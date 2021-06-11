В умовах безвізу судової реформи не було, а от САП є. Якщо буде відкат, ЄС може його зупинити, - Шабунін
Європейці добре знають нашу владу і залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова ЦПК Віталій Шабунін.
"Судової реформи не було в умовах безвізу, а от САП є. Європейці - вони добре навчені нашою владою, і вони залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться. І якщо є відкат у реформі, то ЄС залишає за собою право призупинити, а потім і скасувати безвіз", - зазначив він.
За словами Шабуніна, чомусь Зеленський і його команда вважають, що вони "зможуть обдурити Захід".
"Ну, камон, ви намагаєтеся обдурити інститути, які в сто разів ефективніші, ніж ви. Не вдасться вам це. І якщо ви спробуєте їх обдурити, чи то в судовій реформі, чи то з НАБУ - це смертельна небезпека для України, тому що Захід просто перестане вважати українську владу адекватною. Тому що вона не тримає слова. Відсутність довіри західних еліт до влади ставить під загрозу наше існування у війні з Росією. Ну а як можна давати зброю країні, президент якої не тримає слова. Це неможливо, навіть якщо Байден був би українцем, мав тризуб на серці і його бабуся була Лесею Петрівною з Вінницької області", - підкреслив Шабунін.
Інтерв'ю з Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Джерело : https://censor.net/ru/n3270904
Я чомусь думаю, що ми надто наблизились до цього моменту. Владу і так вважають неадекватною. Брехливою. Мізерною. Зрадливою.
Персональна подяка Шабуніну за ЗЕ. Ви зробили то всьо разом !
- Хто на виборах голосував за Голобородбка? Тьотушка із Бразілії?
Вина білорусів у тому, що обрали Лукашенка у 1994, що ввели другу державну мову, змінили прапор, а, коли зрозуміли (досить піздно), то проводили доволі кволі протести, ну, щоб "не як в Україні".
P.S. Доречі, російською - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Беларусь (Республика Беларусь) , а не "Белоруссия"
обиралинаступали на тіж самі граблі, обираючи Луку. Ну, крім останнього разу.
Санкції, там адресні і по відношенню до державних інституцій, а не проти народу. Доречі, якщо послухати Тихановську, Nexty, та опозицію, то вони підтримують і вимагають санкції. Получається, білоруси "за санкції".
P.S. Чому "безхатько"? (риторично)
А при зеленом все остановилось...