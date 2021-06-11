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Новини Судова реформа
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В умовах безвізу судової реформи не було, а от САП є. Якщо буде відкат, ЄС може його зупинити, - Шабунін

В умовах безвізу судової реформи не було, а от САП є. Якщо буде відкат, ЄС може його зупинити, - Шабунін

Європейці добре знають нашу владу і залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова ЦПК Віталій Шабунін.

"Судової реформи не було в умовах безвізу, а от САП є. Європейці - вони добре навчені нашою владою, і вони залишили собі запобіжні механізми, які щороку моніторяться. І якщо є відкат у реформі, то ЄС залишає за собою право призупинити, а потім і скасувати безвіз", - зазначив він.

За словами Шабуніна, чомусь Зеленський і його команда вважають, що вони "зможуть обдурити Захід".

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"Ну, камон, ви намагаєтеся обдурити інститути, які в сто разів ефективніші, ніж ви. Не вдасться вам це. І якщо ви спробуєте їх обдурити, чи то в судовій реформі, чи то з НАБУ - це смертельна небезпека для України, тому що Захід просто перестане вважати українську владу адекватною. Тому що вона не тримає слова. Відсутність довіри західних еліт до влади ставить під загрозу наше існування у війні з Росією. Ну а як можна давати зброю країні, президент якої не тримає слова. Це неможливо, навіть якщо Байден був би українцем, мав тризуб на серці і його бабуся була Лесею Петрівною з Вінницької області", - підкреслив Шабунін.

Інтерв'ю з Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: 

судова реформа (1459) безвізовий режим (1331) Євросоюз (13300) Шабунін (534)


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Топ коментарі
+5
юннат шабунин як завжди неправий, Верховний суд існує, проголошує рішення відмінні, судову практику упорядкував. "Чувашську законність" відмінив. залишилось скасувати тільки те, що Богдан,друг Шабуніна, протягнув стосовно відкриття касаціного провадження.
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11.06.2021 17:25
+3
и шабунина могут кормить престать. А это уже неподобство!
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11.06.2021 17:14
+3
Ну тут так - після зеленої мерзоти і плісняви - реформу суддівської влади таки буде зроблено!
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11.06.2021 17:34
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и шабунина могут кормить престать. А это уже неподобство!
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11.06.2021 17:14 Відповісти
И если вы попробуете их обмануть, то ли в судебной реформе, то ли с НАБУ - это смертельная опасность для Украины, потому что Запад просто перестанет считать украинскую власть адекватной. Потому что она не держит слова. Отсутствие доверия западных элит к власти ставит под угрозу наше существование в войне с Россией. Ну а как можно давать оружие стране, президент которой не держит слова.
Джерело : https://censor.net/ru/n3270904

Я чомусь думаю, що ми надто наблизились до цього моменту. Владу і так вважають неадекватною. Брехливою. Мізерною. Зрадливою.
Персональна подяка Шабуніну за ЗЕ. Ви зробили то всьо разом !
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11.06.2021 17:20 Відповісти
Ну, и ? Пострадает народ , который ничего не может противоставить мафии захватившей власть в Украине! Как и белорусы, как и россияне...Страдает народ, а не верхушка!
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11.06.2021 17:22 Відповісти
У нас украЇнців - зовсім інші індикатори розпочаткуванню революції. Ви про них не знаєте, кацапи та і не усвідомите ніколи.
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11.06.2021 17:32 Відповісти
Ну, да теза "народ не винен" не працює. Винен, іще як винен.
- Хто на виборах голосував за Голобородбка? Тьотушка із Бразілії?
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11.06.2021 18:38 Відповісти
Тогда ответь: в Белоруссии Луку выбрало большинство ( тогда почему его скинуть хотят) или была фальсификация(тогда в чем вина белорусов)?
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11.06.2021 19:18 Відповісти
Більшість Лукашенка обрала у 1994 році. У 2020 він вибори фальсифікував, хоча я думаю, що то він робив у більшій чи меньші мірі і на попередніх виборах.
Вина білорусів у тому, що обрали Лукашенка у 1994, що ввели другу державну мову, змінили прапор, а, коли зрозуміли (досить піздно), то проводили доволі кволі протести, ну, щоб "не як в Україні".
P.S. Доречі, російською - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Беларусь (Республика Беларусь) , а не "Белоруссия"
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11.06.2021 19:38 Відповісти
Смешной или дурной ? Сколько лет прошло? Какое поколение тогда и сейчас? Может и тебя наказывать что в детстве в штанишки какал? А по сути вопрос остался открытым....
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11.06.2021 21:21 Відповісти
Хамовитий москалику, ти питав про народ. А поняття народу не обмежується одни чи двома поколіннями. Зрозумів? Крім того, білоруси кожні 5 років обирали наступали на тіж самі граблі, обираючи Луку. Ну, крім останнього разу.
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11.06.2021 22:24 Відповісти
Дуже чемний та сором'язливий безхатько! Мабуть ти на маєш уваги про виборчу систему та терміни президенства у РБ. Діти не відповідають за батьків, бо тоді ти винен що Хмельницький зробив та що Махно зрадили та вбили! І якщо останній раз білоруси не вибирали Луку ,то за що їх карати санкціями?
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12.06.2021 14:56 Відповісти
Діти не відповідають. Так. Але ти вжив термін "народ" у попередньому дописі.
Санкції, там адресні і по відношенню до державних інституцій, а не проти народу. Доречі, якщо послухати Тихановську, Nexty, та опозицію, то вони підтримують і вимагають санкції. Получається, білоруси "за санкції".
P.S. Чому "безхатько"? (риторично)
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12.06.2021 15:20 Відповісти
Якщо особисті санкціі, то гаразд...Проти державних інституцій--сумнівно, бо це зачепить людей...Тихановська сидить у ЄС та каву п'є, їй байдуже....Усі опозиціонери втекли і не відчують наслідки зашморга....Мої родичі, звичайні работяги та вчителі проти безладу організованого "опозицієй"...Вони кажуть що у малих містах усі за Луку ....Та мають очі --бачуть наслідки дємократіі в Україні!
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12.06.2021 19:02 Відповісти
юннат шабунин як завжди неправий, Верховний суд існує, проголошує рішення відмінні, судову практику упорядкував. "Чувашську законність" відмінив. залишилось скасувати тільки те, що Богдан,друг Шабуніна, протягнув стосовно відкриття касаціного провадження.
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11.06.2021 17:25 Відповісти
Ну тут так - після зеленої мерзоти і плісняви - реформу суддівської влади таки буде зроблено!
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11.06.2021 17:34 Відповісти
Мне этот юннат напоминает Таббаки из м/ф "Маугли"
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11.06.2021 17:35 Відповісти
И не только Верховный был реформирован, еще и Антикоррупционный был создан ---пока претензий нет.
А при зеленом все остановилось...
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12.06.2021 00:44 Відповісти
Шабунин как всегда прав. Безвиз могут забрать так же легко как и дали.
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11.06.2021 17:38 Відповісти
Тут вспомнилось..А что там с уголовным делом на Шабунина? Что то молчат уже пару лет. Его результат?🤔
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11.06.2021 17:43 Відповісти
 
 