нет желающих😂
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11.06.2021 15:47 Відповісти
Украина собирается и Кубань освободить,не нервничай,всё будет.
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11.06.2021 15:50 Відповісти
Поки що стосовно УНР юридичне мовчання. Але вічно воно тривати не може.
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11.06.2021 15:54 Відповісти
Все буде Україна!😉
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11.06.2021 15:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480203 Кубань, никогда не была Украиной
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11.06.2021 15:58 Відповісти
Ніколи так не називалась,але завжди була.
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11.06.2021 16:01 Відповісти
А чим була Кубань?
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11.06.2021 16:03 Відповісти
Послухай (https://www.youtube.com/watch?v=1Nvy0red5kg ссылка ) Дореволюцiйний гiмн Не чим, а чия Кубань.
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11.06.2021 19:12 Відповісти
Ця картинка на футболці спричинила мало не геополітичний струс.
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11.06.2021 15:52 Відповісти
заявления о выходе из украинского гражданства может и подавали,
но украинский паспорт не порвали, а заныкали...

90% крымчан имеют украинский паспорт.
на всякий случай.......
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11.06.2021 15:51 Відповісти
они все там пособники оккупанта
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11.06.2021 15:53 Відповісти
 
 