Український воїн загинув унаслідок обстрілу російсько-терористичних військ біля Водяного, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Впродовж поточної доби, 11 червня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню - один військовослужбовець загинув.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав осколкового поранення несумісного з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - сказано в повідомленні.
У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
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...співчуття родині...
Світла пам'ять нашому Герою!
Смерть рашинським катам 😡
Коли закінчиться експеріменти цього довбня, над армією???
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая Cлава
деяний достойных.
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но знаю одно,
что вечно бессмертно:
умершего Cлавa
(ц) Старшая Эдда.