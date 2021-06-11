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Суд Риги видав санкцію на арешт депутата Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ, - Delfi

Суд Риги видав санкцію на арешт депутата Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ, - Delfi

Сьогодні, 11 червня, суд Риги обрав запобіжний захід латвійському депутату Янісу Адамсонсу, підозрюваному в шпигунстві на користь Росії, видавши санкцію на його арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Засідання суду тривало близько двох годин. Депутат Сейму був конвоюваний у залі суду і залишив його в супроводі трьох співробітників Служби держбезпеки.

Яніс Адамсонс від коментарів відмовився.

Депутат Адамсонс має право оскаржити це рішення в Ризькому окружному суді.

Також читайте: Депутата Сейму Латвії Адамсонса підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Латвійського депутата підозрюють у тому, що він протягом останніх чотирьох років передавав Росії різну інформацію. За непідтвердженими даними, Адамсонс передавав росіянам різні поправки до законів, інформацію про армійські закупівлі та бюджет, а також надав інформацію про позиції Балтійської Асамблеї щодо "Північного потоку-2".

Автор: 

Латвія (1345) Рига (58) росія (65035) шпигунство (988)


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У нас потрібно половину політикуму прикацапленого посадити
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11.06.2021 16:46 Відповісти
Латвія - не Україна. В Україні йомуі хустинкою дупу підтирали б...
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11.06.2021 16:47 Відповісти
И даже не кум Путина.А у нас черт знает что,а не суд.
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11.06.2021 16:48 Відповісти
Он же извинился.Этого что мало?
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11.06.2021 16:49 Відповісти
Прибалты всегда были Европейской страной, в т. числе и по соблюдению Законов. А Украину даже не знаю, с какой страной можно сравнить. Особенно по продажности чиновников и судей. Похоже , здесь ей нет равных.
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11.06.2021 17:13 Відповісти
Не удивительно шо шийён, ибо:
1) 1979 г. вступил в компартию СРСР
2) с 1979 по 1981 замком ВМФ на Сахалине
3) с 1981 по 1984 замком по политической подготовке молодежи (тамжа)
4) с 1987 по 1990 капитан 3-го ранга
5) в 1989 срочно сдрыстнул из КПСС, но занимает должность начальника разведки (Малокурильск)
6) числился штатным сотрудником КГБ (есть бумага) в связи с чем не был допущен до выборов, но подав встречный иск в Европейский суд по правам человека выиграл его и получил еще и компенсацию за ущемление прав (кгбе-шников) - 10000 евро.
... и это так вкратце
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11.06.2021 17:39 Відповісти
... за то шоб наканецта пасадили и/или выгнали проголосовали:
ЗА - 69
Проти - 5
Делали что то другое - 4
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11.06.2021 17:42 Відповісти
меняем пещерный суд на суд Риги
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11.06.2021 18:55 Відповісти
 
 