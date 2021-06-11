Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"
Знайдена під Азовським морем вода виявилася непридатною для подачі у водопровідні мережі окупованого Криму через високу мінералізацію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.
"Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією що толку? Це очищати треба", - зазначив він.
При цьому Аксьонов уточнив, що очисні станції не впораються з необхідними для окупованого півострова обсягами такої води, тому проєкт з видобутку води з дна Азовського моря, за його словами, "доведеться забути".
"Очистити на добу мільйон кубометрів або два - це нереально. У такій ситуації доведеться цей проєкт забути і ставити дві опріснювальні установки у Фрунзе і в Ялті - це єдиний вихід зі становища. Іншого взагалі немає", - сказав маріонетка Кремля.
За словами Аксьонова, Бештерек-Зуйський водозабір є останнім розвіданим місцем зі зрозумілою кількістю підходящої для мереж окупованого Криму води і є єдиним перспективним джерелом у Сімферопольському районі.
"Інших родовищ у зоні Сімферополя, які перспективно могли б бути розроблені і дати пристойний обсяг води в мережу, немає. Науці, принаймні сьогодні, про це невідомо", - додав Аксьонов.
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(с) Лесь Подерв'янський "Герой нашого часу"
Я б на вашому місці не зволікала і збирала дощову водичку.
-- Зеленский! Введи воду!
*)
...вы там чухайтесь оперативней в Украине -- это кыно не для вас снимают, но с вашей помощью...
Достаточно высокий работник Кабмина на тот исторический момент -- и мы с ним тёзки.
На Майдане он себя хорошо проявил! -- я даже не ожидал от чиновника такого уровня...
-- Шура, шо это за жлобы спесивые и наглые кругом?
-- Это, Саня -- русские! -- хозяева земли нашей... (и сплюнул, хоть и интеллигентный человек)
...как в воду глядел... -- знал точно, наверное.
ну шо сказать,жывотныые.
ну и вечерами отваживал.как и "лесников" крымских.
ээх,времена были
Интересное тогда заметилось.
Я ж на Крайслере приличном был под немецкими номерами... -- общался с о всеми...
Украинцы: Добра машина! Шо трэба? -- зара все буде!
Татары: О! Немцы в гости заехали... -- ...винца нашего попейте, потом о делах поговорим...
Русские: Хрена себе -- немец! Ну как вы там, в Германии? -- свалить к вам можно?
...варианты всякие были, конечно -- я основные показал... -- в Крыму.
В Москве, Иркутске, Чите, Улан-Удэ -- было ещё веселей... -- с тошнотинкой... *)
С припиской - "состав: почитай, цельная долбица Митрий Иваныча Мендялеева. Кажинного лелюменту - батюшки-светы!"...
Смачного, ***********!!
повиздихаютьпомруть. Мені тільки ось з думки не йде те, що Разумков там чекає якихось "уступков" від росії в обмін на воду.(((
""Очистить в сутки миллион кубометров или два - это нереально. В такой ситуации придется этот проект забыть и ставить две опреснительные установки во Фрунзе и в Ялте"
Это что получается, она более минерализована, чем морская?
-Владимир Владимировичь, вот у меня что-то похожее на пластилин.
Так ли это? И дает )(улу кусок похожий на пластилин.
)(уйло взяло-помяло-понюхало-попробовало..и говорит
-Нет Василий Ивановичь-это не пластилин а ГОВНО!
-Вот и я думаю, Владимир Владимировичь, откуда в жопе ластилину взяться???
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Взагалі-то є.
Можна здриснути з Криму та прибрати за собою лайно
або
Тягти труби з материка - Північний потік спромоглися протягти на тис км, а тут сраних 10 не можуть прокласти?
От анекдотов к жизни. С военной точки зрения оккупанты в случае высадки в любой из наших южных областей начнут получать на плацдарме подарки из глубины от реакторов и дальнобойной артиллерии сразу, мгновенно. Союзники помогут с целеуказанием. Байрактары подтянутся тоже. Будут уничтожать точечные цели, уцелевшие после ударов артиллерии.
Авиация российская? Зассут, помня Грузию 2008. Помимо имеющейся ПВО, есть ПЗРК.
Крылатые ракеты? А по чем они будут стрелять? По военным попробуй попади (особенно с кацапской точностью). Если по гражданской инфраструктуре (электростанции, водокачки и тому подобное), то это гуманитарная катастрофа и преступление против человечности, и весь цивилизованный мир будет за нас
Так что welcome to the hell