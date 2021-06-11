В умовах безвізу судової реформи не було, а от САП є. Якщо буде відкат, ЄС може його зупинити, - Шабунін

Європейці добре знають нашу владу і залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Судової реформи не було в умовах безвізу, а от САП є. Європейці - вони добре навчені нашою владою, і вони залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться. І якщо є відкат у реформі, то ЄС залишає за собою право призупинити, а потім і скасувати безвіз", - зазначив він.

За словами Шабуніна, чомусь Зеленський і його команда вважають, що вони "зможуть обдурити Захід".

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"Ну, камон, ви намагаєтеся обдурити інститути, які в сто разів ефективніші, ніж ви. Не вдасться вам це. І якщо ви спробуєте їх обдурити, чи то в судовій реформі, чи то з НАБУ - це смертельна небезпека для України, тому що Захід просто перестане вважати українську владу адекватною. Тому що вона не тримає слова. Відсутність довіри західних еліт до влади ставить під загрозу наше існування у війні з Росією. Ну а як можна давати зброю країні, президент якої не тримає слова. Це неможливо, навіть якщо Байден був би українцем, мав тризуб на серці і його бабуся була Лесею Петрівною з Вінницької області", - підкреслив Шабунін.

Інтерв'ю з Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.