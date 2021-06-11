Українські вболівальники, які прибули в Румунію на матчі Євро-2020, будуть звільнені від 14-денного карантину, - посольство

Громадяни України, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах у межах фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу і доводять це, надаючи квитки в роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

"Водночас, розгляд кожного випадку і прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування в пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів", - сказано в повідомленні.

Посольство України в Румунії продовжує роботу з компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в'їзду і перебування на території Румунії громадянами України в умовах обмежень, введених з метою запобігання поширенню COVID-19, зокрема в контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, які проходитимуть у Бухаресті.

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