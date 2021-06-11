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Новини Агресія Росії проти України
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На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також агресивну поведінку РФ, - Столтенберг

На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також агресивну поведінку РФ, - Столтенберг

Лідери держав НАТО на майбутньому саміті планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією. Також на саміті НАТО будуть говорити про протидію Росії та Китаю.

Про це на брифінгу для преси розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії", - сказав він.

Столтенберг додав, що лідери країн НАТО також планують оголосити про відкриття центру нових технологій, а також підтвердити прихильність збільшення військових витрат для захисту миру, заснованого на правилах.

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Разом з тим саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони Альянсу і затвердить політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6431) росія (65035) членство в НАТО (1718) Столтенберг Єнс (1595)


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Багаторічні численні "обговорення", які нікого ні до чого не зобов'язують вже набридли, час за прийняттям конкретних рішень. Україна і Грузія повинні отримати ПДЧ в НАТО вже зараз. Крапка.
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11.06.2021 16:57 Відповісти
Ви ж бачите, що так звана "українська " влада з усіх сил саботує ПДЧ? Поки дерьмаки не підуть в каналізацію нічого не буде.
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11.06.2021 17:03 Відповісти
После того как клоун обделался с Байденом , нас можно только обсуждать.
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11.06.2021 16:58 Відповісти
А когда они с ним обделались?
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11.06.2021 17:01 Відповісти
Возмущение Америки за наезд клоуна на Байдена и ложь в освещении телефонного разговора.
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11.06.2021 17:11 Відповісти
 
 