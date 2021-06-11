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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС

Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Впродовж поточної доби, 11 червня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню - один військовослужбовець загинув.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав осколкового поранення несумісного з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - сказано в повідомленні.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Читайте також: Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22354) бойові дії (3754) втрати (4393) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+27
Грім гримів? Слова Зєлєнского. А Україна - без слів. Тільки плач. Мовчазний. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 18:07
+25
вічна пам"ять Герою
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5757

...співчуття родині...
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11.06.2021 18:09
+19
Царство Небесне..
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11.06.2021 18:11
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Прийшов час оголошувати воєнний стан, проводити мобілізацію і зачищати українські території Донбасу та Криму. Якщо не повбиваємо всіх терористів на 20 років наперед, ми ще 20 років будемо воювати на Донбасі! Краще з жертвами але закінчити це лайно сьогодні ніж розтягувати це все на 1000 років!
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11.06.2021 18:27 Відповісти
Грім гримів? Слова Зєлєнского. А Україна - без слів. Тільки плач. Мовчазний. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 18:07 Відповісти
Герої не вмирають
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11.06.2021 18:08 Відповісти
Вони ідуть на Небо. Вмирають вороги.
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11.06.2021 18:51 Відповісти
вічна пам"ять Герою
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5757

...співчуття родині...
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11.06.2021 18:09 Відповісти
Царство Небесне..
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11.06.2021 18:11 Відповісти
Знову біль та горе для Украіни 😪😪😪
Світла пам'ять нашому Герою!
Смерть рашинським катам 😡
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11.06.2021 18:16 Відповісти
Земля пухом защитнику Родины.Также начались обстрелы российско-арабскими(эрмэн?-в.слово) со стороны Иревани солдат ИндоПэриджана в Кельбэйяшар(джар??какой то)ском раене.Посмотрите во СКОЛЬКО РАЗ КРЕМЛЬ за 100 ЛЕТ УМЕНЬШИЛ ЗЕМЛИ НАШЕЙ ИМПЕРИИ в моем клипе"1919г.Карта Од(Аз)эрбэйджана на Парижской конференции мировых правителей.Империя Атама между морями"И СЕЙЧАС АТАКИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ НА БИЗАНТИЮ(ГанаУдж=Гянджа) ПРОДОЛЖАЕТСЯ.Пружина сжата.
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11.06.2021 18:16 Відповісти
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5444
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11.06.2021 18:21 Відповісти
Украинский воин погиб в результате обстрела российско-террористических войск возле Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3127
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11.06.2021 18:27 Відповісти
Можна просто - російські війська...всі й так знають, що вони терористичні...
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11.06.2021 18:30 Відповісти
Можно и еще проще - русские.
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11.06.2021 18:33 Відповісти
Московити вони.
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11.06.2021 18:55 Відповісти
россияне, московиты, маскали, кацапы. но не русские, в основной своей массе.
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11.06.2021 20:13 Відповісти
Нет. Все русские - и *****,и шойга, и рамзанка дыров. Не путать с руськими/русинами.
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11.06.2021 20:17 Відповісти
Не согласен.
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13.06.2021 02:06 Відповісти
І окупаційні.
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11.06.2021 20:57 Відповісти
Так що з зє-перемиррям???
Коли закінчиться експеріменти цього довбня, над армією???
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11.06.2021 18:38 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6459
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11.06.2021 18:53 Відповісти
Вечная память защитнику Украины! Земля тебе пухом ,герой? А что ,пересидент опять из-за раскатов "мирного грома" не услышал выстрелов?
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11.06.2021 18:57 Відповісти
Слава тобі брате
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11.06.2021 19:17 Відповісти
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая Cлава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего Cлавa
(ц) Старшая Эдда.
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11.06.2021 20:15 Відповісти
зустрінемось брате
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11.06.2021 20:27 Відповісти
Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7754
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11.06.2021 20:39 Відповісти
вошькины бизнес-партнеры пошаливают, ну и гром гремит немножко
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11.06.2021 20:41 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 691
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11.06.2021 22:04 Відповісти
Царство небесне, щирі співчуття родині, серця українців зкам'яніли від болю і сліз за нашими Героями. Вічна пам'ять.
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11.06.2021 22:43 Відповісти
В спам кацапо ублюдок
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12.06.2021 05:51 Відповісти
Слава Герою і вічна пам'ять.
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12.06.2021 07:08 Відповісти
Герої не вмирають
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12.06.2021 17:29 Відповісти
 
 