Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція. ФОТО

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі заступницю начальника відділу обласного Пенсійного фонду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За 1700 доларів хабаря чиновниця обіцяла громадянці допомогти з оформленням пенсії з втрати годувальника з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Вчора, 10 червня, правоохоронці затримали зловмисницю на одержанні хабаря в приміщенні сервісного центру.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.