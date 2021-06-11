У справі "ПриватБанку" Ситнику потрібно поставити пам'ятник за посадку літака з Яценком, - Шабунін
Головна заслуга в затриманні екстопа "ПриватБанку" Володимира Яценка лежить на директорові НАБУ Артемові Ситнику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю заявив голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.
"У справі "Привату" Ситнику треба ставити пам’ятник, що посадив той літак", - зазначив він.
Водночас, за словами Шабуніна, "витік" інформації у цій справі стався з Офісу Генпрокурора.
"Я переконаний, що в цих історіях тече від Венедіктової. ... А який інтерес у Ситника і Грищука це робити, зривати операцію щодо депутатів діючої влади? Ніякого інтересу", - додав глава ЦПК.
Повний текст інтерв'ю з Віталієм Шабуніним читайте тут.
Нагадаємо, 23 лютого Венедіктова повідомила про погодження підозри трьом колишнім співробітникам із числа керівництва ПриватБанку в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, і в службовому підробленні, які призвели до розтрати 136 млн грн.
Одним з них був експерший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, напередодні планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.
"Завдяки зусиллям керівника групи детективів і директора НАБУ, що звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", - повідомили в бюро.
Через три дні затриманий Яценко вийшов під заставу у 52 млн грн.
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