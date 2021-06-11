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Законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже другий місяць "зависає" в комітеті Ради. Тим часом суд починає ухвалювати лояльні для ОП рішення, - Шабунін

Законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже другий місяць

Окружний адмінсуд останнім часом починає ухвалювати лояльні до Офісу президента рішення.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Уже, здається, кожна собака знає, що це (ОАСК. - Ред.) таке. У меморандумі МВФ він прописаний. Ось де МВФ, а де ОАСК? Це ж треба задовбати усіх, щоб МВФ тебе вписав?" - обурився Шабунін.

За словами глави ЦПК, законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду вже два місяці "зависає" в комітеті Ради.

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"Так, є позиція МВФ, є петиція громадян про його ліквідацію, яка набрала свої 25 тис., президент вже не може робити вигляд, що він нічого не розуміє, і він подає законопроєкт, і що? Він уже другий місяць зависає в комітеті, де арифметична більшість у "слуг", де голова комітету Костін - "Слуга народу", якого Єрмак за руку привів до списку, і я не знаю, хто ще з глав комітетів ближче до голови ОП. І ви уявляєте, ніяк щось законопроєкт не може пройти комітет. А ОАСК тим часом почав дуже лояльні рішення ухвалювати для ОП", - пояснив Шабунін.

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Він підкреслив, що те, що Зеленський руками своїх депутатів не ліквідує ОАСК, дозволяє говорити, що це президент винен у тому, що цей суд виробляє.

Повний текст інтерв'ю з главою ЦПК Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

ВР (14950) Зеленський Володимир (23754) Шабунін Віталій (534) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Шабунин. заткнись уже! хорош кукарекать. твоя мечта сбылась, "лишьбынепорошенко"-ишак рулит.
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Шабуня, шож бубочка так подтер свою ЗЕленую попу твоей мордой? Ты, дрыщ, так старался, вылил на Пороха килотонны помоев, а как был шестеркой у больших дядь, так и остался. Другое дело Серлещь и пуштун, они гадили не меньше тебя, и говнокомандующий пристроил их на такие денежные места, что тебе, болезный, и не снились и щас оба работают в наблюдательных советах и получают больше 300 000 гр. в месяц, а тебя оставили, як гівно на цідилкі.
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11.06.2021 17:15 Відповісти
Это и есть "судова рехформа" от зеленского: или вы подчиняетесь полшестого и портняжке и работаете на них, или он суд ликвидирует---все очень примитивно, как и сам зеленский...
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12.06.2021 00:47 Відповісти
Такий ручний суд потрібен будь-якій владі: і януковичу, і порошенку, і зелі з єрмаком.
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12.06.2021 02:17 Відповісти
 
 