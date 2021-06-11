На саміті НАТО обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також агресивну поведінку РФ, - Столтенберг

Лідери держав НАТО на майбутньому саміті планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією. Також на саміті НАТО будуть говорити про протидію Росії та Китаю.

Про це на брифінгу для преси розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю і агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії", - сказав він.

Столтенберг додав, що лідери країн НАТО також планують оголосити про відкриття центру нових технологій, а також підтвердити прихильність збільшення військових витрат для захисту миру, заснованого на правилах.

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Разом з тим саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони Альянсу і затвердить політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.