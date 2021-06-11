Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"

Знайдена під Азовським морем вода виявилася непридатною для подачі у водопровідні мережі окупованого Криму через високу мінералізацію.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявив маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.

"Там вона якась є. Вона не глибоко, проблем дістати її немає. Справа в тому, що, швидше за все, мінералізація висока. А з високою мінералізацією що толку? Це очищати треба", - зазначив він.

При цьому Аксьонов уточнив, що очисні станції не впораються з необхідними для окупованого півострова обсягами такої води, тому проєкт з видобутку води з дна Азовського моря, за його словами, "доведеться забути".

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"Очистити на добу мільйон кубометрів або два - це нереально. У такій ситуації доведеться цей проєкт забути і ставити дві опріснювальні установки у Фрунзе і в Ялті - це єдиний вихід зі становища. Іншого взагалі немає", - сказав маріонетка Кремля.

За словами Аксьонова, Бештерек-Зуйський водозабір є останнім розвіданим місцем зі зрозумілою кількістю підходящої для мереж окупованого Криму води і є єдиним перспективним джерелом у Сімферопольському районі.

"Інших родовищ у зоні Сімферополя, які перспективно могли б бути розроблені і дати пристойний обсяг води в мережу, немає. Науці, принаймні сьогодні, про це невідомо", - додав Аксьонов.