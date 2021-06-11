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Новини Окупація Криму
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Завершено розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів, - Офіс генпрокурора

Завершено розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів, - Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим. Їх підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Мова йде про ексдепутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Ради Міністрів Республіки Крим, ексголову Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Державної Ради Республіки Крим, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому прокурора так званої Республіки Крим, Севастопольського міського голову, ексначальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому Міністра внутрішніх справ так званої Республіки Крим, начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому начальника Прикордонної служби так званої Республіки Крим, колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому першого заступника голови Ради Міністрів так званої Республіки Крим та колишнього начальника управління СБУ в м. Севастополі, у подальшому начальника так званого ФСБ по Республіці Крим", - говориться в повідомленні.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", розслідування завершено стосовно Сергія Аксьонова, Володимира Константинова, Наталії Поклонської, Юрія Дойнікова, Сергія Абісова, Віктора Мельниченка, Рустама Теміргалієва і Петра Зими.

Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

За результатами спеціального досудового розслідування матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

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Автор: 

Крим (14137) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) державна зрада (1681) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+3
Не путай "конституцию" обнуленной расиси, с Международным Правом, это для вас пуйло фигура, а для все Мира он убийца и насильник...
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11.06.2021 19:58
+3
мне насрать на конституцию россии, как и на конституцию папуы-новой гвинеи, у меня есть Конституция моей страны, как и нормы Международного права... Гитлер когда окупировал страны и территории Европы тоже патякал про конституцию Германии...
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11.06.2021 20:15
+2
Дома судить некого -- за иностранцев хапанулись...*)
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11.06.2021 18:35
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2 хари на фото, а остальные кто? озвучить проблема? может секрет?
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11.06.2021 18:28 Відповісти
Суд дасть умовний термін бо у всіх нормальних суддів лишилась нерухомість в Криму!
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11.06.2021 18:31 Відповісти
другие сайты опубликовали фамилии всех тех предателей и колаборантов.
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11.06.2021 20:18 Відповісти
Дома судить некого -- за иностранцев хапанулись...*)
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11.06.2021 18:35 Відповісти
каких иностранцев?? ты тоже оккупант? та вся крымская мерзость - граждане Украины... из гражданства та мразь не выходила, заявлений не подавала.
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11.06.2021 19:31 Відповісти
Не путай "конституцию" обнуленной расиси, с Международным Правом, это для вас пуйло фигура, а для все Мира он убийца и насильник...
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11.06.2021 19:58 Відповісти
мне насрать на конституцию россии, как и на конституцию папуы-новой гвинеи, у меня есть Конституция моей страны, как и нормы Международного права... Гитлер когда окупировал страны и территории Европы тоже патякал про конституцию Германии...
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11.06.2021 20:15 Відповісти
И сколько теперь судимостей у уголовника Аксенова(гоблина)будет?
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11.06.2021 19:01 Відповісти
государству понадобилось 7 лет и баснословная сумма денег из карманов налогоплательщиков,чтобы расследовать преступление совершенное в прямом эфире на виду всего мира !!! это где же таких "пинкертонов" выращивают ? сколько звезд,премий и повышений высосано из народа за годы абсолютно бесплодной и никчемной имитации ???


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11.06.2021 19:10 Відповісти
Был ещё один чиновник. Дружок Януковича - Могилёв. А чё такой прочный молчок о нём?
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11.06.2021 20:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бужанські, партнови, татарови, шуфричі, дубінські, медведчуки...і...і...i...!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
раSSія це ДІАГНОЗ!!
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11.06.2021 20:05 Відповісти
І що ви їм зробите - посадите на 13 років по скайпу як Яника ?
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11.06.2021 20:08 Відповісти
 
 