Законопроєкт про ліквідацію ОАСК вже другий місяць "зависає" в комітеті Ради. Тим часом суд починає ухвалювати лояльні для ОП рішення, - Шабунін

Окружний адмінсуд останнім часом починає ухвалювати лояльні до Офісу президента рішення.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Уже, здається, кожна собака знає, що це (ОАСК. - Ред.) таке. У меморандумі МВФ він прописаний. Ось де МВФ, а де ОАСК? Це ж треба задовбати усіх, щоб МВФ тебе вписав?" - обурився Шабунін.

За словами глави ЦПК, законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду вже два місяці "зависає" в комітеті Ради.

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"Так, є позиція МВФ, є петиція громадян про його ліквідацію, яка набрала свої 25 тис., президент вже не може робити вигляд, що він нічого не розуміє, і він подає законопроєкт, і що? Він уже другий місяць зависає в комітеті, де арифметична більшість у "слуг", де голова комітету Костін - "Слуга народу", якого Єрмак за руку привів до списку, і я не знаю, хто ще з глав комітетів ближче до голови ОП. І ви уявляєте, ніяк щось законопроєкт не може пройти комітет. А ОАСК тим часом почав дуже лояльні рішення ухвалювати для ОП", - пояснив Шабунін.

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Він підкреслив, що те, що Зеленський руками своїх депутатів не ліквідує ОАСК, дозволяє говорити, що це президент винен у тому, що цей суд виробляє.

Повний текст інтерв'ю з главою ЦПК Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.