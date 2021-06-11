УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11425 відвідувачів онлайн
Новини
5 262 9

У справі "ПриватБанку" Ситнику потрібно поставити пам'ятник за посадку літака з Яценком, - Шабунін

У справі

Головна заслуга в затриманні екстопа "ПриватБанку" Володимира Яценка лежить на директорові НАБУ Артемові Ситнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю заявив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

"У справі "Привату" Ситнику треба ставити пам’ятник, що посадив той літак", - зазначив він.

Водночас, за словами Шабуніна, "витік" інформації у цій справі стався з Офісу Генпрокурора.

"Я переконаний, що в цих історіях тече від Венедіктової. ... А який інтерес у Ситника і Грищука це робити, зривати операцію щодо депутатів діючої влади? Ніякого інтересу", - додав глава ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми із Ситником розуміємо, як стався витік інформації у справі "Приватбанку", - Венедіктова

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.

Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.

Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.

"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.

Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.

Автор: 

Ситник Артем (862) Шабунін Віталій (534) Приватбанк (2432) Яценко Володимир (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б ,майже, фсім можновладцям, які булиі Є при владі, теж поставив би Істукана на могилі. І нікада туди нє заросла б фєкальная тропа!
показати весь коментар
11.06.2021 16:14 Відповісти
Протасевич согласен с Шабуниным.
показати весь коментар
11.06.2021 16:15 Відповісти
кацапа,а скрепа не позволяет отличить частный самолет яценко от пассажирского лайнера чужой страны,который транзитом попал в беларусь,?с ничего не подозревавшими пассажирами,на перехват которых был поднят истребитель?
показати весь коментар
11.06.2021 17:06 Відповісти
А какие, собственно, заслуги у самого шабуньки, кроме как интервью раздавать?
показати весь коментар
11.06.2021 16:20 Відповісти
Вам обеим по памятнику.
У Сытника перед глазами ходит целый бывший владелец Приватбанка а.
Но он его не видят в упор.
показати весь коментар
11.06.2021 16:22 Відповісти
Вот у кого Лукашенко научился.
показати весь коментар
11.06.2021 16:25 Відповісти
Скоро поставят, не парся.
показати весь коментар
11.06.2021 18:16 Відповісти
Вам обоим поставят, посмертно. С одного корыта ведь кормитесь, как тут "товарича" не попиарить.
показати весь коментар
11.06.2021 19:47 Відповісти
 
 