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Байден і Путін не планують спільну пресконференцію за підсумками саміту в Женеві, - CNN

Байден і Путін не планують спільну пресконференцію за підсумками саміту в Женеві, - CNN

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін не планують давати пресконференцію по закінченню саміту, який відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що остаточні плани все ще формулюються і можуть змінитися. Але станом на п'ятницю, 11 червня, спільної пресконференції двох президентів не очікується.

Джерела CNN заявили, що розраховують обговорити деталі структури і формату саміту зі своїми російськими колегами за кілька годин до його початку.

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Радник з національної безпеки Джейк Салліван раніше на цьому тижні заявив, що деталі, такі як спільна пресконференція, все ще розглядаються.

"Все це ще розробляється. Отже, коли у мене буде більше повідомлень про умови з точки зору структури зустрічі й елементів для преси, ми повернемося до вас", - заявив Салліван.

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.

Автор: 

Байден Джо (2884) пресконференція (188) путін володимир (23780) Швейцарія (862) Женева (52)


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Топ коментарі
+3
да если и будет какая-то пресс-конференция все равно ее результаты в рахе и в остальном цивилизованном мире будут истолкованы по разному...
расия - победун, объегорила амеров - это раша версия
зря съездил, но с непредсказуемого (как и траектория раша оружия)))) медведя-шатуна по чужим территориям... нужно не спускать глаз - версия адекватных...
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11.06.2021 17:24
+3
не будет он над Польщей лететь - уписается.
полетит через Анжелины бундеса
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11.06.2021 17:24
+2
Там вообще ничего не будет.
Байден это давно понял, и предложил провести встречу чтобы после ее провала
жахнуть по Орде.
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11.06.2021 17:18
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значит разговор будет жесткий
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11.06.2021 17:14 Відповісти
Надеюсь пролетая над Польшей,хуйло будет вспоминать о Качинском и поляки тоже...
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11.06.2021 17:15 Відповісти
только с точки зрения собственной безопасности (и без других эмоций)
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11.06.2021 17:20 Відповісти
не будет он над Польщей лететь - уписается.
полетит через Анжелины бундеса
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11.06.2021 17:24 Відповісти
а я Вам верю...оно собственной тени в бункере боится)))
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11.06.2021 17:25 Відповісти
Именно так😉
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11.06.2021 17:56 Відповісти
Там вообще ничего не будет.
Байден это давно понял, и предложил провести встречу чтобы после ее провала
жахнуть по Орде.
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11.06.2021 17:18 Відповісти
Скажет: Я сделал всё что мог. Но он неадекватный и неугомонный. Будем его лечить.
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11.06.2021 17:26 Відповісти
да если и будет какая-то пресс-конференция все равно ее результаты в рахе и в остальном цивилизованном мире будут истолкованы по разному...
расия - победун, объегорила амеров - это раша версия
зря съездил, но с непредсказуемого (как и траектория раша оружия)))) медведя-шатуна по чужим территориям... нужно не спускать глаз - версия адекватных...
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11.06.2021 17:24 Відповісти
пусть поболтают ЕРУНДОЙ !
они это умеют
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11.06.2021 17:26 Відповісти
как по мне - чудесная новость, объявили итоги переговоров заранее
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11.06.2021 17:28 Відповісти
Сюр((( цивілізація і примат на одній пресухе..
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11.06.2021 17:52 Відповісти
Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, -итогов никакх не намечаенся.Разговор слепого с глухим- CNN
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11.06.2021 19:54 Відповісти
Ну хоть вальс какой станцуют вдвоем ?
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11.06.2021 21:56 Відповісти
Соловьёвы со Скабеевыми соплями изойдут, доказывая, как педофил, как всегда,

(в который раз) оглушительно переиграл тупых американцев.
А сама встреча будет ? Мы должны будем поверить слухам ?
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12.06.2021 00:27 Відповісти
 
 