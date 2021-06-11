Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Впродовж поточної доби, 11 червня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню - один військовослужбовець загинув.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав осколкового поранення несумісного з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - сказано в повідомленні.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

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