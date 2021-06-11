Суд Риги видав санкцію на арешт депутата Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ, - Delfi
Сьогодні, 11 червня, суд Риги обрав запобіжний захід латвійському депутату Янісу Адамсонсу, підозрюваному в шпигунстві на користь Росії, видавши санкцію на його арешт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Засідання суду тривало близько двох годин. Депутат Сейму був конвоюваний у залі суду і залишив його в супроводі трьох співробітників Служби держбезпеки.
Яніс Адамсонс від коментарів відмовився.
Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення в Ризькому окружному суді.
Латвійського депутата підозрюють у тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За непідтвердженими даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупівлі та бюджет, а також надав інформацію про позиції Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".
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1) 1979 г. вступил в компартию СРСР
2) с 1979 по 1981 замком ВМФ на Сахалине
3) с 1981 по 1984 замком по политической подготовке молодежи (тамжа)
4) с 1987 по 1990 капитан 3-го ранга
5) в 1989 срочно сдрыстнул из КПСС, но занимает должность начальника разведки (Малокурильск)
6) числился штатным сотрудником КГБ (есть бумага) в связи с чем не был допущен до выборов, но подав встречный иск в Европейский суд по правам человека выиграл его и получил еще и компенсацию за ущемление прав (кгбе-шников) - 10000 евро.
... и это так вкратце
ЗА - 69
Проти - 5
Делали что то другое - 4