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Новини Хабарники
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Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі заступницю начальника відділу обласного Пенсійного фонду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція 01

За 1700 доларів хабаря чиновниця обіцяла громадянці допомогти з оформленням пенсії з втрати годувальника з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Вчора, 10 червня, правоохоронці затримали зловмисницю на одержанні хабаря в приміщенні сервісного центру.

Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція 02

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Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Автор: 

хабар (4697) Пенсійний фонд (652) Чернігівська область (901)


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А вы говорите нет денег в пенсфонде,за одну пенсию взятка почти две штуки баксов,отберите майно у чинушек фонда - хватит пенсий на лет двадцать всем.
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11.06.2021 16:26 Відповісти
Лет пять в Турцию не поедет,а всё обещало хороший отпуск.
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11.06.2021 16:28 Відповісти
Так, за госизмену - домашний арест на сотне гектар. Это наверное накажут - пальцем погрозят? Ну если только в АТО не воевала. А если волонтерила или что-то подобное, то лет 12 воли не увидит...
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11.06.2021 16:39 Відповісти
 
 