Завершено розслідування проти Аксьонова, Поклонської, Константинова і ще 5 пособників окупантів, - Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 8 колишніх високопосадовців АР Крим. Їх підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Мова йде про ексдепутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Ради Міністрів Республіки Крим, ексголову Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Державної Ради Республіки Крим, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому прокурора так званої Республіки Крим, Севастопольського міського голову, ексначальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, у подальшому Міністра внутрішніх справ так званої Республіки Крим, начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому начальника Прикордонної служби так званої Республіки Крим, колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, у подальшому першого заступника голови Ради Міністрів так званої Республіки Крим та колишнього начальника управління СБУ в м. Севастополі, у подальшому начальника так званого ФСБ по Республіці Крим", - говориться в повідомленні.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", розслідування завершено стосовно Сергія Аксьонова, Володимира Константинова, Наталії Поклонської, Юрія Дойнікова, Сергія Абісова, Віктора Мельниченка, Рустама Теміргалієва і Петра Зими.

Під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

За результатами спеціального досудового розслідування матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

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