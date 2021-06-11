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Новини Окуповані території
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Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"

Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму:

Знайдена під Азовським морем вода виявилася непридатною для подачі у водопровідні мережі окупованого Криму через високу мінералізацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.

"Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією що толку? Це очищати треба", - зазначив він.

При цьому Аксьонов уточнив, що очисні станції не впораються з необхідними для окупованого півострова обсягами такої води, тому проєкт з видобутку води з дна Азовського моря, за його словами, "доведеться забути".

Читайте також: Питання подачі води в Крим можна обговорювати лише в разі точного розуміння, на які поступки піде заради цього Росія, - Разумков. ВIДЕО

"Очистити на добу мільйон кубометрів або два - це нереально. У такій ситуації доведеться цей проєкт забути і ставити дві опріснювальні установки у Фрунзе і в Ялті - це єдиний вихід зі становища. Іншого взагалі немає", - сказав маріонетка Кремля.

За словами Аксьонова, Бештерек-Зуйський водозабір є останнім розвіданим місцем зі зрозумілою кількістю підходящої для мереж окупованого Криму води і є єдиним перспективним джерелом у Сімферопольському районі.

"Інших родовищ у зоні Сімферополя, які перспективно могли б бути розроблені і дати пристойний обсяг води в мережу, немає. Науці, принаймні сьогодні, про це невідомо", - додав Аксьонов.

Автор: 

Азовське море (1618) Крим (14137) окупація (6681) Аксьонов Сергій (225) вода (1176)


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Топ коментарі
+60
Цитати великих людей.Генадій Москаль--Нехай п"ють сечу.
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11.06.2021 17:55
+59
Пийте неочищену - там вітамінів більше...
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11.06.2021 17:56
+55
Что и требовалось доказать

Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2263
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11.06.2021 18:01
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Цитати великих людей.Генадій Москаль--Нехай п"ють сечу.
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11.06.2021 17:55 Відповісти
Твари продажные-- ждите камней
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11.06.2021 18:06 Відповісти
Есть моча, немного, подарю
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11.06.2021 19:37 Відповісти
действовать по схеме- сварил борщ, посцал, через вату с углем профильтровал, сварил борщ и танцевать, путен расея
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11.06.2021 18:24 Відповісти
Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються" - Цензор.НЕТ 1960
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11.06.2021 18:57 Відповісти
Цитати генетичного сміття " наукі ні ізвєсни істочнєкі вади". А ти, шелупонь під3а/!#пна, як з Кримом хєрню виконувавати виришило, чого науку не спитало? І відповідь в першому реченні - генетичне сміття.
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11.06.2021 19:50 Відповісти
Пийте неочищену - там вітамінів більше...
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11.06.2021 17:56 Відповісти
"Там фосфора дох*я. Волоси випадать перестануть"
(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
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11.06.2021 18:25 Відповісти
А чё так? Неужели нельзя с помощью фильтра из камешков с неба её очистить? Я даже знаю техпроцесс.
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11.06.2021 17:56 Відповісти
Еще из тех камушков можно жилье себе строить.
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11.06.2021 18:12 Відповісти
Не все так просто, обратный осмос нужен. Значит - через опу.
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11.06.2021 18:29 Відповісти
Так надо минералочку по бутылкам разливать !!😁😁😁
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11.06.2021 17:57 Відповісти
Кто бывал на Азове знают эту "минералочку". Запашок еще тот.
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11.06.2021 18:02 Відповісти
Зато огурцы малосольные фантастические получаются. Правда потом пару с суток просраться нужно, чтобы привыкнуть, но кишечник очищается для похудеть.
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11.06.2021 18:38 Відповісти
золотая минералочка будет.. по 100 баксов за бутылочку))
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11.06.2021 18:05 Відповісти
Нафтуся )
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11.06.2021 18:14 Відповісти
"Поляна Квасова" і "Свалява" ще мають зачітний болотяний присмак )) Але "Азовская Великоскрепная" має бути "анало говнет" - із потужним сірководневим амбре... Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 6724
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11.06.2021 18:30 Відповісти
І замість вуглекислоти газувати сірководнем Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 1700
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11.06.2021 18:27 Відповісти
да как посмел этот козявка усомниться в найденных Великим Пу 100 кубокилометрах сладкой воды с малиновым сиропом под дном Азова ?
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11.06.2021 17:57 Відповісти
Чомусь згадав "сладкий хлеб" із "Зеленого слоника". І https://youtu.be/Y8pPEJTWfxw розповідь Пахома про Бердянськ ...
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11.06.2021 18:34 Відповісти
піймали облизня москалики.

Я б на вашому місці не зволікала і збирала дощову водичку.
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Что и требовалось доказать

Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2263
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Скоро выйдут на массовые демонстрации женщины, дети, инвалиды и прочие крымские лишенцы:
-- Зеленский! Введи воду!

*)
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Вистачить "Зєлєнскій, ввєді" 😁 Вода тут зайва. Тут доречний вазелін.
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11.06.2021 18:04 Відповісти
Прессованая секретутка Мундел рассказывала что вводить там почти нечего. 🤭Пипетка 🤫
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11.06.2021 18:24 Відповісти
Так введет же урод...ну по крайней мере очень хочет это сделать совместно со своим окружением...
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11.06.2021 18:05 Відповісти
Конечно введёт! -- для того и поставлен на Главную Роль...*)
...вы там чухайтесь оперативней в Украине -- это кыно не для вас снимают, но с вашей помощью...
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11.06.2021 18:09 Відповісти
бот гавкнул
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11.06.2021 18:16 Відповісти
Зате психіатричній науці добре відома хвороба самого Аксьонова. 😁 А кулібіни-самоучки знають, що якщо кип'ятити морську воду, то на виході можна отримати і воду, і сіль. Вода, правда некондиційна. Та й сіль не дуже. Але кацапам якісні продукти протипоказань власним керівництвом. 😊
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11.06.2021 18:02 Відповісти
Можно їм морщинську гуманітаркой і тільки роздачу на руки в житлових дворах під нашим наглядом
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11.06.2021 18:03 Відповісти
Пускай крысяне сцаки пьют. Ведь какая разница, что пить когда ты в родной говени.
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11.06.2021 18:04 Відповісти
та то фигня камней же с неба нет, вот и ладненько......
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11.06.2021 18:04 Відповісти
Тю, так добывать ее и доочищать. Думаю, опреснительная установка напрямую с морсокй воды будет дороже в обслуживании чем в работе с минерализированной.
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11.06.2021 18:05 Відповісти
Маладэц. Быть тебе советником гоблина.)
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11.06.2021 18:10 Відповісти
аксеов не прав, вода из под Азова очень полезная и приятная, ее можно и нужно подавать в систему водоснабжения крыма, можно напоить всех кримчан до усирачки и решить проблему с водой вообще.
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11.06.2021 18:07 Відповісти
Пусть лаптеногие песок и камни опресняют.
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11.06.2021 18:07 Відповісти
Что,опять ширинку растёгивать? Да задолбали.)
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11.06.2021 18:08 Відповісти
Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 6749
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11.06.2021 18:09 Відповісти
ось вам от ахметовского ******
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11.06.2021 18:48 Відповісти
"Там она какая-то есть. Она не глубоко, проблем достать ее нет. Дело в том, что, скорее всего, минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку?". Гоблин мыслит по 90-х.)
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11.06.2021 18:13 Відповісти
Тоді беріть ту що зверху.
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11.06.2021 18:13 Відповісти
і навкруги )))
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11.06.2021 18:14 Відповісти
Сверху плавает коричневое повидло, его крымчанам на хлеб намазывать сказано.
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11.06.2021 18:17 Відповісти
Все, очередная партия бабла распилена. Отмазывать бесполезную затею назначен Гоблин. Кремляди делят бабло. Срабсийский нарид ходит на дырку в полу и считает себя великим.
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11.06.2021 18:16 Відповісти
За пару лет до Войны был в Крыму на машинке... ...с друганом институтским там встречались -- он на пляжу в палатке отдыхал.
Достаточно высокий работник Кабмина на тот исторический момент -- и мы с ним тёзки.

На Майдане он себя хорошо проявил! -- я даже не ожидал от чиновника такого уровня...

-- Шура, шо это за жлобы спесивые и наглые кругом?
-- Это, Саня -- русские! -- хозяева земли нашей... (и сплюнул, хоть и интеллигентный человек)
...как в воду глядел... -- знал точно, наверное.
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11.06.2021 18:17 Відповісти
я этих макак каждое утро под нашими палатками на пляже,в окружении пустой тары "немирофф и оболонь" побудку армейскую устраивал.)))
ну шо сказать,жывотныые.
ну и вечерами отваживал.как и "лесников" крымских.
ээх,времена были
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11.06.2021 18:46 Відповісти
Топить их надо было, как котят -- прямо в палатках! -- шютк...*)
Интересное тогда заметилось.
Я ж на Крайслере приличном был под немецкими номерами... -- общался с о всеми...

Украинцы: Добра машина! Шо трэба? -- зара все буде!

Татары: О! Немцы в гости заехали... -- ...винца нашего попейте, потом о делах поговорим...
Русские: Хрена себе -- немец! Ну как вы там, в Германии? -- свалить к вам можно?

...варианты всякие были, конечно -- я основные показал... -- в Крыму.
В Москве, Иркутске, Чите, Улан-Удэ -- было ещё веселей... -- с тошнотинкой... *)
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11.06.2021 19:09 Відповісти
Ну дык ить... Шибко минярализованная? - газируйте, освящайте в гундяйской церкви, разлявайте по бутылям и спродавайте крысчанам как миняраловку! Название - "Азовская великоскрепная".
С припиской - "состав: почитай, цельная долбица Митрий Иваныча Мендялеева. Кажинного лелюменту - батюшки-светы!"...
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11.06.2021 18:20 Відповісти
Харрррошим свинюкам толька на "здоров'я"!!
Смачного, ***********!!
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11.06.2021 18:21 Відповісти
"Куме, не тратьте сили, пийте сечу"
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11.06.2021 18:22 Відповісти
Марионетка Кремля Аксенов заявил, что вода под Азовским морем непригодна для сетей оккупированного Крыма: "Очистительные станции не справятся" - Цензор.НЕТ 2545
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11.06.2021 18:25 Відповісти
А-ха-ха!
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11.06.2021 18:27 Відповісти
Дощі падають рясненькі, то запаси поповнять, не повиздихають помруть. Мені тільки ось з думки не йде те, що Разумков там чекає якихось "уступков" від росії в обмін на воду.(((
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11.06.2021 18:30 Відповісти
має на увазі, що віддадуть споконвічні українські землі і міста - Стародуб, Таганрог, Кубань... а ми їм води дамо.
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11.06.2021 18:33 Відповісти
Воды нет, а нах..я туда кацапы прутся косяками? чем больше в крыму балалаечников, тем меньше воды... для коренных жителей.
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11.06.2021 18:31 Відповісти
ну нема воды! куда вы в крым все претесь
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11.06.2021 18:46 Відповісти
По ящику сказали - вода есть!
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11.06.2021 22:24 Відповісти
Минеральная полезнее... и стоит дороже. Это же какое счастье жить возле моря кушать фрукты и запивать минералкой? Понятно что "киевские власти" завидуют....
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11.06.2021 18:34 Відповісти
ничего страшного щи солить не будут.
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11.06.2021 18:38 Відповісти
Тяните от Москвы реки, для "величайшей державе современности, третьем Рыме, вставшей с колен и прочая и прочая" это пара пустяков. ( хотя есть конечно места и ближе- Кубань, Дон, Волга в конце концов можно настроить опреснителей потратив для этого 50% военного бюджета) Как говорится взялся за гуж не говори что недюж., да и жизнь до канала в Крыму была столетиями, тысячелетиями так что приспосабливайтесь, как второй вариант уменьшить населения на 80% оставив только вояк, и закрыть въезд для отдыхающих, закрыть все производства ну в общем дерзайте. Камни вам на голову .
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11.06.2021 18:42 Відповісти
газуйте и пойдет как моршинська
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11.06.2021 18:43 Відповісти
Минуточку!
""Очистить в сутки миллион кубометров или два - это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте"
Это что получается, она более минерализована, чем морская?
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11.06.2021 18:46 Відповісти
іпануті
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11.06.2021 19:06 Відповісти
Любому притомному гідрогеологу було зразу зрозуміло, що цей проект "пресных вод под Азовом" - затія дурнів, які нічогісінько не тямлять в геологіі. Мені взагалі дивно, що не знайшлось серед кацапів ні одного випускника геологічного факультету, який би отямив цю купу ідіотів. "Подземные русла древних рек в донных осадках Азовского моря хранят запасы пресных вод" -це ж треба таке придумати. А про екрани і пастки з непроникних пород вони хоч щось чули?
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11.06.2021 19:12 Відповісти
Ну хотелось им, очень хотелось. Но оказалось, что против Природы не попрешь.
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11.06.2021 19:38 Відповісти
Там просто глибше треба бурити - а вони вирішили взяти з перших горизонтів
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11.06.2021 21:08 Відповісти
Постепенно увеличивая глубину скважины под Азовским морем, упорные российские бурильщики нашли источник пресной воды. Это оказался водопровод Буэнос-Айреса.
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11.06.2021 23:43 Відповісти
Бугага, кацапье хочет в очередной раз распилить бабло чтобы черпать обычную морскую воду. Ну кто бы сомневался.
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11.06.2021 19:23 Відповісти
Приходит Василий Иванович к )(уйлу и спрашивает-
-Владимир Владимировичь, вот у меня что-то похожее на пластилин.
Так ли это? И дает )(улу кусок похожий на пластилин.
)(уйло взяло-помяло-понюхало-попробовало..и говорит
-Нет Василий Ивановичь-это не пластилин а ГОВНО!
-Вот и я думаю, Владимир Владимировичь, откуда в жопе ластилину взяться???
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11.06.2021 19:35 Відповісти
Я не понимаю, что дебила не устраивает! Из крана будет течь высокоминеральная вода! Туристы из болот залесья попрут лечиться косяком! Деньги потекут реками! И органических удобрений в поля появится валом. Одни плюсы!
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11.06.2021 19:37 Відповісти
Тим більше що Маріупольський комбінат абсолютно безкоштовно згоден мінералізувати її і надалі
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11.06.2021 21:06 Відповісти
Цей аксьонов вважає, що його десь в цьому світі українська сокира не знайде. Помиляється, цей покидьок! Знайде!
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11.06.2021 20:34 Відповісти
ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте - это единственный выход из положения. Другого вообще нет

-------------------
Взагалі-то є.
Можна здриснути з Криму та прибрати за собою лайно
або
Тягти труби з материка - Північний потік спромоглися протягти на тис км, а тут сраних 10 не можуть прокласти?
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11.06.2021 21:05 Відповісти
А шо опять не так с водой? Это ж скрепные камни прямо в почки
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11.06.2021 21:28 Відповісти
давно писав, що без трубопроводу байкал-крим ну ніяк не обійтись! Благо, що ВРОТенберги (чи хто там газогони будує?) вміють і можуть. Вперед!
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11.06.2021 21:45 Відповісти
Ну то не очищати . Пити так . Які проблеми ?
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11.06.2021 22:04 Відповісти
Яка сумна новина!
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11.06.2021 22:21 Відповісти
Гоблін що, на сцаря бочку коте . )))))
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11.06.2021 23:06 Відповісти
Выссака минерализованная вада есть исчё в канализассыи, там дабывать иё лигчее.
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11.06.2021 23:30 Відповісти
- Пейте, пейте! (с)
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11.06.2021 23:49 Відповісти
крымские ученые доказали, что эксперименты обнадеживают, что переработанную мочу уже можно использовать для умывания и стирать белье, но пить еще нельзя. Есть такое же про говно и сливочное масло, кому надо нагуглит.

От анекдотов к жизни. С военной точки зрения оккупанты в случае высадки в любой из наших южных областей начнут получать на плацдарме подарки из глубины от реакторов и дальнобойной артиллерии сразу, мгновенно. Союзники помогут с целеуказанием. Байрактары подтянутся тоже. Будут уничтожать точечные цели, уцелевшие после ударов артиллерии.

Авиация российская? Зассут, помня Грузию 2008. Помимо имеющейся ПВО, есть ПЗРК.

Крылатые ракеты? А по чем они будут стрелять? По военным попробуй попади (особенно с кацапской точностью). Если по гражданской инфраструктуре (электростанции, водокачки и тому подобное), то это гуманитарная катастрофа и преступление против человечности, и весь цивилизованный мир будет за нас
Так что welcome to the hell
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12.06.2021 00:20 Відповісти
Цікаво, вони там дистильовану воду хотіли знайти, дебіли?
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12.06.2021 21:44 Відповісти
 
 