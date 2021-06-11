Байден і Путін не планують спільну пресконференцію за підсумками саміту в Женеві, - CNN

Президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін не планують давати пресконференцію по закінченню саміту, який відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що остаточні плани все ще формулюються і можуть змінитися. Але станом на п'ятницю, 11 червня, спільної пресконференції двох президентів не очікується.

Джерела CNN заявили, що розраховують обговорити деталі структури і формату саміту зі своїми російськими колегами за кілька годин до його початку.

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Радник з національної безпеки Джейк Салліван раніше на цьому тижні заявив, що деталі, такі як спільна пресконференція, все ще розглядаються.

"Все це ще розробляється. Отже, коли у мене буде більше повідомлень про умови з точки зору структури зустрічі й елементів для преси, ми повернемося до вас", - заявив Салліван.

Нагадаємо, зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно відбудеться 16 червня на віллі Ла Гранж у Женеві. Через саміт двох президентів Швейцарія на три дні обмежить повітряний простір.