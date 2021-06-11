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Новини Коронавірус і карантин
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Українські вболівальники, які прибули в Румунію на матчі Євро-2020, будуть звільнені від 14-денного карантину, - посольство

Українські вболівальники, які прибули в Румунію на матчі Євро-2020, будуть звільнені від 14-денного карантину, - посольство

Громадяни України, які прибувають до Румунії для участі у футбольних матчах у межах фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу і доводять це, надаючи квитки в роздрукованому форматі або в електронному вигляді, звільняються від перебування на карантині впродовж 14 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

"Водночас, розгляд кожного випадку і прийняття відповідного рішення здійснюється румунською стороною в момент перебування в пункті перетину державного кордону Румунії на основі наданих документів", - сказано в повідомленні.

Посольство України в Румунії продовжує роботу з компетентними органами Румунії для забезпечення відповідних умов в'їзду і перебування на території Румунії громадянами України в умовах обмежень, введених з метою запобігання поширенню COVID-19, зокрема в контексті проведення футбольних матчів Євро-2020, які проходитимуть у Бухаресті.

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Автор: 

карантин (18172) Румунія (1155) українці (2535) футбол (1580) Євро-2020 (99) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Что и следовало доказать! Никакой ни вирус, просто бизнес ....
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11.06.2021 17:30
+2
Там никто сидеть не собирается.
Приехали, посмотрели, уехали.
Карантин сорвёт продажу билетов.
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11.06.2021 17:35
+2
Инспекторы УЕФА будут выворачивать трусы болельщиков
в поисках слогана ПУТИН - *****.
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11.06.2021 17:40
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Что и следовало доказать! Никакой ни вирус, просто бизнес ....
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11.06.2021 17:30 Відповісти
Там никто сидеть не собирается.
Приехали, посмотрели, уехали.
Карантин сорвёт продажу билетов.
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11.06.2021 17:35 Відповісти
Расскажи! Потом пиво и веселье(или драки)....Прям пионеры под руководством пионервожатой--пришли строем и строем ушли...
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11.06.2021 17:41 Відповісти
Пиво без драки - деньги на ветер.
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11.06.2021 17:43 Відповісти
В Бухаресте играем 17-го(13-го-в Амстердаме),а говоришь там никто не собирается сидеть.
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11.06.2021 19:08 Відповісти
Совершенно глупый комент.Карантин никак не может предотвратить 100% случаев. И главная идея - это предотворатить например 90% случаев. Тоесть тот случай, когда какие то животные ровнее и если этих привилигированных мало - то будет работать. Тут именно тот случай - да, вот этот чемпионат - он ровнее чем остальные случаи. По факту. Справедливо это или нет - вопрос второй.
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11.06.2021 17:55 Відповісти
А где Степанов ?
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11.06.2021 17:36 Відповісти
Я уже поспорил с одним похожим на тебя что если тренер хоккейной команды РоССиси облепит свой пиджак минимум шестью гербами то следующий ЧМ они точно выиграют.
А то ну что это всего один... это не скрепно.
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11.06.2021 17:45 Відповісти
Инспекторы УЕФА будут выворачивать трусы болельщиков
в поисках слогана ПУТИН - *****.
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11.06.2021 17:40 Відповісти
Вы их лучше по приезду в Украину проверьте на вирусняк...
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11.06.2021 17:42 Відповісти
 
 