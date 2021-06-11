Суд Риги видав санкцію на арешт депутата Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ, - Delfi

Сьогодні, 11 червня, суд Риги обрав запобіжний захід латвійському депутату Янісу Адамсонсу, підозрюваному в шпигунстві на користь Росії, видавши санкцію на його арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Засідання суду тривало близько двох годин. Депутат Сейму був конвоюваний у залі суду і залишив його в супроводі трьох співробітників Служби держбезпеки.

Яніс Адамсонс від коментарів відмовився.

Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення в Ризькому окружному суді.

Також читайте: Депутата Сейму Латвії Адамсонса підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Латвійського депутата підозрюють у тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За непідтвердженими даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупівлі та бюджет, а також надав інформацію про позиції Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".